內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土耳其

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft團隊是一個通信與協作平台，結合了工作場所聊天，視頻會議，文件存儲和應用程序集成。該服務與Office 365訂閱辦公室生產力套件集成在一起，並具有可以與非Microsoft產品集成的擴展名。 Microsoft Teams是Slack等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business的發展和升級路徑。Microsoft在紐約舉行的一項活動中宣布了團隊，並於2017年3月14日在全球範圍內推出了該服務。它是在內部內部創建的。該公司總部的Hackathon，目前由Microsoft公司副總裁Brian MacDonald領導。
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications開發的錄像帶軟件程序。免費版本提供了一項視頻聊天服務，可一次允許多達100個設備，其中40分鐘的時間限制了三名或更多參與者會議的免費帳戶。用戶可以選擇通過訂閱其計劃之一來升級，其中最高可同時允許1,000人同時限制。遠程工作，遠程教育和在線社會關係。
Slack
slack.com
Slack是由美國軟件公司Slack Technologies開發的專有業務通信平台。 Slack提供了許多IRC風格的功能，包括按主題組織的持續性聊天室（頻道），私人團體和直接消息傳遞。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一種項目管理工具，使組織能夠管理任務，項目和團隊工作。截至2020年，該公司為包括許多非技術組織在內的100,000個組織提供服務。 2019年7月，該公司以19億美元的估值籌集了1.5億美元。 Soning.com在類別應用程序，Mobile＆Voice中獲得了2020年韋伯生產力獎。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個世界領先的項目管理平台，旨在為組織自由計劃，跟踪，管理和交付各種複雜項目。 全球有20,000多家企業和6,000個機構信任。該團隊通過提供市場上最先進的產品管理平台來不斷與客戶合作。 無論您是公司所有者，團隊負責人，項目經理還是個人貢獻者，團隊合作都可以為您提供所有無縫管理日常活動的工具。該應用程序提供了與同事在項目上合作的功能，保持工作流程的整體視圖，管理任務，跟踪資源，日誌時間以及最重要的是，按時交付項目。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
Fleep
fleep.io
Fleep Messenger 支援組織內部和組織之間的溝通 - 無論是團隊聊天、專案溝通還是一對一對話。
Channel.io
channel.io
Channel Talk 是一款一體成型 AI Messenger，致力於協助您提供 VIP 級客戶服務。我們提供即時聊天、團隊聊天、CRM、行銷和聊天機器人功能，旨在幫助您識別關鍵客戶，並提高客戶管道每個階段的客戶參與品質。這是最接近線上環境的店內客戶體驗，可協助您將首次訪客轉變為您品牌的終身常客。
Beekeeper
beekeeper.io
養蜂人使前線業務及其工人擁有所需的數字解決方案，以盡最大努力。 Beekeeper的移動優先平台成立於2012年，是專為無國服務員工設計和建造的，儘管該員工佔全球勞動力的80％，但在工作場所技術方面一直在長期服務。借助Beekeeper的一線成功系統，公司可以自動化基於紙張的流程，從任何地方實時與員工進行交流，並提高前線團隊的參與，生產力和安全性。
Workplace Chat
workplace.com
工作場所聊天是一種有趣，直觀和快速的方式，可以隨時隨地與任何人建立聯繫。 Workplace是由Facebook，Inc。開發的企業連接平台，包括使用組，即時消息和新聞提要。開發由工作場所副總裁Julien Codorniou和Workplace負責人Karandeep Anand領導。
Otter
otter.ai
