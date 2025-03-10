內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Textellent
textellent.com
Textellent是一個商業簡訊服務平台，提供SMS和MMS功能，支援客戶服務、銷售和市場行銷，並具備自動化和分析工具。
Steeple
steeple.com
Steeple是一款內部溝通工具，透過互動觸控螢幕及移動應用程序，讓所有員工無論身在何處都能方便地獲取資訊。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。
Statflo
statflo.com
Statflo 為面向客戶的團隊提供領先的合規、一對一業務簡訊平台。我們幫助公司透過個人化的服務和雙向文字對話來取悅客戶。憑藉嵌入式銷售工具和 CRM 資料庫、自動化合規規則和有針對性的外展活動，Statflo 使公司能夠在單一平台內吸引、保留和擴大客戶群。
Moxo
moxo.com
Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。
Aritic
aritic.com
透過在 Aritic CRM 中簡化整個銷售管道來促進您的銷售流程。了解哪個潛在客戶的轉換價值最高。根據銷售階段、行為和購買意圖管理您的聯絡人。自動分配和劃分任務並監控整個流程，直到交易成功或失敗。 Aritic平台是一個統一的自動化平台。它包括行銷自動化、通訊自動化、銷售管道 CRM 應用程式、服務台應用程式和專為 B2B 業務設計的業務自動化堆疊。 目前，全球有超過 1800 家企業使用 DataAegis Software Pvt.有限公司產品；這是 Aritic 的母公司。 一些著名的客戶包括— Wunderman、Abbott、BTCC、Dunlop、Manipal Global、Pearson、Paradise Property、Snaplogy、Citrix、Moovely、Avisolve、Magnum 以及多家財富 500 強公司。
Workiro
workiro.com
Workiro是一個整合任務管理、溝通和文件管理的應用程序，支持電子簽名和實時協作，提升工作效率.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby是一款基於雲端的通訊平台，提供即時消息、客戶提醒及行動支付請求，以提升團隊合作與客戶服務。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep是一款專為批發分銷商設計的客戶體驗管理軟體，簡化企業與客戶之間的溝通，提高銷售和生產力。
Senter
senterhq.com
Senter是一款簡單的評論管理與簡訊行銷軟體，易於設置，快速整合，方便發送簡訊行銷活動。
Webex
webex.com
Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。
Brosix
brosix.com
Brosix是一個多合一安全的即時消息軟件，是一個聊天應用程序，可幫助企業改善內部溝通並優化工作流程，同時保證數據安全和隱私。溝通是提高工作場所效率的關鍵。 Brosix的實時消息傳遞渠道幾乎在任何情況下都促進了有意義的對話。聊天一對一或分組，並進行清晰的音頻和視頻通話。通過廣播郵件，可以通過一種多功能移動應用程序來挑選觀眾，創建自定義聊天室並進行聊天。每個Brosix團隊網絡都有一套協作工具來增強團隊合作。屏幕屏幕共享，通過遠程桌面控件，文件傳輸，虛擬白板和即時屏幕截圖與通信渠道無縫配對，以簡化工作流程和協作。 Brosix是一種安全的，完全可管理的和靈活的解決方案。團隊網絡是端到端加密的。管理從用戶訪問對平台到通信空間，功能和用戶數據訪問的所有內容。 Windows，Mac，Android，iOS和Linux設備和操作系統的Web訪問和應用程序可以從任何設備上的任何地方進行即時通信。多語言支持使跨文化團隊可以更有效地傳達他們的想法，從而使他們可以輕鬆地在項目上進行合作。
TextMarks
textmarks.com
