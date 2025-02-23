內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications開發的錄像帶軟件程序。免費版本提供了一項視頻聊天服務，可一次允許多達100個設備，其中40分鐘的時間限制了三名或更多參與者會議的免費帳戶。用戶可以選擇通過訂閱其計劃之一來升級，其中最高可同時允許1,000人同時限制。遠程工作，遠程教育和在線社會關係。
Slack
slack.com
Slack是由美國軟件公司Slack Technologies開發的專有業務通信平台。 Slack提供了許多IRC風格的功能，包括按主題組織的持續性聊天室（頻道），私人團體和直接消息傳遞。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft團隊是一個通信與協作平台，結合了工作場所聊天，視頻會議，文件存儲和應用程序集成。該服務與Office 365訂閱辦公室生產力套件集成在一起，並具有可以與非Microsoft產品集成的擴展名。 Microsoft Teams是Slack等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business的發展和升級路徑。Microsoft在紐約舉行的一項活動中宣布了團隊，並於2017年3月14日在全球範圍內推出了該服務。它是在內部內部創建的。該公司總部的Hackathon，目前由Microsoft公司副總裁Brian MacDonald領導。
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Zello 為數千家企業提供服務，在全球擁有超過 1.3 億用戶。目前的客戶包括本田、Restoration Hardware、喜達屋/萬豪酒店、Uniqlo、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《華爾街日報》、《紐約時報》、CBS、CNBC、《今日美國》和 TechCrunch 等知名媒體認可為可靠的通訊解決方案。
Statflo
statflo.com
Statflo 為面向客戶的團隊提供領先的合規、一對一業務簡訊平台。我們幫助公司透過個人化的服務和雙向文字對話來取悅客戶。憑藉嵌入式銷售工具和 CRM 資料庫、自動化合規規則和有針對性的外展活動，Statflo 使公司能夠在單一平台內吸引、保留和擴大客戶群。
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang 曾在Webex 擔任高級工程管理職位思科系統公司和 WebEx。
Aritic
aritic.com
透過在 Aritic CRM 中簡化整個銷售管道來促進您的銷售流程。了解哪個潛在客戶的轉換價值最高。根據銷售階段、行為和購買意圖管理您的聯絡人。自動分配和劃分任務並監控整個流程，直到交易成功或失敗。 Aritic平台是一個統一的自動化平台。它包括行銷自動化、通訊自動化、銷售管道 CRM 應用程式、服務台應用程式和專為 B2B 業務設計的業務自動化堆疊。 目前，全球有超過 1800 家企業使用 DataAegis Software Pvt.有限公司產品；這是 Aritic 的母公司。 一些著名的客戶包括— Wunderman、Abbott、BTCC、Dunlop、Manipal Global、Pearson、Paradise Property、Snaplogy、Citrix、Moovely、Avisolve、Magnum 以及多家財富 500 強公司。
Workiro
workiro.com
一個下一代應用程序，將任務，溝通和文檔管理功能（包括電子簽名）結合起來 - 幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。 通過提供直觀，安全，多合一的平台來解鎖無縫生產力，使您的團隊能夠在不妥協的情況下進行協作，交流和工作。 永遠不會失去軌道。 Workiro與NetSuite集成，因此團隊可以比以往任何時候都更快地合作，批准和記錄工作。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個領先的基於雲端的通訊平台，支援業務即時訊息以改善團隊協作、提供卓越的客戶服務和行動支付請求。它幫助業務服務部門在正確的時間找到正確的人。 