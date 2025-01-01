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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Zoom
zoom.us
Zoom是一款視頻會議應用程式，支持最多100名參與者進行視頻通話，並提供屏幕共享和會議錄製等功能。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個結合聊天、視頻會議、文件儲存及應用整合的協作平台，適用於團隊合作和溝通。
Slack
slack.com
Slack是一個商業通訊平台，提供持續的聊天室、私人群組和直接消息，支持團隊協作與多種應用集成。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
monday.com
monday.com
monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq是一款團隊溝通軟體，提供即時消息、語音視頻通話、文件共享等功能，支持遠程工作與團隊協作。
Podbean
podbean.com
Podbean是一個播客託管和管理平台，提供創建、發布、推廣和貨幣化播客的工具，適用於iOS和Android系統。
Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一個項目管理平台，集中團隊的通信、任務和文件共享，簡化項目協作和工作流程。
Workplace
workplace.com
工作場所是一個由Facebook開發的溝通工具，促進公司內部的協作與交流，可用於群組、即時消息和視頻會議。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。
Element
element.io
Element是一款基於Matrix協議的安全通信平台，提供聊天、視頻通話和數據控制，適合個人及商業用途。
Guru
getguru.com
Guru是一個綜合企業AI搜索、內部網和維基的平台，幫助團隊管理和共享知識，無縫整合現有工具。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala是一款用於大型團體溝通和工作管理的移動應用，支持任務分配、數據收集及遠程協作。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一個AI驅動的客戶協作平台，提供項目管理、資訊管理及內容創建功能，旨在提升專業服務的工作流程和客戶體驗。
Spike
spikenow.com
Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一個綜合平台，提供CRM、項目管理、團隊協作、網站建設等工具，幫助企業提高內外部效率。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork是一款專為商務團隊設計的群聊應用，提供安全的消息傳送、視訊聊天、任務管理和檔案分享功能。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。
Webex
webex.com
Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Lark
larksuite.com
Lark是一個綜合協作平台，整合即時消息、文檔、任務管理等功能，方便團隊在桌面和移動設備上高效工作。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat是Facebook開發的企業通信平台，旨在促進團隊交流、協作和生產力，支持小組及私人聊天功能。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper是一款密碼管理應用，安全存儲和管理密碼及敏感信息，支持多因素驗證及文件加密，並可在多平台使用。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud是一款現代IRC客戶端，支持多平台連接，提供鏈接嵌入、編輯消息及與Slack整合等功能，便於用戶管理在線社區交流。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost是一個開源的團隊協作平台，提供安全的溝通、任務管理和工作流程協調，適合各類型的組織使用。
Chatway
chatway.app
Chatway 是一個即時聊天解決方案，幫助企業通過網站與客戶互動，提供支持和潛在客戶生成，並支持多語言。
Blink
joinblink.com
Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。
Nifty
nifty.pm
Nifty是一款全方位的項目管理工具，整合聊天、任務、文件等功能，幫助團隊提升協作與生產力，簡化工作流程。
Legion
legion.co
Legion應用程式是一個以員工為中心的工作管理平台，提供勞動效率提升、排班自動化及員工績效管理功能。
Threema Work
threema.ch
Threema Work是一款安全的商業通訊應用，符合GDPR，無需電話號碼或電子郵件，支持端到端加密和組織管理。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat是一個安全的團隊協作平台，支持即時消息、語音通話和視頻通話，並提供自我託管和高度可定制的功能。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch是一款結合AI筆記、螢幕錄影和協作視頻中心的應用，幫助團隊節省會議時間，快速獲取所需資訊。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款協作應用，整合團隊收件箱和聊天，方便團隊共享Email並自動化工作流程。支持各種工具整合。
Zello
zello.com
Zello是一個即時語音通信應用，將手機變為對講機，支持團隊通訊、位置追蹤和緊急警報，適合各種行業使用。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub是一個雲端項目管理和團隊協作平台，提供任務管理、文件共享及實時通信等功能，適用於各種規模的團隊和企業。
Gitter
gitter.im
Gitter是一個開源即時通訊系統，適用於GitLab和GitHub開發者，用戶可創建公共或私聊房間進行討論和協作。
Moxo
moxo.com
Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。
Speakap
speakap.com
Speakap是一個溝通平台，幫助企業與前線員工進行結構化對話，支持移動訪問，促進內部協作與信息共享。
Pumble
pumble.com
Pumble是一款免費的團隊聊天應用，支持無限制用戶數量，便於團隊協作與溝通，提供無限聊天記錄及視頻會議功能。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一個德國的全合一協作工具，提供任務管理、視頻會議和團隊聊天，確保數據安全與隱私。
Hive
hive.com
Hive 是一款專為團隊設計的專案管理應用程式，提供任務分配、截止日期追蹤及即時溝通等功能，協助團隊更有效率地完成工作。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
Dex
getdex.com
Dex 是一款個人 CRM 應用，幫助用戶保持聯繫，記住上次的交流內容，並設置提醒以加強人際關係。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
Zulip
zulip.com
Zulip是一個開源的團隊聊天應用程式，結合即時聊天與線程對話，適合組織高效的協作和討論。
Jostle
jostle.us
Jostle是一個員工成功平台，增進內部溝通和員工參與，提供直觀的內容組織，促進透明和協作的工作環境。
Twist
twist.com
Twist是一款團隊溝通應用，促進結構化和有組織的對話，支持異步通信，適合重視深度討論的團隊。
Flock
flock.com
Flock是一個團隊通信和協作應用，提供消息傳遞、語音視頻會議、屏幕共享及任務管理工具，支持多種平台和第三方應用整合。
Hibox
hibox.co
Hibox是一個任務管理工具，幫助團隊協作、管理項目和任務，並提供即時消息和視頻會議功能。適用於Android和iOS。
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