TextMarks是一個SMS服務，幫助企業通過簡訊直接與受眾聯繫，具備群發訊息、信息分發和潛在客戶生成等功能。
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款簡單易用的商業簡訊應用，支援團隊共享收件箱、自動回覆及批量發送，適用於各種企業。
Nrby
nrby.com
Nrby 是行動團隊更聰明的溝通方式。 Nrby 由擁有數十年經驗的現場操作資深人士創建，旨在方便現場人員、承包商和管理人員在行動裝置、平板電腦和桌上型電腦上輕鬆直觀地使用。該應用程式具有強大的位置智慧功能，為高階主管、董事和經理提供所有專案、專案狀態、任務、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，請訪問：https://nrby.com 或發送電子郵件至 [email protected] 以了解更多資訊。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect是一款多功能客戶通訊和團隊協作應用，支持聊天、語音和視頻通話、文件共享等功能，適合在各種設備上使用。
Edworking
edworking.com
Edworking是一個集任務管理、溝通和檔案共享於一體的平台，幫助團隊簡化遠程協作與提升生產力。
Samesurf
samesurf.com
Samesurf是一個實時協作平台，允許用戶從任何設備共享網頁體驗，實時上傳文件、聊天以及進行會議。
Appward
appward.com
Appward 提供超過80個應用的集中管理工具，幫助用戶在一個平台上提高組織的各項功能效率。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway 是一個即時聊天解決方案，幫助企業通過網站與客戶互動，提供支持和潛在客戶生成，並支持多語言。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Superworks
superworks.com
Superworks 是一款全面的 HRMS 解決方案，簡化中小型企業的人力資源及工資管理流程，提高效率與員工滿意度。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供即時內部溝通管道，連結所有職能部門、地點和時區的每位員工。它易於部署，並且將為您的組織提供建立和衡量員工敬業度所需的工具。
Cynoia
cynoia.com
團隊厭倦了追蹤資訊流。 Cynoia 整合了一個實現同步通訊的無痛流程。
Oneteam
oneteam.io
與您的無桌員工建立聯繫是一個重大挑戰，可能並不感到驚訝。它們分佈在多個位置，不要坐在計算機後面，沒有商務電子郵件地址，而且通常只有兼職工作，僅此而已。 老式的方法，例如Intranet，電子郵件爆炸，紙質指南和公告板，只是不再削減它了。他們創建了我們配音“無桌子差距”。猜猜是什麼？這一差距可以消除團隊的參與，忠誠度和成功，從而將您的最佳才能推開，並對您的業務增長產生負面影響。 在Oneteam，我們製作了最終的應用程序來彌合這一差距。將其視為您的多合一工具包：無縫的溝通，平穩的入職，交互式電子學習，有見地的調查和方便的清單：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam試圖釋放全球無家可歸的工人的全部潛力，並且已經取得了成功，在為H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等組織彌合無桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用戶友好型員工中心使每個人都可以輕鬆地訪問旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好處： •用於溝通，培訓和參與的內置應用程序功能 •完全自定義您的組織需求 •易於實施和管理
Matilda Workspace
matilda.io
Matilda Workspace是一個多合一的平台，整合文檔、項目管理、客戶關係和團隊協作，提高組織的工作效率和協作能力。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一種軟體即服務解決方案，用於端對端加密的企業文件共用和通訊。
