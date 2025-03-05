內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏克蘭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications開發的錄像帶軟件程序。免費版本提供了一項視頻聊天服務，可一次允許多達100個設備，其中40分鐘的時間限制了三名或更多參與者會議的免費帳戶。用戶可以選擇通過訂閱其計劃之一來升級，其中最高可同時允許1,000人同時限制。遠程工作，遠程教育和在線社會關係。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft團隊是一個通信與協作平台，結合了工作場所聊天，視頻會議，文件存儲和應用程序集成。該服務與Office 365訂閱辦公室生產力套件集成在一起，並具有可以與非Microsoft產品集成的擴展名。 Microsoft Teams是Slack等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business的發展和升級路徑。Microsoft在紐約舉行的一項活動中宣布了團隊，並於2017年3月14日在全球範圍內推出了該服務。它是在內部內部創建的。該公司總部的Hackathon，目前由Microsoft公司副總裁Brian MacDonald領導。
Slack
slack.com
Slack是由美國軟件公司Slack Technologies開發的專有業務通信平台。 Slack提供了許多IRC風格的功能，包括按主題組織的持續性聊天室（頻道），私人團體和直接消息傳遞。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一種項目管理工具，使組織能夠管理任務，項目和團隊工作。截至2020年，該公司為包括許多非技術組織在內的100,000個組織提供服務。 2019年7月，該公司以19億美元的估值籌集了1.5億美元。 Soning.com在類別應用程序，Mobile＆Voice中獲得了2020年韋伯生產力獎。
Otter
otter.ai
Otter是一個聰明的筆記應用程序，可以使您能夠記住，搜索和分享您的語音對話。水獺會創建智能語音註釋，將音頻，轉錄，揚聲器標識，內聯照片和關鍵短語結合在一起。它可以幫助商人，記者和學生在會議，訪談，講座以及重要的對話中更加專注，協作和有效。
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Spike
spikenow.com
Spike通過將電子郵件，團隊聊天，協作文檔和會議匯總到一個提要中來解決團隊和個人的交流混亂。 Spike供個人使用：獲得Spike的會話電子郵件應用程序的更好的電子郵件體驗，該應用將您的電子郵件變成聊天。這就像擁有一個將您最重要的消息列為優先級的增壓消息平台，因此您可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受無雜波的電子郵件體驗。團隊的尖峰：團隊的溝通清晰度！ Spike為團隊提供了全面的生產力套件。它將團隊聊天，電子郵件，視頻會議，AI工具和協作文檔結合在一起。與內部團隊和外部利益相關者（包括同事，合作夥伴，客戶和供應商）毫不費力地進行交流和協作，無論他們是否使用Spike。 Spike是為有意義的團隊互動而設計的第一項業務電子郵件服務。通過使用自己的電子郵件域或從Spike購買自定義域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存檔的電子郵件和消息傳遞，以確保溝通平穩。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商業通訊軟體，可促進公司和組織的行動通訊。該訊息應用程式易於使用，不需要電話號碼或電子郵件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需單擊即可聯繫其全體員工、個人接收者和外部合作夥伴。 Threema MDM 允許管理員預先配置應用程式並確保其使用符合公司政策。影片：使用 Threema Work 保護業務訊息傳遞：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp是位於伊利諾伊州芝加哥的美國網絡軟件公司。該公司於1999年由Jason Fried，Carlos Segura和Ernest Kim共同創立了一家名為37Signals的網絡設計公司。2004年中期，該公司的重點已從網絡設計轉變為Web應用程序開發。它的第一個商業應用程序是Basecamp，其次是背包，篝火和Highrise。 Rails上的開源Web應用程序框架Ruby最初是在37Signals的內部使用中創建的，然後於2004年公開發布。