Kimoby 利用企業已掌握的數據和資源，透過即時行銷活動、自動提醒、多媒體文件等，輕鬆提高參與度和銷售量。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立於 2016 年，是批發經銷商的領先客戶體驗管理軟體。 Prokeep 透過將溝通轉化為商業來發展關係和業務；透過集中溝通提高銷售額，透過更好的洞察和參與機會改善客戶體驗，並透過系統自動化提高生產力。 Prokeep 被北美超過 8,000 家經銷商使用，實現了超過 1,100 萬次對話和超過 60 億美元的收入。 發展您的分銷業務。建立更牢固的客戶關係。提高員工生產力。所有這些都透過 Prokeep 的客戶體驗管理軟體專為經銷商在現代市場中蓬勃發展而建構。 普羅普： - 由 50 個州、10 個省和 2 個地區的經銷商使用。 - Prokeep 進行了超過 1100 萬次對話 - Prokeep 中 82% 的對話會促成銷售或與收入相關 - 每位員工每月節省 9 小時 - 每月為每位使用者節省 3,000 美元的承包商差異 借助 Prokeep，您將集中通訊以提高訂購效率，連接第 3 方系統以創建營運自動化，並利用客戶洞察來提高參與度並賺取更多收入。
Senter
senterhq.com
Senter 是一款簡單的評論管理和簡訊行銷軟體，可連接到日常應用程式。它易於設定、快速整合且易於發送強大的 SMS 行銷活動。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Brosix
brosix.com
Brosix 是一款一體式安全即時通訊軟體，是一款聊天應用程序，可協助企業改善內部溝通並優化工作流程，同時確保資料安全和隱私。溝通是提高工作效率的關鍵。 Brosix 的即時訊息傳遞管道幾乎可以在任何情況下促進有意義的對話。一對一或分組聊天，進行清晰的音訊和視訊通話。透過多功能行動應用程序，向精心挑選的受眾廣播訊息、創建自訂聊天室並隨時隨地聊天。每個 Brosix Team Network 都配有一套協作工具來增強團隊合作。透過遠端桌面控制、文件傳輸、虛擬白板和即時螢幕截圖進行螢幕分享，與通訊管道無縫配合，以簡化工作流程和協作。 Brosix 是一種安全、完全可管理且靈活的解決方案。團隊網路是端對端加密的。管理從使用者對平台的存取到通訊空間、功能和使用者資料存取的一切。適用於 Windows、Mac、Android、iOS 和 Linux 裝置和作業系統的 Web 存取和應用程式可實現隨時隨地在任何裝置上進行即時通訊。多語言支援使跨文化團隊能夠更有效地相互傳達想法，從而輕鬆地進行專案和協作。
TextMarks
textmarks.com
TextMarks 是一種簡訊服務，可讓企業直接透過手機立即聯繫受眾。 TextMarks 的簡訊平台可以輕鬆地透過簡訊發送和安排大量簡訊、分發訊息和捕獲潛在客戶。自2006 年以來，TextMarks 可靠且值得信賴的SMS 平台已幫助成千上萬的客戶發展業務，提高客戶和員工參與度，並向美國超過1000 萬用戶提供及時信息SMS 產品包括： - 短信營銷- 群發簡訊- 文字-for-Info -SMS 潛在客戶開發 -SMS 用於內部通信
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更聰明、更簡單的商務簡訊應用程式。我們透過專為服務、銷售和支援而建立的易於使用的商務簡訊應用程式幫助各種規模的組織完成工作。 新增簡訊到任何商務電話號碼，包括 VoIP 和固定電話。使用 MessageDesk 的共享團隊 SMS 收件匣和大量文字廣播，在正確的時間向正確的人員發送正確的訊息。透過預定的簡訊、基於關鍵字的自動回覆、自動化和預先儲存的簡訊模板，簡化您的簡訊通訊並節省時間。
Nrby
nrby.com
Nrby 是行動團隊更聰明的溝通方式。 Nrby 由擁有數十年經驗的現場操作資深人士創建，旨在方便現場人員、承包商和管理人員在行動裝置、平板電腦和桌上型電腦上輕鬆直觀地使用。該應用程式具有強大的位置智慧功能，為高階主管、董事和經理提供所有專案、專案狀態、任務、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，請訪問：https://nrby.com 或發送電子郵件至 [email protected] 以了解更多資訊。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能客戶溝通和團隊協作應用程序，為您的團隊提供一系列功能，包括聊天、語音和視訊通話、會議、螢幕共享、文件共享以及與CRM 和各種其他業務應用程式的無縫整合。 