Otter是一個聰明的筆記應用程序，可以使您能夠記住，搜索和分享您的語音對話。水獺會創建智能語音註釋，將音頻，轉錄，揚聲器標識，內聯照片和關鍵短語結合在一起。它可以幫助商人，記者和學生在會議，訪談，講座以及重要的對話中更加專注，協作和有效。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前稱為 Nimbus）是一款由人工智慧驅動的一體化客戶協作工具，旨在幫助專業服務簡化工作流程並透過客戶入口網站提供出色的客戶體驗。該平台為專業服務提供數百種先進且直觀的功能，用於即時協作、專案和資訊管理，甚至內容創建。透過集中溝通、專案進度追蹤和知識管理的白標客戶門戶，以您的品牌提供服務並提供卓越的個人化客戶體驗。使用創新的拖放文檔產生器來製作具有任何文件格式的互動式超級文檔，並嵌入 2000 多個支援的整合。嘗試使用 FuseBase（以前稱為 Nimbus）團隊工作區中的看板、專案追蹤工具、即時編輯和更多功能來實現高效協作。使用先進的 FuseBase（以前稱為 Nimbus）AI 助理優化日常運營，自動執行內容創建和翻譯等任務，獲取洞察以做出數據驅動的決策，並騰出時間來擴展業務。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商業通訊軟體，可透過有組織的對話和易於找到的資訊來協助簡化和簡化您的通訊。 Cliq 旨在實現混合工作方式，您可以從任何地方透過任何裝置登入並工作。這有助於提高團隊的整體生產力，進而對您的業務績效產生正面影響。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Zello 為數千家企業提供服務，在全球擁有超過 1.3 億用戶。目前的客戶包括本田、Restoration Hardware、喜達屋/萬豪酒店、Uniqlo、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《華爾街日報》、《紐約時報》、CBS、CNBC、《今日美國》和 TechCrunch 等知名媒體認可為可靠的通訊解決方案。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape 讓您的團隊在所有裝置上安全地進行通訊。它使用深度服務集成，因此您可以在一個地方存取所有公司數據，使其成為市場上最高效的業務聊天。
TIMU
timu.com
聊天、會議、任務和文件儲存全部集中在一個地方。 TIMU 是與同事、供應商和客戶協作和會面的最佳方式。
Chatwork
chatwork.com
聊天工作是企業的組聊天應用程序。安全消息傳遞，視頻聊天，任務管理和文件共享。實時溝通並提高團隊的生產率。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美國無線網絡運營商，以前以Verizon Wireless的名義作為Verizon通信的單獨部門運行。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商業通訊軟體，可促進公司和組織的行動通訊。該訊息應用程式易於使用，不需要電話號碼或電子郵件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需單擊即可聯繫其全體員工、個人接收者和外部合作夥伴。 Threema MDM 允許管理員預先配置應用程式並確保其使用符合公司政策。影片：使用 Threema Work 保護業務訊息傳遞：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移動優先的勞動力管理應用程序，其功能強大的工具旨在幫助組織無人服務團隊的組織提高溝通，保留員工並推動運營效率。 Connecteam允許管理人員將其業務流程放在自動駕駛儀上，並專注於業務增長，同時還可以使員工變得更加富有成效，專業和滿意。節省時間並通過移動優先的自定義清單，表格和報告提高生產率；時間表的時間表班次和跟踪工作時間；簡化員工溝通，提高專業技能，管理日常任務等等，全部在一個應用程序中。確保使用Active Directory單登錄（SSO）的系統管理員安全登錄。
Chanty
chanty.com
Chanty是一個基於雲的協作平台，結合了溝通，項目管理和自動化，以幫助團隊更有效地共同努力。此工具允許您： *與您的團隊成員聊天； *使用組和1個音頻/視頻通話進行通信並共享您的屏幕； *共享即時消息，文件或您喜歡的任何其他內容； *直接在Chanty中創建，分配，設置截止日期並討論任務； *將消息傳遞與各種應用程序集成在一起，例如Google Drive，Dropbox，Trello，Github，Zapier，Jira，Asana等； *使用看板董事會跟踪團隊工作流程； *觀看YouTube視頻，GIF和社交媒體內容； *通過Teambook快速訪問所有聊天，任務和文件。 Chanty幫助團隊提高生產力和業務溝通。無限的消息歷史記錄，任務管理，文件共享和強大的通知組織並保存您的一天。在一個地方有效地進行協作和溝通。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
Chatway
chatway.app
Chatway 透過其網站即時聊天產品改變了線上客戶互動。它提供即時通訊、可自訂的小部件和智慧聊天機器人，增強了用戶體驗。 Chatway 具有跨裝置回應能力，使企業能夠有效地參與、解決問題並轉換潛在客戶。透過 Chatway 提升您的線上形象並建立持久的客戶關係。