2014年2月，該公司採用了一項新策略，完全專注於其旗艦產品，該軟件包還名為BaseCamp，Basecamp，Basecamp，basecamp，並將公司從37Signals重命名為Basecamp。傑森·弗里德（Jason Fried）和戴維·海因梅爾·漢森（David Heinemeier Hansson）以37Signals的名字出版了幾本書。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一種統一的數字工作場所解決方案，旨在通過一個全面的平台連接和授權無辦事員工。該創新工具專門針對各個行業的一線團隊，包括零售，酒店，製造，物流和醫療保健。通過簡化操作並增強溝通，WorkJam通過與現有的Workforce Management（WFM）系統無縫集成來提高生產率和效率。 該平台為各種各樣的目標受眾提供服務，專注於擁有大量無辦公室工人的組織，這些組織需要有效的工具來管理其日常任務。 WorkJam通過為其所有運營需求提供集中式樞紐，解決了這些員工所面臨的獨特挑戰，例如對信息和資源的訪問有限。這在快節奏的環境中尤其有益，及時的溝通和任務管理對成功至關重要。 WorkJam涵蓋了一系列滿足一線工人特定需求的功能。該平台包括用於組織日常職責的任務管理，實時更新和協作的通信工具以及學習和開發資源以促進正在進行的培訓。此外，自助服務的功能使員工能夠獨立管理其時間表和任務，而獨特的開放式市場可以靈活地交換和覆蓋範圍。這些功能共同增強了員工的體驗，增強了員工之間的所有權和參與感。 通過使前線團隊與組織目標保持一致，Workjam簡化了日常操作，並提高了整體參與度。該平台不僅促進了更好的溝通和任務管理，而且還促進了持續學習和發展的文化。這種勞動力管理的整體方法使組織能夠培養更快樂，更有生產力的前線勞動力，最終推動業務成功並提高客戶忠誠度。 WorkJam在全球品牌，如Shell，Starbucks，Ulta，Couche-Tard，TJX，TJX，TJX，AEO和Woolworths的信任下，在其類別中脫穎而出。它可以為前線工人創建連接的體驗的能力是一個關鍵的區別，這對於希望優化其運營並賦予其員工能力的組織來說，它是無價的工具。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商業通訊軟體，可透過有組織的對話和易於找到的資訊來協助簡化和簡化您的通訊。 Cliq 旨在實現混合工作方式，您可以從任何地方透過任何裝置登入並工作。這有助於提高團隊的整體生產力，進而對您的業務績效產生正面影響。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移動優先的勞動力管理應用程序，其功能強大的工具旨在幫助組織無人服務團隊的組織提高溝通，保留員工並推動運營效率。 Connecteam允許管理人員將其業務流程放在自動駕駛儀上，並專注於業務增長，同時還可以使員工變得更加富有成效，專業和滿意。節省時間並通過移動優先的自定義清單，表格和報告提高生產率；時間表的時間表班次和跟踪工作時間；簡化員工溝通，提高專業技能，管理日常任務等等，全部在一個應用程序中。確保使用Active Directory單登錄（SSO）的系統管理員安全登錄。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
Workplace Chat
workplace.com
工作場所聊天是一種有趣，直觀和快速的方式，可以隨時隨地與任何人建立聯繫。 Workplace是由Facebook，Inc。開發的企業連接平台，包括使用組，即時消息和新聞提要。開發由工作場所副總裁Julien Codorniou和Workplace負責人Karandeep Anand領導。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius是第一個將本地集成在Google Workspace（以前為G Suite）內的協作平台，並將其與Slack或Trello（例如Slack或Trello）使用的其他應用程序聯繫起來。 Gmelius允許團隊在他們已經知道和喜歡的工具中工作時進行協作。無需將數據遷移到其他第三方解決方案，也無需學習如何使用其他應用程序。 Gmelius使出色的團隊合作從用戶的Gmail收件箱中實現。 Gmelius從Gmail內部的強大共享收件箱，共享的Gmail標籤，Visual看板板和Smart Workflow Automations開始，提供了一個獨特的協作平台，與其他用戶的每日應用程序集成在一起。用戶可以將自己喜歡的工具與唯一的2向集成（包括Slack和Trello），公共API或通過Zapier連接。 *簡化電子郵件管理 *提高透明度和問責制 *自動化和優化工作量的分佈 *簡化工作流程並自動化任何咕unt聲 Gmelius提供了市場上領先的共享收件箱解決方案，這就是為什麼： 1。Gmelius與現有工具無縫集成。 Gmelius居住在用戶的Gmail收件箱中，讓它們在他們滿意的生態系統中工作。這節省了移民，管理和培訓的時間和金錢。 2。gmelius鱗片有需求。 它的獨特架構每天都支持大型和大型組織。