Thirdlane Connect 旨在促進多通路客戶溝通和團隊協作，專為本地和遠端工作人員而設計，支援網頁瀏覽器、iPhone、Android 裝置以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。這項強大的應用程式與 Thirdlane 商務電話系統或 Thirdlane 多租戶 PBX 平台完全整合並由其提供支援。這些平台可以安全地部署在各種環境中，無論是在本地還是在私有雲或公有雲中，從而確保您的通訊基礎架構的靈活性和安全性。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您團隊和工作的平台。為團隊提供的單一解決方案，擁有遠程工作所需的一切。您的所有任務，文件，圖像和對話都位於一個地方，只是唯一的訂閱。團隊使用EDWorking來協調，交流和管理工作。我們的客戶已經從使用許多平台與他們的團隊合作，例如Trello和Jira進行任務管理，Slack和Zoom進行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive轉移文件，以簡單地進行edWorking。這意味著在應用程序之間不再切換！加入我們的社區：https：//t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一個獲得專利的即時協作平台，使多人能夠透過任何裝置或瀏覽器即時互動相同的線上體驗，而無需安裝或編碼。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它也使參與者能夠 (1) 即時上傳分享文件和視頻 (2) 透過 VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天 (3) 編輯敏感輸入欄位或其他螢幕元素 (4) 分享線下內容 (5) 深入分析 (6) 記錄會話 Samesurf 支援多種用例，包括銷售、支援、培訓、遠距醫療和虛擬會議。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。他們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私人工作空間中提供了一套包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每項功能，包括ERP、CRM、專案管理、通訊、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway 透過其網站即時聊天產品改變了線上客戶互動。它提供即時通訊、可自訂的小部件和智慧聊天機器人，增強了用戶體驗。 Chatway 具有跨裝置回應能力，使企業能夠有效地參與、解決問題並轉換潛在客戶。透過 Chatway 提升您的線上形象並建立持久的客戶關係。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Superworks
superworks.com
標題：用Superworks HRMS改變您的工作場所：提高生產力和員工幸福 Superworks通過簡化人力資源和操作過程來使企業和中小型企業能夠創建蓬勃發展的富有成效的工作場所。我們全面的超級HRMS套件旨在簡化複雜的任務並提高員工的參與度，從而為您的業務帶來切實的成果。 這是Superworks HRM可以為您做的： *輕鬆的薪資處理：自動化工資單任務，消除錯誤並確保員工的準時付款。 *無縫團隊管理：簡化入職，跟踪性能，促進協作並保持團隊的參與度。 *增強的員工經驗：SuperWorks HRMS通過自助工具和簡化的溝通使您的員工有能力。 *提高效率：通過自動化重複任務並獲得寶貴的見解來騰出寶貴的時間和資源。 *可擴展的增長：超級工人HRMS隨您的業務增長，提供成功所需的靈活性和支持。 為什麼選擇Superworks？ 1。綜合套件：一個滿足您所有人力資源和運營需求的集成平台。 2。用戶友好的界面：易於學習和使用，最大程度地減少培訓時間並最大化採用。 3。可擴展的解決方案：隨著您的業務發展，適應不斷變化的需求。 4。專門的支持：其專家團隊在這里為您提供每一步。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供即時內部溝通管道，連結所有職能部門、地點和時區的每位員工。它易於部署，並且將為您的組織提供建立和衡量員工敬業度所需的工具。