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang 曾在Webex 擔任高級工程管理職位思科系統公司和 WebEx。
uShare.to
web.ushare.to
USHARE團隊是您的團隊溝通中心： - 組聊天和移動消息傳遞 - 視頻和音頻會議 - 共享文檔，日曆，任務和筆記 - 團隊工作區USHARE.TO CX允許組織在整個旅程中吸引客戶。它包括： - 客戶端工作區 - 網站聊天和音頻/視頻 - 屏幕共享和共享 - 通用收件箱和Round Robin
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp是位於伊利諾伊州芝加哥的美國網絡軟件公司。該公司於1999年由Jason Fried，Carlos Segura和Ernest Kim共同創立了一家名為37Signals的網絡設計公司。2004年中期，該公司的重點已從網絡設計轉變為Web應用程序開發。它的第一個商業應用程序是Basecamp，其次是背包，篝火和Highrise。 Rails上的開源Web應用程序框架Ruby最初是在37Signals的內部使用中創建的，然後於2004年公開發布。2014年2月，該公司採用了一項新策略，完全專注於其旗艦產品，該軟件包還名為BaseCamp，Basecamp，Basecamp，basecamp，並將公司從37Signals重命名為Basecamp。傑森·弗里德（Jason Fried）和戴維·海因梅爾·漢森（David Heinemeier Hansson）以37Signals的名字出版了幾本書。
Blink
joinblink.com
Blink是移動優先的員工體驗平台，它可以在一個超級應用中連接您的人員，系統和文化。它橋接了數字鴻溝，在麥當勞，諾基亞，多米諾骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行業領先的公司中，將員工溝通和訂婚之間的數字鴻溝，增壓員工溝通和參與度。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持聯繫的個人 CRM。記住您上次停下的地方，設置提醒以進行聯繫，並建立更牢固的關係。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式開始播客。使用Podbean，您將獲得整個軟件包 - 可靠的播客託管，無限的存儲和帶寬，促銷工具，播客廣告和高級內容。超過1.8萬人選擇Podbean來創建令人驚嘆的播客。 Podbean是一家播客出版和貨幣化服務，為個人和企業提供免費和高級託管套餐。 Podbean提供了一個用戶友好的界面，將發布，管理，聯合和分析工具集成到易於使用的播客包中。 這種基於網絡的系統允許用戶在點擊式博客般的環境中發布，管理和推廣播客，需要最少的技術知識。 Podbean的份額和嵌入工具使出版商可以輕鬆地將播客集成到自己的網站，博客和社交網絡中，包括Facebook，Twitter，Tumblr，YouTube和WordPress。 Podbean應用程序是iOS和Android最受歡迎的播客應用程序之一，也可用於通過Amazon Alexa播放播客。對於播客觀眾來說，這是一個不錯的選擇。 PodCasters還可以從Podbean應用程序錄製和發布。
Team Engine
teamengine.io
選擇的雇主使用團隊引擎來招募，保留，參與和改善其現場勞動力。 團隊發動機是一個人力資源自動化套件，可幫助成長中的公司勝任頂尖人才，並在員工敬業度中實施最佳實踐。組織可以告別手動，脫節，耗時的流程，並向直觀，可自定義的軟件打招呼，這些軟件自動執行傑出人才策略的關鍵，時間敏感的組成部分。 目前，由數百家成長的公司使用，團隊引擎的文本優先溝通平台可以滿足其在現場分佈式勞動力的組織的獨特需求。這是因為現場工作人員在招聘過程和日常工作中都在尋找速度和簡單性。借助團隊引擎，組織可以克服其行業所獨有的參與挑戰，以勝任和僱用最好的人，然後以一致的溝通和反饋機會來推動保留和參與。 團隊引擎將幫助組織： *查找並僱用偉大的人：自動化招聘過程中的冗餘任務，以便在最重要的情況下增加價值。 *激勵和保留優質的員工：通過一對一結構化的新員工開始良好的開端，並有機會提供有關體驗的反饋。 *執行並不斷改進：在整個公司中建立聯繫，以完成工作，創造有效的流程並培養成長和發展的文化。 瞥見團隊引擎如何幫助： *與無桌員的員工和求職者發短信 *用於時間敏感的通信的自動消息傳遞（例如，面試提醒和開放式登記截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的內置招聘廣告 *為西班牙語者翻譯通信 *一個集中式樞紐，用於組織所有招聘活動和申請人詳細信息 *候選人採購的多樣化以獲得更大的覆蓋範圍
Nucleus
nucleusapp.io
統一您的工作場所溝通。用於會議、訊息、任務、筆記和文件的單一平台。旨在提高注意力和生產力。
Hive
hive.com