Eko
ekoapp.com
Eko 是一款專為遠端員工企業而設的一體化平台。確保您的員工在家工作時保持聯繫、參與和有效率。借助社區功能、通訊工具、專案管理和知識共享中心，隨時隨地有效地工作和協作。透過Eko，您可以加強溝通和協作（1-1/群組聊天和通話、文件共享、專案管理、全公司公告）、實現培訓和發展（公司知識管理系統）、提高營運效率（數位工作流程、任務委派） ）並實現人員管理現代化（員工資料庫、人力資源表格和流程）。 Eko 是多平台、可自訂且易於整合的。
OurPeople
ourpeople.com
團隊溝通問題？別無所求 - iOrpeople將提供所需的東西！ Ourpeople是一項創新的移動優先技術，使中小型企業能夠與所有人進行更好的溝通。該平台提供了針對合適受眾的獨家交付方法，並使用標籤來確保每個需要接收消息的人都可以。 Ourpeople提供了許多工具來增強前線團隊的溝通，參與度和培訓。 為什麼要使用我們的人？ *重要的更新，直接給您。用戶可以告別滾動並向目標消息打招呼。沒有更多無盡的電子郵件“向所有人”，只需了解什麼相關。緊急會議通知或關鍵安全更新將立即交付到其選擇的手機或設備上。 *即時聊天。用戶可以通過團隊或個人的團隊聊天來直接獲得所需的答案，該團體或個人考慮忙碌的人。聊天可以在手機上僅幾秒鐘內按位置，項目或團隊進行組織 - 只是下載並開始聊天。 *一切都在一個地方。用戶可以從任何工作的地方找到並共享文件。通過手機訪問我們的知識中心，提供了重要視頻，PDF，文本文檔等的最新版本。一切都觸手可及，不需要桌子或計算機。 *表格和清單。簡化日常任務，使用戶可以快速記錄重要信息。該平台消除了紙質混亂，丟失的文件和較差的文件。團隊每天都以相同的方式使用相同的表格，只是填寫表格並完成工作。 *交換從手機轉移。用戶可以在不查看電子郵件的情況下保持最大的變化和互換。 Ourpeople的開放式班次功能使整個團隊可以記錄，跟踪和蓋上換檔。他們可以預訂，確認並已記錄 - 可以從任何設備中訪問。
Unipile
unipile.com
Unipile是一個整合多種通訊渠道的平台，支持LinkedIn、電郵及即時通訊，幫助用戶簡化社交互動和數據管理。
Tipi
tipihub.com
在您自己的時間、任何地方、經過深思熟慮後做出回應，保留完整的決策歷史記錄。
TIMU
timu.com
聊天，會議，任務和文件存儲全部在一個地方。 Timu是與您的同事，供應商和客戶合作和會面的最佳方法。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一個 SaaS 平台，可協助 CXO 配置獨特的業務解決方案並讓所有利害關係人參與這些解決方案。 Journyz 幫助領導者數位化每個企業（甚至企業內的團隊）特有的業務流程，將使用者與有價值的資訊聯繫起來，領導者將能夠更好地做出數據驅動的決策。領導者可以客製化使用者體驗，透過「劇本」讓團隊參與業務流程，其中包括任務管理、資料輸入表單、聊天、調查、遊戲化挑戰、內部社交媒體等。 Journyz 視圖和儀表板為整個組織建立可見性和資料視覺化。
Jumppl
jumppl.com
強大而集中的工具，可讓您的團隊專注和客戶了解。 Jumppl阻止您的團隊數據在整個地方傳播。
Nynja
nynja.io
您網站上的嵌入式會議解決方案每月$ 9.99，客戶免費！滿足解決方案工具的完整平台，並使用您的品牌！您得到的...音頻和視頻會議 - 屏幕共享大型文件傳輸 - 即時一對一，小組聊天數據存儲驅動器 - 以超過101種語言的線路聊天中的自動聊天式翻譯。觀看網站上的工作方式Ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
Coast是一款團隊工作管理應用，整合溝通、任務、日程和工作流程，提高生產力和協作，實現隨時隨地訪問。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一種一鍵通解決方案，包含智慧型手機應用程式和具有使用者定位、訊息記錄等功能的操作管理軟體。這是一個功能強大的一鍵通 (PTT) 應用程式中的即時通訊。 BiPTT 非常適合擁有需要即時、高效和安全通訊的無辦公桌員工的公司。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了內部交流，員工倡導和員工敬業度的頂級，移動優先解決方案。