Cynoia
cynoia.com
團隊厭倦了追蹤資訊流。 Cynoia 整合了一個實現同步通訊的無痛流程。
Oneteam
oneteam.io
與您的無桌員工建立聯繫是一個重大挑戰，可能並不感到驚訝。它們分佈在多個位置，不要坐在計算機後面，沒有商務電子郵件地址，而且通常只有兼職工作，僅此而已。 老式的方法，例如Intranet，電子郵件爆炸，紙質指南和公告板，只是不再削減它了。他們創建了我們配音“無桌子差距”。猜猜是什麼？這一差距可以消除團隊的參與，忠誠度和成功，從而將您的最佳才能推開，並對您的業務增長產生負面影響。 在Oneteam，我們製作了最終的應用程序來彌合這一差距。將其視為您的多合一工具包：無縫的溝通，平穩的入職，交互式電子學習，有見地的調查和方便的清單：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam試圖釋放全球無家可歸的工人的全部潛力，並且已經取得了成功，在為H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等組織彌合無桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用戶友好型員工中心使每個人都可以輕鬆地訪問旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好處： •用於溝通，培訓和參與的內置應用程序功能 •完全自定義您的組織需求 •易於實施和管理
Matilda Workspace
matilda.io
適合現代團隊的全新一體式工作空間 Matilda 秉持著統一工作空間的概念，將一套強大的一流應用程式匯集到一個地方，使全球各地的團隊能夠輕鬆地連接、創建、協調和取悅客戶。 Matilda 的使命是簡化技術，幫助組織以更少的資源做更多的事情，使其成為新創公司和財富 500 強公司的重要工具。 主要特點： - 包含強大的應用程式：Matilda 附帶了一套強大的應用程序，包括文件、專案、表格、聊天、客戶和 Copilot，確保團隊擁有成功所需的所有工具。 - 輕鬆創建：借助文檔，團隊可以即時共同編輯，使文檔創建和協調變得無縫。此功能旨在透過提供更整合和高效的體驗來取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 簡化的專案管理：Matilda 的專案功能可以輕鬆管理和追蹤專案的各個方面。憑藉自動計劃等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 進階資料管理：雖然 Tables 即將推出，但它們承諾透過同步數百個來源的資料或建立新的集合來重新定義資料處理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 無縫溝通：聊天將所有團隊溝通整合到一個地方，跨專案、任務和文件集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客戶關係管理：即將發布的客戶功能將允許團隊在簡化的介面中輕鬆追蹤銷售線索並管理客戶交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智慧輔助：Copilot 提供客製化人工智慧助手，協助自動化和簡化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智慧工具。 結論：Matilda Workspace 作為一個包羅萬象的解決方案脫穎而出，不僅承諾簡化團隊的工作方式，而且還以其人工智慧驅動的功能和對永續發展的承諾擁抱未來。無論您是管理專案、與團隊協調、處理客戶關係還是利用 AI 實現自動化，Matilda Workspace 都為各種團隊的蓬勃發展提供了一個直覺、強大且適應性強的平台。立即嘗試 Matilda，體驗未來的工作方式，旨在幫助您每次按時交付專案。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一種軟體即服務解決方案，用於端對端加密的企業文件共用和通訊。
Eko
ekoapp.com
Eko 是一款專為遠端員工企業而設的一體化平台。確保您的員工在家工作時保持聯繫、參與和有效率。借助社區功能、通訊工具、專案管理和知識共享中心，隨時隨地有效地工作和協作。透過Eko，您可以加強溝通和協作（1-1/群組聊天和通話、文件共享、專案管理、全公司公告）、實現培訓和發展（公司知識管理系統）、提高營運效率（數位工作流程、任務委派） ）並實現人員管理現代化（員工資料庫、人力資源表格和流程）。 Eko 是多平台、可自訂且易於整合的。