Hive幫助團隊移動更快。 Hive最佳的一流項目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，它將為您構建它們。憑藉靈活的項目視圖和無盡的自定義，Hive可以根據您的條款提供項目管理，並保證成功。 憑藉任務分配，截止日期跟踪和實時溝通之類的功能，Hive可以幫助世界各地的成千上萬的團隊更有效地完成工作。使用移動應用程序輕鬆查看項目，評論任務，消息隊友並管理您的待辦事項列表。 關鍵功能： - 直接與持續與桌面應用程序同步 - 創建任務和項目 - 直接和小組聊天，以便於交流 - 允許文件直接從手機上傳的附件 - 能夠直接在動作卡上發表評論和對隊友進行標記 - 在項目中自定義您的工作經驗 Hive被成千上萬的快速移動團隊使用來幫助： - 項目管理 - 集成工具 - 資源 - 時間跟踪 - 校對和批准 - 注意 - 任務管理 - 報告和分析
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中在一處，Nifty 可讓您專注於工作，而不是忙於處理各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與 Google、Outlook 以及文件和文件共用整合。
Zelos Team Management
getzelos.com
最易於使用的團隊管理應用程序，具有簡單的日程安排、任務和聊天功能。非常適合在桌面和行動裝置上自行安排無辦公桌員工、志工或自由工作者！ - 簡單的時間表 - 任務調度和追蹤 - 即時聊天 - 內部 wiki - Gamification Zelos 對於會員來說使用起來超級簡單，對於管理員來說仍然很強大。
Missive
missiveapp.com
Missive 於 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名共同創辦人和 2 名員工組成。 Missive 是一款將團隊收件匣和聊天集中在一起的應用程式。它在構建時就考慮到了協作，以集中您團隊的溝通。 在其眾多功能中，Missive 提供了四個關鍵功能： - 團隊收件匣。 - 內部團隊聊天。 - 自動化工作流程的規則。 - 整合。
Assembly
joinassembly.com
集會是一個現代的AI驅動參與平台，可以簡化整個組織的認可，獎勵，內部溝通和協作。這個單一便利的樞紐提供了全面且通用的參與解決方案，包括公告，AI工作場所助理，比賽，調查等。大會提供了廣泛的獎勵目錄，例如禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，促進了員工感到有價值，讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析使管理人員能夠深入了解公司情緒，從而確保員工感到被聽到和理解的環境。以有意義的方式認識您的團隊與認可的認可，以鼓勵團隊每天的擁抱。通過巨大的獎勵目錄，包括禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，增強認可。自動化的里程碑和周年紀念日的自動化紀念日和周年紀念日的生日或週年紀念日以自動的自定義大喊。與Microsoft團隊的無縫集成和Slack無縫地與您已經工作的地方無縫互動，並具有安全的集成和實時數據更新。輸入數據一次以立即跨平台同步。增強員工參與度利用CEO和執行更新，各種員工調查，每週檢查和滿意調查來改善參與度。簡化內部通信利用AMA模板，新聞供稿，幫助模板，小組提要，破冰船，想法管理，內部Wiki和會議工具，以增強通信工作流程。提高團隊生產力每日回顧，議程，會議筆記，產品反饋，獲勝列表以及輕巧的銷售CRM，以提高生產率。簡化人力資源和招聘實施調查，以了解員工福利，退出訪談，ENPS分數，內部推薦，面試問題和新租用反饋，以及承包商的時間跟踪和其他HR模板。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並分享即時背景- 透過通話時間追蹤、表情符號、舉手等讓會議更具包容性，立即免費試用Vowel！
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款行動應用程式和服務，專為大型團體通訊和工作管理而設計。 Kaizala 可以輕鬆連接和協調整個價值鏈的工作，包括現場員工、供應商、合作夥伴和客戶，無論他們身在何處。借助 Kaizala，您可以有效地分配和追蹤任務或收集個人或大型團體的資料 - 即使他們不在您的組織內。
Deskree
deskree.com
Deskree 是一個雲端平台，可為企業和開發人員簡化和最佳化後端開發和基礎架構管理。
Nynja
nynja.io