作為服務（SaaS）的軟件，該平台匯總了來自官方公司渠道（社交網絡，公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶（UGC）和管理員建議的內容。 內容是個性化的，並將其組織到主題渠道中，可以在移動設備，台式機，Intranet，企業社交網絡和顯示屏上查看。授權內容可以單擊與用戶的社交媒體配置文件共享。除了內容消耗之外，員工還可以參與內置的測驗和調查。 Features include: * Notifications for new content and internal company news * One-click sharing to all your favourite social media platforms * Internal content “like” and “comment” features * Create your own messages and content * Participate in, and check out the latest challenges and prizes * Leader board accessibility to see how you and your colleagues rank * Create and respond to quizzes and polls Sociabble employs user activation, rewards, and recognition across various levels of the user experience to maximize engagement.它獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得容易，快速和引人入勝。員工可以更好地了解公司新聞，更新及其工作場所，從而導致更具參與和有影響力的員工隊伍。 公司可以將Sociabble的用途擴展到其合作夥伴，外部影響者或品牌迷。 Sociabble於2014年由一支經驗豐富的數字資產管理技術，社交媒體和內容營銷的經驗豐富的企業家團隊啟動，目前在80多個國家 /地區使用，並收購了一些世界上最負盛名的客戶，包括Microsoft，BNP Paribas，L'Oréal和PWC。 Sociabble的總部位於法國巴黎，還在紐約市，倫敦和孟買開展業務。
Zello
zello.com
Zello是一個即時語音通信應用，將手機變為對講機，支持團隊通訊、位置追蹤和緊急警報，適合各種行業使用。
Legion
legion.co
Legion應用程式是一個以員工為中心的工作管理平台，提供勞動效率提升、排班自動化及員工績效管理功能。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是領先的員工參與軟件解決方案，旨在幫助人力資源和運營降低員工的流動率，提高生產率並提高小時員工的參與度。 WorkStep提供專門為前線團隊設計的AI驅動員工參與軟件。通過使人力資源和運營領導者的實時見解賦予能力，工作台可以幫助識別和解決風險，然後才能使其成為昂貴的問題，並使操作順利進行。 Workstep的員工經驗解決方案提供了全面的員工傾聽，參與，員工的聲音和溝通功能，包括： *員工的反饋：WorkStep通過里程碑脈衝，始終在線，年度調查和雙向反饋渠道從員工那裡收集實時見解。 *員工報告：報告為人力資源和OPS領導者提供有關員工行為的數據 *預測分析：WorkStep利用機器學習來確定設施或角色水平的最高領域 *影響分析：雇主可以通過跟踪受影響人群的員工情緒和保留的變化來衡量實施的任何計劃的成功 *溝通：領導者可以在維持員工匿名或與勞動力的細分方面進行廣泛的評論和警報回复，以引起人們對新計劃的關注，分享關鍵更新，慶祝團隊或徵求反饋。 WorkStep將實時數據與AI驅動的分析和內置通信工具相結合，可幫助EHR和運營領導者確定並直接解決一線運營中的機會。這會提高保留率，提高生產率和降低成本。
Joincube
joincube.com
簡單、直覺的協作 網路化的公司可以更快地獲得結果。與Joincube一起變得更強。
Guru
getguru.com