OurPeople
ourpeople.com
團隊溝通問題？別無所求 - iOrpeople將提供所需的東西！ Ourpeople是一項創新的移動優先技術，使中小型企業能夠與所有人進行更好的溝通。該平台提供了針對合適受眾的獨家交付方法，並使用標籤來確保每個需要接收消息的人都可以。 Ourpeople提供了許多工具來增強前線團隊的溝通，參與度和培訓。 為什麼要使用我們的人？ *重要的更新，直接給您。用戶可以告別滾動並向目標消息打招呼。沒有更多無盡的電子郵件“向所有人”，只需了解什麼相關。緊急會議通知或關鍵安全更新將立即交付到其選擇的手機或設備上。 *即時聊天。用戶可以通過團隊或個人的團隊聊天來直接獲得所需的答案，該團體或個人考慮忙碌的人。聊天可以在手機上僅幾秒鐘內按位置，項目或團隊進行組織 - 只是下載並開始聊天。 *一切都在一個地方。用戶可以從任何工作的地方找到並共享文件。通過手機訪問我們的知識中心，提供了重要視頻，PDF，文本文檔等的最新版本。一切都觸手可及，不需要桌子或計算機。 *表格和清單。簡化日常任務，使用戶可以快速記錄重要信息。該平台消除了紙質混亂，丟失的文件和較差的文件。團隊每天都以相同的方式使用相同的表格，只是填寫表格並完成工作。 *交換從手機轉移。用戶可以在不查看電子郵件的情況下保持最大的變化和互換。 Ourpeople的開放式班次功能使整個團隊可以記錄，跟踪和蓋上換檔。他們可以預訂，確認並已記錄 - 可以從任何設備中獲取。
Unipile
unipile.com
整合電子郵件和訊息傳遞 API，以促進在應用程式中透過 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 進行直接對話，從而提高用戶工作效率和滿意度。
Tipi
tipihub.com
在您自己的時間、任何地方、經過深思熟慮後做出回應，保留完整的決策歷史記錄。
TIMU
timu.com
聊天、會議、任務和文件儲存全部集中在一個地方。 TIMU 是與同事、供應商和客戶協作和會面的最佳方式。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一個 SaaS 平台，可協助 CXO 配置獨特的業務解決方案並讓所有利害關係人參與這些解決方案。 Journyz 幫助領導者數位化每個企業（甚至企業內的團隊）特有的業務流程，將使用者與有價值的資訊聯繫起來，領導者將能夠更好地做出數據驅動的決策。領導者可以客製化使用者體驗，透過「劇本」讓團隊參與業務流程，其中包括任務管理、資料輸入表單、聊天、調查、遊戲化挑戰、內部社交媒體等。 Journyz 視圖和儀表板為整個組織建立可見性和資料視覺化。
Jumppl
jumppl.com
強大且集中的工具可讓您的團隊保持專注並讓客戶了解情況。 Jumppl 可以阻止您的團隊資料到處傳播。
Nynja
nynja.io
您網站上的嵌入式會議解決方案每月 9.99 美元，客戶免費！完整的會議解決方案工具平台，上面有您的品牌！您將獲得什麼... 音訊和視訊會議 - 螢幕分享 大檔案傳輸 - 即時一對一和群組聊天 資料儲存磁碟機 - 自動線上聊天翻譯超過 101 種語言。在您的網站 NINJAworkspace.com 上觀看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一體化工作空間，適合希望更好地管理團隊溝通、任務、清單、日程安排和工作流程的團隊。從您的手機到桌面，您可以隨時隨地輕鬆存取 Coast。透過讓所有員工在一個地方工作，Coast 提高了團隊的生產力和責任感，並每週節省數小時的時間。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一種一鍵通解決方案，包含智慧型手機應用程式和具有使用者定位、訊息記錄等功能的操作管理軟體。這是一個功能強大的一鍵通 (PTT) 應用程式中的即時通訊。 BiPTT 非常適合擁有需要即時、高效和安全通訊的無辦公桌員工的公司。
ChangeEngine
changeengine.com
