內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

Socxly

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首先，這是一套有機社交媒體營銷工具，可幫助您產生更多覆蓋範圍，在媒體上更好地展示您的內容，跟踪和衡量您的股票。它是您的一站式工具套件，可將您共享的鏈接轉換為智能鏈接。 當然，您可以使用SOCXLY縮短鏈接。但是，在引擎蓋下還有更多：通過編輯和創建更好地呈現。 *社交卡：社交媒體上的用戶單擊您的帖子中的圖像。通過在社交媒體上分別發布圖像和鏈接，您將失去點擊歸因和流量。 Socxly允許您使用自己的自定義圖像將圖像發佈為可單擊的社交卡。 *通過對鏈接進行烙印來擁有這些鏈接：與其將自己的品牌，廣告系列和上下文與您自己的域一起發布，而不是與通用域一起發布鏈接。編輯並更改鏈接的後半部分，以使它們與您所做的股票相關。 *使用CTA標語將您的鏈接磁化到第三方網站：創建，插入和服務CTA（呼籲採用行動）橫幅上的第三方內容簡短鏈接以驅動品牌可見性，並將流量重定向回到您的網站或任何著陸頁。 *共享文件作為您的受眾鏈接：PPT，Excels，PDF等。現在，您可以在社交媒體上使用所有渠道上的簡短鏈接在社交媒體上分享它們，從您的受眾可以下載它們。 *有機運動：為您的品牌利益相關者和有影響力的社區創建和發布有機運動帖子，以通過電子郵件或內部競選頁面分享和擴大他們的社交聯繫。