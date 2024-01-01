內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 剛果（金夏沙）

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內部新聞通訊軟體簡化了組織內新聞通訊的創建、分發和管理。這些時事通訊專為員工和外部利害關係人等內部受眾設計，在提高員工敬業度和培養更強大的組織文化方面發揮著至關重要的作用。透過簡化重要資訊、更新、公告和其他相關內容的溝通，該軟體支援有效的內部溝通。 內部通訊軟體通常整合到綜合的員工通訊平台中，促進自上而下和自下而上的溝通，也可以用作獨立的解決方案。對於那些喜歡新聞通訊而不是其他內部溝通方式（例如面對面更新、內部網路或行動應用程式）的公司來說，這是理想的選擇。除了公司範圍內的新聞和公告之外，各個部門或團隊還可以客製化新聞通訊，以實現更有針對性和分段的溝通。它們還具有多功能性，能夠涵蓋辦公室員工、混合員工、遠端員工和第一線員工。
提議新的應用程式
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
Fellow
fellow.app
Fellow 是唯一適用於遠端和混合團隊的一體式人工智慧會議轉錄和管理軟體。透過人工智慧、行為驅動功能和無縫集成，減少會議和一對一會議的效率，提高效率。 Fellow 透過整合、瀏覽器擴充功能和桌面應用程式無縫融入您團隊現有的日常流程，因此您在會議之前、期間和之後所需的一切都可以在您需要時隨時隨地提供。 Shopify、Aledade、Vidyard 和 GoCardless 等具有前瞻性思維的公司相信 Fellow 能夠徹底改變他們的會議方式，從而節省團隊的時間和金錢。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一個以最全面的內部網路為基礎、由人工智慧驅動的員工體驗平台。 Simpplr 是唯一統一員工參與、支援和服務的平台，利用最先進的人工智慧模式提供無縫、一致和個人化的員工體驗。我們的客戶受到 Snowflake、Moderna、Eurostar、DocuSign 和 AAA 等 1000 多個領先品牌的信賴，在員工敬業度、生產力和加速的業務績效方面取得了顯著的進步。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能強大的內部通訊軟體，可讓您透過電子郵件用戶端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 及時向員工發送更新。 ContactMonkey 正在使世界頂級組織與員工聯繫、溝通和互動的方式現代化。在快速變化的工作世界中，我們的工具使公司能夠更輕鬆地透過一個平台與遠端、混合和無辦公桌員工互動。我們幫助內部溝通團隊創建、發送和追蹤員工通訊、簡訊更新和危機溝通，以提高員工敬業度和生產力。透過 ContactMonkey，您可以透過 SMS 發送精美的 HTML 電子郵件通訊或危機通訊、收集員工回饋並衡量員工電子郵件分析（開啟率、點擊率、閱讀率、eNPS），以了解真...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 為內部溝通、員工宣傳和員工敬業度提供頂級的行動優先企業解決方案。作為一種軟體即服務 (SaaS)，我們的平台聚合了來自官方公司管道（社交網路、公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶 (UGC) 和管理員建議的內容。內容是個人化的，並組織成主題頻道，可以在行動裝置、桌上型電腦、內部網路、企業社交網路和顯示器上查看。授權內容可以一鍵分享到使用者的社群媒體資料中。除了內容消費之外，員工還可以參與內建測驗和調查。 Sociabble 在不同級別的用戶體驗中使用用戶激活、獎勵和認可來最大限度地提高參與度。 Sociabble 獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得簡單、快速且有吸...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支援的內部通訊平台，Smart Brevity® 是更好溝通的公式。如今，超過 600 個組織使用 HQ 來規劃、撰寫、發送和衡量更有效的溝通。
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms 是 Everbridge 旗下公司 - 世界上唯一的端到端關鍵活動管理和員工溝通解決方案。我們的軟體在設計時考慮到了所有工作場所，繞過電子郵件來通知並吸引每位員工。無論員工是在家中還是在工作場所工作，動態的視覺化工具都可以透過桌面、數位顯示器和行動裝置獲得 100% 的訊息閱讀率。可自訂的功能確保員工每次都能在正確的時間看到您的訊息。 SnapComms 平台包括一系列可以組合起來滿足各種內部通訊需求的管道——從緊急通知到意識和行為改變。我們幫助您透過高影響力的警報和股票行情、被動但功能強大的螢幕保護程式和桌布以及互動式調查和測驗來通知和吸引員工。 SnapComms 可協...
Publicate
publicate.it
Publicate 是一個 SaaS 應用程序，可協助內容行銷人員利用精選內容來推動新的銷售線索和真正的行銷成果。在幾分鐘內創建精選的內容資產，例如電子郵件通訊、綜述部落格文章、資源中心和品牌社交分享 - 然後向任何內容添加潛在客戶捕獲表單。很簡單：策劃內容，產生潛在客戶。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast 致力於協助您透過合適的員工首選管道向合適的員工發送合適的員工通訊。 Cerkl Broadcast 是一種在一個地點進行管理的整體員工溝通方法。與現有的電子郵件追蹤或無辦公桌勞動力解決方案不同，我們的平台與您目前和未來的員工參與計劃一起發展。只需點擊幾下，您就可以在電子郵件、Teams、Sharepoint 或行動應用程式中巧妙地分發內部內容。 Cerkl Broadcast 可以透過集中、即時的見解和儀表板輕鬆分享您的成功。全球各地的企業都使用 Cerkl Broadcast 來告知並激發員工的潛力。
Poppulo
poppulo.com
想像一下，準確地傳達每個人需要的訊息——準確地傳達對他們最重要的方式、時間和地點。當資訊具有相關性、個人化且可衡量時，它們會更加有效。 Poppulo 讓一切變得簡單。 Poppulo Harmony 平台透過全通路員工通訊、數位看板和工作場所管理輕鬆連接員工、客戶和工作場所，幫助企業組織實現更多目標。