創建內部通信和人力資源內容並不容易。人力資源和營銷團隊經常面臨挑戰多種工具或依靠無法捕捉其組織聲音的基本模板的挑戰。這導致品牌不一致，耗時的手動流程以及無法與員工建立聯繫的消息。但這不一定是這樣。 ChangeEngine結合了AI驅動的內部通信軟件和創意設計服務，以解決這些挑戰。它將自動化和個性化工具帶入一個平台，使團隊在跟踪與實時分析的互動時，可以在Slack，Teams，Email和SMS之間無縫傳遞消息。同時，ChangeEngine專門的創意團隊與您合作設計了精美的品牌材料（例如新聞通訊，手冊和里程碑廣告系列），遠遠超出了模板所能提供的。 無論您是小型人力資源團隊還是管理全球溝通，Changeengine都會簡化您的工作流程並節省寶貴的時間。通過正確的智能技術和人類創造力的融合，ChangeGine可以幫助您建立一致，有意義的溝通，從而加強員工的聯繫並保持每個人的參與。 這不僅與工具有關；這是關於改變團隊的交流方式。 ChangeEngine為您提供了創建周到，有影響力的消息所需的一切。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了內部交流，員工倡導和員工敬業度的頂級，移動優先解決方案。作為服務（SaaS）的軟件，該平台匯總了來自官方公司渠道（社交網絡，公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶（UGC）和管理員建議的內容。 內容是個性化的，並將其組織到主題渠道中，可以在移動設備，台式機，Intranet，企業社交網絡和顯示屏上查看。授權內容可以單擊與用戶的社交媒體配置文件共享。除了內容消耗之外，員工還可以參與內置的測驗和調查。 功能包括： *新內容和內部公司新聞的通知 *一單擊與您所有喜歡的社交媒體平台共享 *內部內容“喜歡”和“評論”功能 *創建自己的消息和內容 *參與並查看最新挑戰和獎品 *排行榜的可訪問性，以查看您和您的同事的排名 *創建並回應測驗和民意調查 Sociabble在各個級別的用戶體驗中採用用戶激活，獎勵和認可，以最大程度地提高參與度。它獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得容易，快速和引人入勝。員工可以更好地了解公司新聞，更新及其工作場所，從而導致更具參與和有影響力的員工隊伍。 公司可以將Sociabble的用途擴展到其合作夥伴，外部影響者或品牌迷。 Sociabble於2014年由一支經驗豐富的企業家團隊在數字資產管理技術，社交媒體和內容營銷方面成立，目前在80多個國家/地區使用，並收購了一些世界上最負盛名的客戶，包括Microsoft，Microsoft，BNP Paribas，L'Oréalal，L'Oréalal和PWC。 Sociabble的總部位於法國巴黎，還在紐約市，倫敦和孟買開展業務。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一個員工倡議平台，讓員工能夠輕鬆創建和分享真實的內容，從而將他們轉變為有影響力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在內的一些全球績效最高的組織都是EveryoneSocial 的客戶，他們信任我們能夠幫助大規模分發內容、擴大其品牌知名度，並透過員工網路的力量推動業務成長。無論您是一家小型新創企業，還是擁有數千名員工的全球工作場所，您的需求都是一樣的。你需要成長，而為了成長：你需要雇用。你需要行銷。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一個員工倡議平台，旨在透過簡化社群媒體上的內容分享來幫助您實現業務成果。我們的平台使我們的 Gaggle 經理能夠策劃員工提倡分享的內容。我們也利用最新的人工智慧驅動技術，幫助 Gaggle 經理一次創建並永久分發獨特的內容給每位員工倡導者。隨著社群媒體活躍度的增加，您的員工可以建立個人品牌，同時擴大公司的品牌知名度、媒體機會、潛在客戶開發和行銷活動績效。 GaggleAMP 會員受益於遊戲化、排行榜和參與公司員工倡導活動的獎勵，使會員能夠快速、輕鬆地看到參與的好處。要了解員工倡議計畫對您公司的影響有多大，請造訪我們的投資報酬率計算器（無需電子郵件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
在一個基於口碑消費產品、服務和工作的世界中，組織需要為求職者、員工、客戶、合作夥伴和校友等提供卓越的體驗。透過一個統一的平台，明顯地將敬業且消息靈通的員工、快樂且福音派的客戶之間的點連接起來。明顯幫助組織管理所有員工和客戶群的參與、溝通、體驗和宣傳。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支援的內部通訊平台，Smart Brevity® 是更好溝通的公式。如今，超過 600 個組織使用 HQ 來規劃、撰寫、發送和衡量更有效的溝通。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人、物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 運用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧、永續，並提供無縫的人員體驗。
