內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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團隊溝通問題？別無所求 - iOrpeople將提供所需的東西！ Ourpeople是一項創新的移動優先技術，使中小型企業能夠與所有人進行更好的溝通。該平台提供了針對合適受眾的獨家交付方法，並使用標籤來確保每個需要接收消息的人都可以。 Ourpeople提供了許多工具來增強前線團隊的溝通，參與度和培訓。 為什麼要使用我們的人？ *重要的更新，直接給您。用戶可以告別滾動並向目標消息打招呼。沒有更多無盡的電子郵件“向所有人”，只需了解什麼相關。緊急會議通知或關鍵安全更新將立即交付到其選擇的手機或設備上。 *即時聊天。用戶可以通過團隊或個人的團隊聊天來直接獲得所需的答案，該團體或個人考慮忙碌的人。聊天可以在手機上僅幾秒鐘內按位置，項目或團隊進行組織 - 只是下載並開始聊天。 *一切都在一個地方。用戶可以從任何工作的地方找到並共享文件。通過手機訪問我們的知識中心，提供了重要視頻，PDF，文本文檔等的最新版本。一切都觸手可及，不需要桌子或計算機。 *表格和清單。簡化日常任務，使用戶可以快速記錄重要信息。該平台消除了紙質混亂，丟失的文件和較差的文件。團隊每天都以相同的方式使用相同的表格，只是填寫表格並完成工作。 *交換從手機轉移。用戶可以在不查看電子郵件的情況下保持最大的變化和互換。 Ourpeople的開放式班次功能使整個團隊可以記錄，跟踪和蓋上換檔。他們可以預訂，確認並已記錄 - 可以從任何設備中訪問。