其最大的客戶數量有8,000多個活動的共享收件箱和成千上萬的用戶。 3。Gmelius通過設計模型強制執行嚴格的隱私。 它的總部位於瑞士，歐洲，隱私一直被主動整合到該平台中。與其他服務不同，Gmelius從不存儲用戶電子郵件的內容。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美國無線網絡運營商，以前以Verizon Wireless的名義作為Verizon通信的單獨部門運行。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個世界領先的項目管理平台，旨在為組織自由計劃，跟踪，管理和交付各種複雜項目。 全球有20,000多家企業和6,000個機構信任。該團隊通過提供市場上最先進的產品管理平台來不斷與客戶合作。 無論您是公司所有者，團隊負責人，項目經理還是個人貢獻者，團隊合作都可以為您提供所有無縫管理日常活動的工具。該應用程序提供了與同事在項目上合作的功能，保持工作流程的整體視圖，管理任務，跟踪資源，日誌時間以及最重要的是，按時交付項目。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中在一處，Nifty 可讓您專注於工作，而不是忙於處理各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與 Google、Outlook 以及文件和文件共用整合。
Chanty
chanty.com
Chanty是一個基於雲的協作平台，結合了溝通，項目管理和自動化，以幫助團隊更有效地共同努力。此工具允許您： *與您的團隊成員聊天； *使用組和1個音頻/視頻通話進行通信並共享您的屏幕； *共享即時消息，文件或您喜歡的任何其他內容； *直接在Chanty中創建，分配，設置截止日期並討論任務； *將消息傳遞與各種應用程序集成在一起，例如Google Drive，Dropbox，Trello，Github，Zapier，Jira，Asana等； *使用看板董事會跟踪團隊工作流程； *觀看YouTube視頻，GIF和社交媒體內容； *通過Teambook快速訪問所有聊天，任務和文件。 Chanty幫助團隊提高生產力和業務溝通。無限的消息歷史記錄，任務管理，文件共享和強大的通知組織並保存您的一天。在一個地方有效地進行協作和溝通。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Zello 為數千家企業提供服務，在全球擁有超過 1.3 億用戶。目前的客戶包括本田、Restoration Hardware、喜達屋/萬豪酒店、Uniqlo、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《華爾街日報》、《紐約時報》、CBS、CNBC、《今日美國》和 TechCrunch 等知名媒體認可為可靠的通訊解決方案。
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作者最常創建： - 遠距團隊的入職體驗- 安全、健康和保健裝備- 認證準備- 新的學習體驗（混合式、線上） - 數位工作簿- 電子學習課程- 輔導和回饋計劃- 銷售和產品手冊- 團隊參與、樂趣和遊戲 - 日常習慣養成計劃
Oneteam
oneteam.io
與您的無桌員工建立聯繫是一個重大挑戰，可能並不感到驚訝。它們分佈在多個位置，不要坐在計算機後面，沒有商務電子郵件地址，而且通常只有兼職工作，僅此而已。 老式的方法，例如Intranet，電子郵件爆炸，紙質指南和公告板，只是不再削減它了。他們創建了我們配音“無桌子差距”。猜猜是什麼？這一差距可以消除團隊的參與，忠誠度和成功，從而將您的最佳才能推開，並對您的業務增長產生負面影響。 在Oneteam，我們製作了最終的應用程序來彌合這一差距。將其視為您的多合一工具包：無縫的溝通，平穩的入職，交互式電子學習，有見地的調查和方便的清單：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam試圖釋放全球無家可歸的工人的全部潛力，並且已經取得了成功，在為H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等組織彌合無桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用戶友好型員工中心使每個人都可以輕鬆地訪問旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好處： •用於溝通，培訓和參與的內置應用程序功能 •完全自定義您的組織需求 •易於實施和管理
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一個商業簡訊平台，旨在激發客戶參與度。我們針對您的日常通訊問題精心設計了即插即用的訊息解決方案，以便您可以消除噪音並隨時隨地與客戶聯繫。 Text Request 旨在與您一起擴展，從處理幾個對話的一個人到發送數百萬條訊息的數千名員工，再到基於我們的 API 構建的自訂解決方案。請造訪 textrequest.com，詳細了解我們如何透過會話簡訊和客戶參與來幫助像您這樣忙碌的企業領導者。