Socxly
socxly.com
首先，這是一套有機社交媒體營銷工具，可幫助您產生更多覆蓋範圍，在媒體上更好地展示您的內容，跟踪和衡量您的股票。它是您的一站式工具套件，可將您共享的鏈接轉換為智能鏈接。 當然，您可以使用SOCXLY縮短鏈接。但是，在引擎蓋下還有更多：通過編輯和創建更好地呈現。 *社交卡：社交媒體上的用戶單擊您的帖子中的圖像。通過在社交媒體上分別發布圖像和鏈接，您將失去點擊歸因和流量。 Socxly允許您使用自己的自定義圖像將圖像發佈為可單擊的社交卡。 *通過對鏈接進行烙印來擁有這些鏈接：與其將自己的品牌，廣告系列和上下文與您自己的域一起發布，而不是與通用域一起發布鏈接。編輯並更改鏈接的後半部分，以使它們與您所做的股票相關。 *使用CTA標語將您的鏈接磁化到第三方網站：創建，插入和服務CTA（呼籲採用行動）橫幅上的第三方內容簡短鏈接以驅動品牌可見性，並將流量重定向回到您的網站或任何著陸頁。 *共享文件作為您的受眾鏈接：PPT，Excels，PDF等。現在，您可以在社交媒體上使用所有渠道上的簡短鏈接在社交媒體上分享它們，從您的受眾可以下載它們。 *有機運動：為您的品牌利益相關者和有影響力的社區創建和發布有機運動帖子，以通過電子郵件或內部競選頁面分享和擴大他們的社交聯繫。
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是創建員工影片的最簡單方法。只需幾分鐘，您就可以建立影片來提升您的人員和通訊計劃，透過挖掘您自己的內在聲音來節省資金，並建立更多的人際關係。無論是內部溝通、DEI、入職、人才品牌、招募或 L&D，Spokn 都簡化了創建真實的品牌影片的過程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 來捕捉真實的員工故事。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 將您的 iOS、Android 或 Windows 裝置轉變為強大的銷售、演示和培訓工具包。創建令人驚嘆的互動式簡報，您的同事可以直接從他們的裝置下載、簡報和分享。讓您的內容保持最新、品牌化，並為您遇到的任何遠端銷售簡報或螢幕到螢幕分享做好準備。 - 匯入您現有的銷售和行銷資產並在幾分鐘內開始建立。使用照片、PDF 文件、連結、影片、動畫和互動式表格或計算器建立引人入勝的簡報。 - 下載簡報以離線檢視和簡報 — 再也不用擔心 WiFi 不可靠了！ - 直接從您的裝置發送潛在客戶內容 - 然後追蹤他們何時打開裝置、查看內容以及查看長度。透過針對客戶真正感興趣的內容量身訂製的見解，讓您的後續通話順利進行！ - 每當您更新簡報時，透過推播通知讓您的銷售團隊隨時了解最新情況。不再需要尋找最新版本或讓過時的材料讓客戶感到困惑。 - 透過切換到數位演示，節省列印成本，減少碳足跡，並種植紐西蘭本土樹木。請訪問showcaseworkshop.com 了解更多信息，或訪問bit.ly/my-showcase-demo 索取免費視訊演示。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy 正在徹底改變雇主與第一線員工溝通和互動的方式，為他們提供有史以來最具包容性和最簡單易用的無應用技術。在當今世界，與第一線員工的持續溝通至關重要，goHappy 意識到基於應用程式的解決方案、日常聚會和看板上的訊息根本行不通。 goHappy 成功的關鍵是使雇主能夠透過簡訊聯繫 100% 的第一線員工。來自雇主記錄系統的自動回饋意味著他們的活躍員工總是可以在幾秒鐘內收到即時通訊。他們能夠透過標準文字或包括影片、圖像、連結、調查等來接觸所有員工或特定群體 - 所有這些都可以翻譯成他們選擇的語言。 goHappy 由Shawn Boyer 創立，他還創立了Snagajob（美國最大的小時工市場），其團隊擁有100 多年的一線員工敬業度綜合經驗，goHappy 的使命是幫助所有一線員工感到更受重視和聯繫，以便他們能夠實現自己的目標充分的潛能。憑藉強大的訊息傳遞和回饋收集功能，goHappy 正在引領第一線員工敬業度的進步，並努力成為世界上幫助雇主最大限度提高敬業度的最佳公司。
Legion
legion.co