您網站上的嵌入式會議解決方案每月 9.99 美元，客戶免費！完整的會議解決方案工具平台，上面有您的品牌！您將獲得什麼... 音訊和視訊會議 - 螢幕分享 大檔案傳輸 - 即時一對一和群組聊天 資料儲存磁碟機 - 自動線上聊天翻譯超過 101 種語言。在您的網站 NINJAworkspace.com 上觀看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一體化工作空間，適合希望更好地管理團隊溝通、任務、清單、日程安排和工作流程的團隊。從您的手機到桌面，您可以隨時隨地輕鬆存取 Coast。透過讓所有員工在一個地方工作，Coast 提高了團隊的生產力和責任感，並每週節省數小時的時間。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一種一鍵通解決方案，包含智慧型手機應用程式和具有使用者定位、訊息記錄等功能的操作管理軟體。這是一個功能強大的一鍵通 (PTT) 應用程式中的即時通訊。 BiPTT 非常適合擁有需要即時、高效和安全通訊的無辦公桌員工的公司。
Superworks
superworks.com
標題：用Superworks HRMS改變您的工作場所：提高生產力和員工幸福 Superworks通過簡化人力資源和操作過程來使企業和中小型企業能夠創建蓬勃發展的富有成效的工作場所。我們全面的超級HRMS套件旨在簡化複雜的任務並提高員工的參與度，從而為您的業務帶來切實的成果。 這是Superworks HRM可以為您做的： *輕鬆的薪資處理：自動化工資單任務，消除錯誤並確保員工的準時付款。 *無縫團隊管理：簡化入職，跟踪性能，促進協作並保持團隊的參與度。 *增強的員工經驗：SuperWorks HRMS通過自助工具和簡化的溝通使您的員工有能力。 *提高效率：通過自動化重複任務並獲得寶貴的見解來騰出寶貴的時間和資源。 *可擴展的增長：超級工人HRMS隨您的業務增長，提供成功所需的靈活性和支持。 為什麼選擇Superworks？ 1。綜合套件：一個滿足您所有人力資源和運營需求的集成平台。 2。用戶友好的界面：易於學習和使用，最大程度地減少培訓時間並最大化採用。 3。可擴展的解決方案：隨著您的業務發展，適應不斷變化的需求。 4。專門的支持：其專家團隊在這里為您提供每一步。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Textellent
textellent.com
Textellents 強大的商業簡訊服務為客戶服務、銷售和行銷簡訊計畫提供簡訊、彩信功能。 Textellent 的商業簡訊解決方案和簡訊行銷使設計、管理、衡量和整合 SMS 和 MMS 活動變得容易。無論是用於客戶服務、銷售還是行銷，Textellent 都能透過易於使用的服務支援您的客戶旅程，該服務可透過文字支援本地業務線並為任何規模的企業提供服務。還提供強大的日程安排和預約提醒，以及透過人工智慧輕鬆選擇加入 TCPA 合規性計畫的關鍵字和短代碼。此外，還可以透過 Textellent Messenger（免費的 Google Chrome 擴充功能）支援直接從任何網路應用程式或網頁發送商務簡訊。
Workdeck
workdeck.com
一個人工智慧驅動的平台，用於運行完整的數位化工作場所，並透過一個直觀的接觸點證明現場、遠端和混合團隊可以在任何地方保持高效工作。整合工具用於： • 專案/服務管理• 任務執行• 資源規劃• 財務• 文件儲存庫• 溝通（聊天、即時訊息） • 日曆• 休假管理• 時間記錄• 採購和費用管理• 差旅管理• 與Google整合（ G-Suite）和 Microsoft Office 365 • Web 和智慧型手機應用程式
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow 商業通訊解決方案是使用者友善的線上工具，旨在支援協作、時間管理、安全和隱私需求。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是領先的員工參與軟件解決方案，旨在幫助人力資源和運營降低員工的流動率，提高生產率並提高小時員工的參與度。 WorkStep提供專門為前線團隊設計的AI驅動員工參與軟件。通過使人力資源和運營領導者的實時見解賦予能力，工作台可以幫助識別和解決風險，然後才能使其成為昂貴的問題，並使操作順利進行。 Workstep的員工經驗解決方案提供了全面的員工傾聽，參與，員工的聲音和溝通功能，包括： *員工的反饋：WorkStep通過里程碑脈衝，始終在線，年度調查和雙向反饋渠道從員工那裡收集實時見解。 *員工報告：報告為人力資源和OPS領導者提供有關員工行為的數據 *預測分析：WorkStep利用機器學習來確定設施或角色水平的最高領域 *影響分析：雇主可以通過跟踪受影響人群的員工情緒和保留的變化來衡量實施的任何計劃的成功 *溝通：領導者可以在維持員工匿名或與勞動力的細分方面進行廣泛的評論和警報回复，以引起人們對新計劃的關注，分享關鍵更新，慶祝團隊或徵求反饋。 WorkStep將實時數據與AI驅動的分析和內置通信工具相結合，可幫助EHR和運營領導者確定並直接解決一線運營中的機會。這會提高保留率，提高生產率和降低成本。