Swit
swit.io
Swit 是每個團隊的工作中心，它將協作要素整合到一個地方- 任務、聊天、目標、審批以及與Google Workspace 和Microsoft 365 的整合。 。將您的整個公司聚集在一個統一的平台上，該平台支援溝通、工作管理、任務追蹤、目標設定等等！ Swit 靈活且可擴展，可滿足任何規模的任何組織的需求。將電子郵件拖曳到頻道中或將其轉換為任務卡。將任務卡拖曳到頻道或 DM 中。將批准或 OKR 直接附加到任務卡。了解為什麼 Swit 受到從小型企業到企業客戶的各種規模的組織的喜愛。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield 是一款來自德國的一體化協作工具，具有團隊協作所需的所有功能：任務和專案管理、視訊會議、團隊聊天、文件協作工作等等。 Stackfield 不僅符合 DSGVO 標準，而且符合最高的隱私和資料安全標準。所有資料儲存在德國，無法在歐盟境外存取。此外，Stackfield 是唯一透過端對端加密保護所有專案管理和整個工作流程的供應商。因此，任何人都無法看到聊天訊息、任務或文件的內容，甚至 Stackfield 的員工也無法看到。超過 10,000 家公司使用一體化協作工具來管理他們的專案、更好地進行團隊溝通並實現他們的目標。
Slenke
slenke.com
我們創建 Slenke 是為了消除團隊之間的障礙，以便您的團隊可以專注於完成工作。您可以用斯倫克做什麼？組織和管理專案 與您的團隊溝通 管理和分配任務 追蹤您的時間 使用 Slenke 經營您的整個業務
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立於 2012 年，是一個基於雲端的專案管理和團隊協作平台，供全球團隊使用。 ProofHub 是一款頂級的工作管理應用程序，旨在幫助團隊進行日常工作，全球有超過 85,000 個團隊使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款極為簡單但功能強大的專案管理軟體，可提供任務和進度的綜合視圖。此專案管理軟體允許團隊在任何地方使用任何設備進行工作溝通。這款線上 SaaS 工具將豐富的功能集中在一個位置，旨在幫助企業快速規劃、協調、組織和交付各種規模的專案。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業各種規模的團隊和企業使用。 ProofHub 可以幫助企業建立工作流程，同時節省時間和資源，其功能包括任務管理到時間追蹤、自訂工作流程到線上打樣等等。 ProofHub 提供了大量的協作功能，例如聊天、討論、公告、第三方整合、文件傳輸等。 ProofHub 具有乾淨、簡單的佈局和較低的學習曲線，讓使用者有賓至如歸的感覺。除英語外，ProofHub 還提供德語、西班牙語、葡萄牙語、法語、俄語、義大利語、荷蘭語、中文（台灣）、土耳其語和波蘭語版本。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業的團隊和企業使用。 ProofHub 提供了高效能完成工作所需的所有功能，從建立專案到分配任務、追蹤進度、與團隊互動以及最終按時完成專案。
Chatwork
chatwork.com
聊天工作是企業的組聊天應用程序。安全消息傳遞，視頻聊天，任務管理和文件共享。實時溝通並提高團隊的生產率。
Flock
flock.com
Flock 是一款適合現代團隊和企業的溝通和協作應用程式。 Flock 透過為團隊提供大量內建生產力工具（例如分享筆記、提醒、待辦事項、民意調查）來增強團隊能力。用戶可以透過音訊和視訊通話與遠端團隊交談。螢幕共享使團隊能夠更好地協作和共享資訊。 Flock 也與 Google Drive 深度整合。其他流行的第三方整合包括 - Google Calendar、Analytics、JIRA、Asana、Github、Twitter、Facebook 等等。 Flock 的 App Store 允許團隊將應用程式插入 Flock 中，並且無需在多個工具之間切換即可完成工作。 Flock 的功能（例如最近對話冒泡、簡單的鍵盤快捷鍵和最後訊息預覽）讓團隊可以輕鬆使用聊天，而不是單獨點擊聊天標籤。 Flock 的魔法搜尋會自動顯示重要的私人頻道和聯絡人，無需打字。 Flock 讓您在團隊、對話、應用程式等之間輕鬆切換。 Flock 應用程式與核心產品無縫融合，提供更整合的體驗。
heycollab
heycollab.com
Heycollab 是一款幫助您保持井井有條、管理任務並透過授權團隊協同工作來幫助員工協作的工具。它是一款面向團隊和自由工作者的一體化生產力管理工具，將協作與廣泛的功能相結合，幫助您管理資源並保持專案的可見性。您可以即時聊天、分享文件、管理工作流程並讓您的團隊井井有條。借助 Heycollab，您可以輕鬆地將專案分解為任務、設定截止日期、追蹤團隊工作量以及與團隊成員共享文件和映像。從第一天到截止日期，使用一種工具來規劃和組織專案、溝通和協作。