Legion Technologies提供了該行業最具創新性的勞動力管理平台。它使企業能夠同時提高勞動效率和員工敬業度。 Legion WFM平台是智能，自動化和以員工為中心的。事實證明，它可以通過計劃優化，減少損耗，提高生產率和提高運營效率來提供13倍的投資回報率。 Legion在員工喜歡的易於使用的平台和移動應用程序中提供了尖端技術。根據2022年Inc. 5000和The，在Norwest Venture合作夥伴，條紋，第一輪資本，XYZ Ventures，Webb Investment Network，Workday Ventures和NTT DOCOMO Ventures的支持下，Legion被公認為美國成長最快的私營公司之一。德勤500排名。 <>改進的計劃： - 戰略見解 - 勞動預算 - 按需預測 <>優化執行： -Labor優化 - 安排 - 時間和出勤率 <>員工授權： -Frontline通信 - 律師事務 - 僱員的績效和獎勵
WorkStep
workstep.com
WorkStep是領先的員工參與軟件解決方案，旨在幫助人力資源和運營降低員工的流動率，提高生產率並提高小時員工的參與度。 WorkStep提供專門為前線團隊設計的AI驅動員工參與軟件。通過使人力資源和運營領導者的實時見解賦予能力，工作台可以幫助識別和解決風險，然後才能使其成為昂貴的問題，並使操作順利進行。 Workstep的員工經驗解決方案提供了全面的員工傾聽，參與，員工的聲音和溝通功能，包括： *員工的反饋：WorkStep通過里程碑脈衝，始終在線，年度調查和雙向反饋渠道從員工那裡收集實時見解。 *員工報告：報告為人力資源和OPS領導者提供有關員工行為的數據 *預測分析：WorkStep利用機器學習來確定設施或角色水平的最高領域 *影響分析：雇主可以通過跟踪受影響人群的員工情緒和保留的變化來衡量實施的任何計劃的成功 *溝通：領導者可以在維持員工匿名或與勞動力的細分方面進行廣泛的評論和警報回复，以引起人們對新計劃的關注，分享關鍵更新，慶祝團隊或徵求反饋。 WorkStep將實時數據與AI驅動的分析和內置通信工具相結合，可幫助EHR和運營領導者確定並直接解決一線運營中的機會。這會提高保留率，提高生產率和降低成本。
Joincube
joincube.com
簡單、直覺的協作 網路化的公司可以更快地獲得結果。與Joincube一起變得更強。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 成立於 2011 年，提供員工通訊和參與應用程序，幫助組織「加強」內部溝通。我們直覺的內容管理系統使您組織中的任何人都可以負責您的公司通信，創建內容並將其添加到單一員工通信平台，並將其分發到您團隊的行動裝置。我們的客戶範圍從中小型企業到最大的跨國組織，他們都在使用 TheAppBuilder 的平台創建和自訂自己的員工通訊應用程序，以增強內部通訊並進一步吸引分散式團隊。該軟體即服務解決方案使人力資源、行銷、內部通訊、企業通訊、IT 和其他專業人員能夠為他們的「難以接觸」的團隊創建和推廣重要、相關、及時和客製化的訊息。那些無法存取或存取電子郵件受到限制的人。與其他公司不同，我們專注於透過我們的 SaaS 平台以及客戶成功入門和持續支援來激勵和教育客戶的數位轉型之旅。 Thrive 的員工溝通平台被全球多個產業的客戶使用。我們的客戶包括： Carlsberg、SSE、Biffa、Fairchild Medical Center、Air France KLM、Santos Brasil、An Post、SGN 等等。欲了解更多信息，請訪問 www.thrive.app
Cleary
gocleary.com
歡迎您的員工來到分散式團隊的數位大廳。 Cleary 承擔著幫助世界上最好的公司提供數位化員工體驗最重要組成部分的重任。 - 策劃通訊。管理變革、領導敬業度、減少員工超負荷並透過量身定制的溝通建立信任。 - 互聯文化。透過在數位環境中加強聯繫、減少孤立，建立一種讓每個人都感覺自己是公司一部分的文化。 - 跨團隊效率。提供中央虛擬中心來快速查找和共享最重要的信息，以便團隊可以快速協作。 - 整體而言。在對分散式團隊重要的每一個時刻（從遠端入職等）提供世界一流的數位化員工體驗。 Cleary 成立於 2017 年，總部位於舊金山，正在為矽谷一些知名人士創造工作的未來。我們得到了 Quiet、Crosslink Capital 和其他強大投資者的支持，例如 Twitter 前執行長 Dick Costolo 和 Twilio 營運長 George Hu。欲了解更多信息，請訪問 www.gocleary.com。