內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 比利時

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內部新聞通訊軟體簡化了組織內新聞通訊的創建、分發和管理。這些時事通訊專為員工和外部利害關係人等內部受眾設計，在提高員工敬業度和培養更強大的組織文化方面發揮著至關重要的作用。透過簡化重要資訊、更新、公告和其他相關內容的溝通，該軟體支援有效的內部溝通。 內部通訊軟體通常整合到綜合的員工通訊平台中，促進自上而下和自下而上的溝通，也可以用作獨立的解決方案。對於那些喜歡新聞通訊而不是其他內部溝通方式（例如面對面更新、內部網路或行動應用程式）的公司來說，這是理想的選擇。除了公司範圍內的新聞和公告之外，各個部門或團隊還可以客製化新聞通訊，以實現更有針對性和分段的溝通。它們用途廣泛，能夠涵蓋辦公室員工、混合員工、遠端員工和第一線員工。
提議新的應用程式
Guru
getguru.com
免費開始使用 Guru，這是一個功能強大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，為您提供工作中實際需要的資訊。
Fellow
fellow.app
Fellow是會議的最佳工具。從一對一會議到團隊會議，制定協作會議議程、分配行動項目並記錄決策。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能強大的內部通訊軟體，可讓您透過電子郵件用戶端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 及時向員工發送更新。 ContactMonkey 正在使世界頂級組織與員工聯繫、溝通和互動的方式現代化。在快速變化的工作世界中，我們的工具使公司能夠更輕鬆地透過一個平台與遠端、混合和無辦公桌員工互動。我們幫助內部溝通團隊創建、發送和追蹤員工通訊、簡訊更新和危機溝通，以提高員工敬業度和生產力。透過 ContactMonkey，您可以透過 SMS 發送精美的 HTML 電子郵件通訊或危機通訊、收集員工回饋並衡量員工電子郵件分析（開啟率、點擊率、閱讀率、eNPS），以了解真...
Simpplr
simpplr.com
使用內部網路軟體轉變內部通訊。了解 Simplrr 如何聯繫員工並吸引員工參與，以提高生產力和留任率。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 為內部溝通、員工宣傳和員工敬業度提供頂級的行動優先企業解決方案。作為一種軟體即服務 (SaaS)，我們的平台聚合了來自官方公司管道（社交網路、公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶 (UGC) 和管理員建議的內容。內容是個人化的，並組織成主題頻道，可以在行動裝置、桌上型電腦、內部網路、企業社交網路和顯示器上查看。授權內容可以一鍵分享到使用者的社群媒體資料中。除了內容消費之外，員工還可以參與內建的測驗和調查。 Sociabble 在不同級別的用戶體驗中使用用戶激活、獎勵和認可來最大限度地提高參與度。 Sociabble 獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得簡單、快速且有吸引...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支援的內部通訊平台，Smart Brevity® 是更好溝通的公式。如今，超過 600 個組織使用 HQ 來規劃、撰寫、發送和衡量更有效的溝通。
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms 是 Everbridge 旗下公司 - 世界上唯一的端到端關鍵活動管理和員工溝通解決方案。我們的軟體在設計時考慮到了所有工作場所，繞過電子郵件來通知並吸引每位員工。無論員工是在家中還是在工作場所工作，動態的視覺化工具都可以透過桌面、數位顯示器和行動裝置獲得 100% 的訊息閱讀率。可自訂的功能確保員工每次都能在正確的時間看到您的訊息。 SnapComms 平台包括一系列可以組合起來滿足各種內部通訊需求的管道——從緊急通知到意識和行為改變。我們幫助您透過高影響力的警報和股票行情、被動但功能強大的螢幕保護程式和桌布以及互動式調查和測驗來通知和吸引員工。 SnapComms 可協...
Publicate
publicate.it
Publicate 是一個 SaaS 應用程序，可協助內容行銷人員利用精選內容來推動新的銷售線索和真正的行銷成果。在幾分鐘內創建精選的內容資產，例如電子郵件通訊、綜述部落格文章、資源中心和品牌社交分享 - 然後向任何內容添加潛在客戶捕獲表單。很簡單：策劃內容，產生潛在客戶。
Cerkl
cerkl.com
內部通訊軟體做得好 適用於任何規模或結構的內部通訊軟體。了解廣播平台如何幫助您的組織團結起來。從電子郵件到行動設備，我們都能滿足您的需求。
Poppulo
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利用 Poppulo 的全通路解決方案（包括電子郵件、數位看板、行動應用程式等）增強您的客戶和員工通訊體驗。