內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft團隊是一個通信與協作平台，結合了工作場所聊天，視頻會議，文件存儲和應用程序集成。該服務與Office 365訂閱辦公室生產力套件集成在一起，並具有可以與非Microsoft產品集成的擴展名。 Microsoft Teams是Slack等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business的發展和升級路徑。Microsoft在紐約舉行的一項活動中宣布了團隊，並於2017年3月14日在全球範圍內推出了該服務。它是在內部內部創建的。該公司總部的Hackathon，目前由Microsoft公司副總裁Brian MacDonald領導。
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications開發的錄像帶軟件程序。免費版本提供了一項視頻聊天服務，可一次允許多達100個設備，其中40分鐘的時間限制了三名或更多參與者會議的免費帳戶。用戶可以選擇通過訂閱其計劃之一來升級，其中最高可同時允許1,000人同時限制。遠程工作，遠程教育和在線社會關係。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一種項目管理工具，使組織能夠管理任務，項目和團隊工作。截至2020年，該公司為包括許多非技術組織在內的100,000個組織提供服務。 2019年7月，該公司以19億美元的估值籌集了1.5億美元。 Soning.com在類別應用程序，Mobile＆Voice中獲得了2020年韋伯生產力獎。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Otter
otter.ai
Otter是一個聰明的筆記應用程序，可以使您能夠記住，搜索和分享您的語音對話。水獺會創建智能語音註釋，將音頻，轉錄，揚聲器標識，內聯照片和關鍵短語結合在一起。它可以幫助商人，記者和學生在會議，訪談，講座以及重要的對話中更加專注，協作和有效。
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Slack
slack.com
Slack是由美國軟件公司Slack Technologies開發的專有業務通信平台。 Slack提供了許多IRC風格的功能，包括按主題組織的持續性聊天室（頻道），私人團體和直接消息傳遞。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商業通訊軟體，可透過有組織的對話和易於找到的資訊來協助簡化和簡化您的通訊。 Cliq 旨在實現混合工作方式，您可以從任何地方透過任何裝置登入並工作。這有助於提高團隊的整體生產力，進而對您的業務績效產生正面影響。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Zello 為數千家企業提供服務，在全球擁有超過 1.3 億用戶。目前的客戶包括本田、Restoration Hardware、喜達屋/萬豪酒店、Uniqlo、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《華爾街日報》、《紐約時報》、CBS、CNBC、《今日美國》和 TechCrunch 等知名媒體認可為可靠的通訊解決方案。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是隨時隨地與任何人聯繫的有趣、直覺且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一個員工體驗平台（EXP），可以通過賦予員工的能力並幫助每個人感到納入溝通並增加參與度，無論他們在哪里工作。 該平台將員工的溝通，參與度，內部網和測量功能統一到一個現代員工應用程序中，該應用程序捕捉了組織的心跳並將其文化栩栩如生。 由於其簡單的設計，員工可以輕鬆地使用WorkVivo來保持知情，參與和聯繫。結果，公司領導者獲得了更好的監督和直接，未經過濾的渠道，可以與人們互動並真正感受到公司的脈搏和精力。 在93多個國家 /地區的年度增長超過200％，超過93個國家的300萬用戶以及從《財富》 500強公司到科技初創企業的客戶都在執行任務 - 以提高每個人的員工經驗。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一個開源平台，用於在整個軟體開發生命週期中進行安全協作。全球數十萬開發人員相信 Mattermost 能夠將團隊溝通、任務和專案管理以及工作流程編排整合到一個用於敏捷軟體開發的統一平台中，從而提高他們的生產力。 