Guru是一個綜合企業AI搜索、內部網和維基的平台，幫助團隊管理和共享知識，無縫整合現有工具。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd成立於2011年，提供技術和支持，以幫助組織“為”內部溝通和員工參與度“供電”。 其直觀的內容管理系統使組織中的任何人都可以負責公司通信，將內容創建和添加到單個員工通信平台並將其分發給團隊的移動設備。 客戶範圍從中小型企業到最大的跨國組織，都使用Thrive的平台來創建和量身定制自己的員工通信應用程序，以增強內部通信並進一步參與分佈式團隊。 該軟件作為服務解決方案可以使人力資源，市場營銷，內部通訊，公司通訊，IT和其他專業人員能夠創建和推廣重要，相關，及時和自定義的信息，以向其“難以觸及”的團隊（無訪問或有限的電子郵件訪問權限的團隊）。 與其他人不同，Thrive專門研究通過SaaS平台的數字化轉型旅程，客戶成功的登機和持續支持來啟發和教育客戶。 Thrive的員工通信平台在許多行業的客戶全球使用。客戶包括Deloitte，SSE，Biffa，Fairchild醫療中心，France KLM，Santos Brasil，An Post，SGN等。通過具有成本效益且易於使用的溝通和參與平台的啟發，告知和吸引員工。
goHappy
gohappyhub.com
GoHappy正在徹底改變雇主如何通過為他們提供最包容性和最易於使用的無應用技術來與他們的一線工人進行交流和互動。在一個與一線工人進行持續的溝通至關重要的世界中，很高興地意識到，基於應用程序的解決方案，日常雜亂無章和PIN板上的消息只是行不通的。 GoHappy成功的關鍵是使雇主能夠在他們的短信中到達他們已經存在的一線員工的100％。來自雇主的記錄系統的自動提要意味著他們的活躍僱員總是距離即時通訊幾秒鐘。他們能夠通過標准文本與所有員工或特定的群體聯繫，或包括視頻，圖像，鏈接，調查等等 - 全部可以轉換為他們選擇的語言。由肖恩·博耶（Shawn Boyer）創立，他還創立了Snagajob（美國最大的小時工作市場），以及一支帶來了超過100年的前線員工互動經驗的團隊，Gohappy的使命是幫助所有前線工人感到更加珍貴和相互聯繫，以便他們能夠充分發揮潛能。憑藉強大的消息傳遞和反饋收集能力，Gohappy領導著一線工人參與的進步，並努力成為世界上最好的公司，以幫助雇主最大程度地提高這種參與。
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder 是 SaaS 解決方案，可幫助人力資源經理、傳播經理和首席幸福官： - 透過員工宣傳提高員工敬業度， - 透過數位口碑創造真實影響力， - 吸引新人才並擴大他們的社交銷售力度。我們的高客戶滿意度是透過易於使用的平台和避免廉價的遊戲化策略和短期結果的基礎方法來實現的。
Cleary
gocleary.com
歡迎您的員工來到分散式團隊的數位大廳。 Cleary 承擔著幫助世界上最好的公司提供數位化員工體驗最重要組成部分的重任。 - 策劃通訊。管理變革、領導敬業度、減少員工超負荷並透過量身定制的溝通建立信任。 - 互聯文化。透過在數位環境中加強聯繫、減少孤立，建立一種讓每個人都感覺自己是公司一部分的文化。 - 跨團隊效率。提供中央虛擬中心來快速查找和共享最重要的信息，以便團隊可以快速協作。 - 整體而言。在對分散式團隊重要的每一個時刻（從遠端入職等）提供世界一流的數位化員工體驗。 Cleary 成立於 2017 年，總部位於舊金山，正在為矽谷一些知名人士創造工作的未來。我們得到了 Quiet、Crosslink Capital 和其他強大投資者的支持，例如 Twitter 前執行長 Dick Costolo 和 Twilio 營運長 George Hu。欲了解更多信息，請訪問 www.gocleary.com。
Zelos Team Management
getzelos.com
最容易使用的團隊管理應用程序，具有簡單的調度，任務和聊天。非常適合自我安排的無桌面員工，志願者或自由職業者 - 在桌面和手機上！ - 簡單的時間表 - 任務調度和跟踪 - 實時聊天 - 內部Wiki -Gamificity Zelos非常簡單地使用會員，對於管理員來說仍然很強大。
ChangeEngine
changeengine.com