Hive
hive.com
Hive幫助團隊移動更快。 Hive最佳的一流項目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，它將為您構建它們。憑藉靈活的項目視圖和無盡的自定義，Hive可以根據您的條款提供項目管理，並保證成功。 憑藉任務分配，截止日期跟踪和實時溝通之類的功能，Hive可以幫助世界各地的成千上萬的團隊更有效地完成工作。使用移動應用程序輕鬆查看項目，評論任務，消息隊友並管理您的待辦事項列表。 關鍵功能： - 直接與持續與桌面應用程序同步 - 創建任務和項目 - 直接和小組聊天，以便於交流 - 允許文件直接從手機上傳的附件 - 能夠直接在動作卡上發表評論和對隊友進行標記 - 在項目中自定義您的工作經驗 Hive被成千上萬的快速移動團隊使用來幫助： - 項目管理 - 集成工具 - 資源 - 時間跟踪 - 校對和批准 - 注意 - 任務管理 - 報告和分析
Hibox
hibox.co
Hibox 是一款任務管理工具，它正在重新構想團隊合作的方式。 Hibox 可讓您建立專案、查看任務狀態、使用日曆檢視視覺化和規劃截止日期、建立子任務和重複任務、接收任務通知等等。 Hibox 將團隊訊息傳遞和視訊會議整合在同一個工具中，因此您可以與同事即時協作，而無需拿起電話或協調面對面會議。 Hibox 擁有適用於 Android 和 iOS 的行動應用程序，因此您可以從任何地方管理您的任務和專案。
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
Blink
joinblink.com
Blink是移動優先的員工體驗平台，它可以在一個超級應用中連接您的人員，系統和文化。它橋接了數字鴻溝，在麥當勞，諾基亞，多米諾骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行業領先的公司中，將員工溝通和訂婚之間的數字鴻溝，增壓員工溝通和參與度。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工具並與大多數其他企業和公司工具整合可以節省時間和減少挫折感。帶有您公司品牌的白標，您的團隊可能甚至沒有意識到 MangoApps 是一個外部工具 - 它感覺像是他們日常和工作流程的自然組成部分。如今，太多組織依賴過時的內部網路和通訊工具，將時間和資訊浪費在電子郵件收件匣這個黑洞中。 MangoApps 為您提供了一個獨特的機會，將所有團隊（從第一線員工到公司辦公室）連接到一個中央樞紐，使他們所有人都處於循環狀態並處於遊戲的頂端。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一個員工體驗平台（EXP），可以通過賦予員工的能力並幫助每個人感到納入溝通並增加參與度，無論他們在哪里工作。 該平台將員工的溝通，參與度，內部網和測量功能統一到一個現代員工應用程序中，該應用程序捕捉了組織的心跳並將其文化栩栩如生。 由於其簡單的設計，員工可以輕鬆地使用WorkVivo來保持知情，參與和聯繫。結果，公司領導者獲得了更好的監督和直接，未經過濾的渠道，可以與人們互動並真正感受到公司的脈搏和精力。 在93多個國家 /地區的年度增長超過200％，超過93個國家的300萬用戶以及從《財富》 500強公司到科技初創企業的客戶都在執行任務 - 以提高每個人的員工經驗。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB 連接器，使組織能夠充分利用其IT 投資並提高個人和團隊的生產力。 LumApps 在全球擁有超過 500 萬用戶，不斷共同創造以解決挑戰並改善員工體驗和未來工作。 LumApps 被評為 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 內部網路打包解決方案領導者。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是領先的員工通信平台，使您能夠保持整個員工的狀態，提高員工的敬業度並提高工作場所的生產力。 Haiilo通過溝通和社區幫助您的員工將您的員工聯繫起來。 包括亞馬遜，Google，Deutsche Telekom，Salesforce和Deutsche Bahn在內的1,000多個國際客戶已經使用Haiilo來吸引，參與並了解超過250萬員工。 以前是Coyo（德國），Smarp（Finland）和Jubiwee（法國）
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持聯繫的個人 CRM。記住您上次停下的地方，設置提醒以進行聯繫，並建立更牢固的關係。
Beekeeper
beekeeper.io