Mattermost 的開源平台成立於 2016 年，在來自開發者社群的 4,000 多名貢獻者的支持下，為全球超過 80 萬個工作區提供支援。該公司為800 多家客戶提供服務，包括歐洲議會、NASA、納斯達克、三星、SAP、美國空軍和Wealthfront，並獲得了包括Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和YC Continuity 在內的世界級投資者的支持。要了解更多信息，請訪問 www.mattermost.com。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商業通訊軟體，可促進公司和組織的行動通訊。該訊息應用程式易於使用，不需要電話號碼或電子郵件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需單擊即可聯繫其全體員工、個人接收者和外部合作夥伴。 Threema MDM 允許管理員預先配置應用程式並確保其使用符合公司政策。影片：使用 Threema Work 保護業務訊息傳遞：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
Troop Messenger
troopmessenger.com
Troop Messenger 是一款完美且易於使用的辦公室訊息工具，具有無縫的 UI 和 UX。整個應用程式的功能和功能都經過精心設計，即使對於新手用戶來說，學習曲線也很簡單。它提供了廣泛的功能，例如一對一訊息、群組對話、文件預覽、語音視訊通話、螢幕共享、Burnout、Forkout 等，以提供不間斷的工作流程。它被設計為免費增值定價商業模式，適合各種形式和規模的商業企業，包括小型、中型、大型和政府。註冊免費試用的企業用戶可以在前30天內體驗企業版的功能。每個企業工作場所都需要優秀的溝通和協作工具來始終保持相互聯繫。 Troop Messenger 就是這樣一款商業通訊軟體，它憑藉其強大的功能堆疊使團隊更好地合作。它使團隊能夠在 Windows、Linux、Mac OS、Android 和 iOS 平台上全天候保持聯繫。您的任何 Web 瀏覽器中都提供最好的基於 SaaS 的免費增值業務模型應用程式之一。它提供自架、自訂應用程式和 API 的交付選項，以滿足不同的行業需求。無論您身在全球何處，只需使用您的憑證登入您的網頁應用程式、桌面應用程式或行動應用程序，即可與您的同事合作並存取工作。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式開始播客。使用Podbean，您將獲得整個軟件包 - 可靠的播客託管，無限的存儲和帶寬，促銷工具，播客廣告和高級內容。超過1.8萬人選擇Podbean來創建令人驚嘆的播客。 Podbean是一家播客出版和貨幣化服務，為個人和企業提供免費和高級託管套餐。 Podbean提供了一個用戶友好的界面，將發布，管理，聯合和分析工具集成到易於使用的播客包中。 這種基於網絡的系統允許用戶在點擊式博客般的環境中發布，管理和推廣播客，需要最少的技術知識。 Podbean的份額和嵌入工具使出版商可以輕鬆地將播客集成到自己的網站，博客和社交網絡中，包括Facebook，Twitter，Tumblr，YouTube和WordPress。 Podbean應用程序是iOS和Android最受歡迎的播客應用程序之一，也可用於通過Amazon Alexa播放播客。對於播客觀眾來說，這是一個不錯的選擇。 PodCasters還可以從Podbean應用程序錄製和發布。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更聰明、更簡單的商務簡訊應用程式。我們透過專為服務、銷售和支援而建立的易於使用的商務簡訊應用程式幫助各種規模的組織完成工作。 新增簡訊到任何商務電話號碼，包括 VoIP 和固定電話。使用 MessageDesk 的共享團隊 SMS 收件匣和大量文字廣播，在正確的時間向正確的人員發送正確的訊息。透過預定的簡訊、基於關鍵字的自動回覆、自動化和預先儲存的簡訊模板，簡化您的簡訊通訊並節省時間。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移動優先的勞動力管理應用程序，其功能強大的工具旨在幫助組織無人服務團隊的組織提高溝通，保留員工並推動運營效率。 Connecteam允許管理人員將其業務流程放在自動駕駛儀上，並專注於業務增長，同時還可以使員工變得更加富有成效，專業和滿意。節省時間並通過移動優先的自定義清單，表格和報告提高生產率；時間表的時間表班次和跟踪工作時間；簡化員工溝通，提高專業技能，管理日常任務等等，全部在一個應用程序中。確保使用Active Directory單登錄（SSO）的系統管理員安全登錄。