創建內部通信和人力資源內容並不容易。人力資源和營銷團隊經常面臨挑戰多種工具或依靠無法捕捉其組織聲音的基本模板的挑戰。這導致品牌不一致，耗時的手動流程以及無法與員工建立聯繫的消息。但這不一定是這樣。 ChangeEngine結合了AI驅動的內部通信軟件和創意設計服務，以解決這些挑戰。它將自動化和個性化工具帶入一個平台，使團隊在跟踪與實時分析的互動時，可以在Slack，Teams，Email和SMS之間無縫傳遞消息。同時，ChangeEngine專門的創意團隊與您合作設計了精美的品牌材料（例如新聞通訊，手冊和里程碑廣告系列），遠遠超出了模板所能提供的。 無論您是小型人力資源團隊還是管理全球溝通，Changeengine都會簡化您的工作流程並節省寶貴的時間。通過正確的智能技術和人類創造力的融合，ChangeGine可以幫助您建立一致，有意義的溝通，從而加強員工的聯繫並保持每個人的參與。 這不僅與工具有關；這是關於改變團隊的交流方式。 ChangeEngine為您提供了創建周到，有影響力的消息所需的一切。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 將您的 iOS、Android 或 Windows 裝置轉變為強大的銷售、演示和培訓工具包。創建令人驚嘆的互動式簡報，您的同事可以直接從他們的裝置下載、簡報和分享。讓您的內容保持最新、品牌化，並為您遇到的任何遠端銷售簡報或螢幕到螢幕分享做好準備。 - 匯入您現有的銷售和行銷資產並在幾分鐘內開始建立。使用照片、PDF 文件、連結、影片、動畫和互動式表格或計算器建立引人入勝的簡報。 - 下載簡報以離線檢視和簡報 — 再也不用擔心 WiFi 不可靠了！ - 直接從您的裝置發送潛在客戶內容 - 然後追蹤他們何時打開裝置、查看內容以及查看長度。透過針對客戶真正感興趣的內容量身訂製的見解，讓您的後續通話順利進行！ - 每當您更新簡報時，透過推播通知讓您的銷售團隊隨時了解最新情況。不再需要尋找最新版本或讓過時的材料讓客戶感到困惑。 - 透過切換到數位演示，節省列印成本，減少碳足跡，並種植紐西蘭本土樹木。請訪問showcaseworkshop.com 了解更多信息，或訪問bit.ly/my-showcase-demo 索取免費視訊演示。
Spokn
getspokn.com
Spokn是一款簡化員工影片創建的應用，幫助企業在短時間內製作真實且有品牌的影片，適用於內部溝通、多元包容等。
Socxly
socxly.com
Socxly是一款社交媒體行銷工具，提供鏈接縮短、社交卡片、品牌化鏈接、行動號召橫幅等功能，幫助用戶優化分享和內容管理。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ是一個由AI驅動的內部通信平台，利用智能簡潔公式提升內部通信效率，幫助組織創建清晰且吸引人的消息。
Visibly
visibly.io
在一個基於口口相傳的產品，服務和工作的世界中，組織需要為求職者，員工，客戶，合作夥伴和校友提供非凡的經驗。通過一個統一的平台，可以明顯地連接敬業和知情員工，快樂和福音派客戶之間的點。明顯地幫助組織管理所有員工和客戶群體的參與，溝通，經驗和倡導。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一個員工倡議平台，旨在透過簡化社群媒體上的內容分享來幫助您實現業務成果。我們的平台使我們的 Gaggle 經理能夠策劃員工提倡分享的內容。我們也利用最新的人工智慧驅動技術，幫助 Gaggle 經理一次創建並永久分發獨特的內容給每位員工倡導者。隨著社群媒體活躍度的增加，您的員工可以建立個人品牌，同時擴大公司的品牌知名度、媒體機會、潛在客戶開發和行銷活動績效。 GaggleAMP 會員受益於遊戲化、排行榜和參與公司員工倡導活動的獎勵，使會員能夠快速、輕鬆地看到參與的好處。要了解員工倡議計畫對您公司的影響有多大，請造訪我們的投資報酬率計算器（無需電子郵件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一個員工倡議平台，讓員工能夠輕鬆創建和分享真實的內容，從而將他們轉變為有影響力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在內的一些全球績效最高的組織都是EveryoneSocial 的客戶，他們信任我們能夠幫助大規模分發內容、擴大其品牌知名度，並透過員工網路的力量推動業務成長。無論您是一家小型新創企業，還是擁有數千名員工的全球工作場所，您的需求都是一樣的。你需要成長，而為了成長：你需要雇用。你需要行銷。