養蜂人使前線業務及其工人擁有所需的數字解決方案，以盡最大努力。 Beekeeper的移動優先平台成立於2012年，是專為無國服務員工設計和建造的，儘管該員工佔全球勞動力的80％，但在工作場所技術方面一直在長期服務。借助Beekeeper的一線成功系統，公司可以自動化基於紙張的流程，從任何地方實時與員工進行交流，並提高前線團隊的參與，生產力和安全性。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一個託管電話平台，提供進階通話功能，為企業提供經濟實惠且可設定的解決方案。我們的平台允許用戶遠端存取他們的辦公室，無縫整合在一個統一的電話系統下。
Workdeck
workdeck.com
一個人工智慧驅動的平台，用於運行完整的數位化工作場所，並透過一個直觀的接觸點證明現場、遠端和混合團隊可以在任何地方保持高效工作。整合工具用於： • 專案/服務管理• 任務執行• 資源規劃• 財務• 文件儲存庫• 溝通（聊天、即時訊息） • 日曆• 休假管理• 時間記錄• 採購和費用管理• 差旅管理• 與Google整合（ G-Suite）和 Microsoft Office 365 • Web 和智慧型手機應用程式
TruHu
truhu.com
TruHu 是一個易於使用的員工溝通平台，可讓您的員工從辦公室到現場保持聯繫、參與和知情。
Deskree
deskree.com
Deskree 是一個雲端平台，可為企業和開發人員簡化和最佳化後端開發和基礎架構管理。
Textellent
textellent.com
Textellents 強大的商業簡訊服務為客戶服務、銷售和行銷簡訊計畫提供簡訊、彩信功能。 Textellent 的商業簡訊解決方案和簡訊行銷使設計、管理、衡量和整合 SMS 和 MMS 活動變得容易。無論是用於客戶服務、銷售還是行銷，Textellent 都能透過易於使用的服務支援您的客戶旅程，該服務可透過文字支援本地業務線並為任何規模的企業提供服務。還提供強大的日程安排和預約提醒，以及透過人工智慧輕鬆選擇加入 TCPA 合規性計畫的關鍵字和短代碼。此外，還可以透過 Textellent Messenger（免費的 Google Chrome 擴充功能）支援直接從任何網路應用程式或網頁發送商務簡訊。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一種一鍵通解決方案，包含智慧型手機應用程式和具有使用者定位、訊息記錄等功能的操作管理軟體。這是一個功能強大的一鍵通 (PTT) 應用程式中的即時通訊。 BiPTT 非常適合擁有需要即時、高效和安全通訊的無辦公桌員工的公司。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一種軟體即服務解決方案，用於端對端加密的企業文件共用和通訊。
Matilda Workspace
matilda.io
適合現代團隊的全新一體式工作空間 Matilda 秉持著統一工作空間的概念，將一套強大的一流應用程式匯集到一個地方，使全球各地的團隊能夠輕鬆地連接、創建、協調和取悅客戶。 Matilda 的使命是簡化技術，幫助組織以更少的資源做更多的事情，使其成為新創公司和財富 500 強公司的重要工具。 主要特點： - 包含強大的應用程式：Matilda 附帶了一套強大的應用程序，包括文件、專案、表格、聊天、客戶和 Copilot，確保團隊擁有成功所需的所有工具。 - 輕鬆創建：借助文檔，團隊可以即時共同編輯，使文檔創建和協調變得無縫。此功能旨在透過提供更整合和高效的體驗來取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 簡化的專案管理：Matilda 的專案功能可以輕鬆管理和追蹤專案的各個方面。憑藉自動計劃等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 進階資料管理：雖然 Tables 即將推出，但它們承諾透過同步數百個來源的資料或建立新的集合來重新定義資料處理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 無縫溝通：聊天將所有團隊溝通整合到一個地方，跨專案、任務和文件集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客戶關係管理：即將發布的客戶功能將允許團隊在簡化的介面中輕鬆追蹤銷售線索並管理客戶交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智慧輔助：Copilot 提供客製化人工智慧助手，協助自動化和簡化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智慧工具。 結論：Matilda Workspace 作為一個包羅萬象的解決方案脫穎而出，不僅承諾簡化團隊的工作方式，而且還以其人工智慧驅動的功能和對永續發展的承諾擁抱未來。無論您是管理專案、與團隊協調、處理客戶關係還是利用 AI 實現自動化，Matilda Workspace 都為各種團隊的蓬勃發展提供了一個直覺、強大且適應性強的平台。立即嘗試 Matilda，體驗未來的工作方式，旨在幫助您每次按時交付專案。