Hibox
hibox.co
Hibox 是一款任務管理工具，它正在重新構想團隊合作的方式。 Hibox 可讓您建立專案、查看任務狀態、使用日曆檢視視覺化和規劃截止日期、建立子任務和重複任務、接收任務通知等等。 Hibox 將團隊訊息傳遞和視訊會議整合在同一個工具中，因此您可以與同事即時協作，而無需拿起電話或協調面對面會議。 Hibox 擁有適用於 Android 和 iOS 的行動應用程序，因此您可以從任何地方管理您的任務和專案。
Hive
hive.com
Hive幫助團隊移動更快。 Hive最佳的一流項目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，它將為您構建它們。憑藉靈活的項目視圖和無盡的自定義，Hive可以根據您的條款提供項目管理，並保證成功。 憑藉任務分配，截止日期跟踪和實時溝通之類的功能，Hive可以幫助世界各地的成千上萬的團隊更有效地完成工作。使用移動應用程序輕鬆查看項目，評論任務，消息隊友並管理您的待辦事項列表。 關鍵功能： - 直接與持續與桌面應用程序同步 - 創建任務和項目 - 直接和小組聊天，以便於交流 - 允許文件直接從手機上傳的附件 - 能夠直接在動作卡上發表評論和對隊友進行標記 - 在項目中自定義您的工作經驗 Hive被成千上萬的快速移動團隊使用來幫助： - 項目管理 - 集成工具 - 資源 - 時間跟踪 - 校對和批准 - 注意 - 任務管理 - 報告和分析
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud 是一款現代 IRC 用戶端，讓您保持聯繫，沒有任何負擔。無論您身在何處，都可以使用我們的網路和行動應用程式保持同步和通知。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工具並與大多數其他企業和公司工具整合可以節省時間和減少挫折感。帶有您公司品牌的白標，您的團隊可能甚至沒有意識到 MangoApps 是一個外部工具 - 它感覺像是他們日常和工作流程的自然組成部分。如今，太多組織依賴過時的內部網路和通訊工具，將時間和資訊浪費在電子郵件收件匣這個黑洞中。 MangoApps 為您提供了一個獨特的機會，將所有團隊（從第一線員工到公司辦公室）連接到一個中央樞紐，使他們所有人都處於循環狀態並處於遊戲的頂端。
Blink
joinblink.com
Blink是移動優先的員工體驗平台，它可以在一個超級應用中連接您的人員，系統和文化。它橋接了數字鴻溝，在麥當勞，諾基亞，多米諾骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行業領先的公司中，將員工溝通和訂婚之間的數字鴻溝，增壓員工溝通和參與度。
uShare.to
web.ushare.to
uShare Teams 是您的團隊溝通中心，具有： - 群組聊天和行動訊息 - 視訊和音訊會議 - 共享文件、日曆、任務和筆記 - 團隊工作區 uShare.to CX 允許組織在整個旅程中與客戶互動。它包括： - 客戶工作區 - 網站聊天和音訊/視訊 - 螢幕共享和共同瀏覽 - 通用收件匣和循環
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是最好的企業一體化協作工具。這不僅僅是文字，Wimi還包含了專用的工作空間：社交網路、文件共享和驅動、任務管理、日曆共享、即時訊息和視訊會議。憑藉直觀而強大的解決方案中精心設計的全套功能，從小到財富 500 強的數千家企業每天都可以節省時間，並提高團隊的工作效率。
Ryver
ryver.com
透過在一個應用程式中與整個團隊協作，完成更多工作並節省資金。群組聊天+任務管理器+語音視訊通話。從今天開始免費！
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat-針對為需要對其通信的組織建立的高度監管的組織的安全協作，它可以在同事，合作夥伴，客戶，社區，甚至平台之間進行協作，而無需妥協數據所有權，自定義或集成。在150多個國家和組織（例如德意志巴恩），美國海軍和瑞士信託信託基金會（Credit Suisse Trust Rocket）等組織中，數以千計的用戶每天都保持私密和安全。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB 連接器，使組織能夠充分利用其IT 投資並提高個人和團隊的生產力。 LumApps 在全球擁有超過 500 萬用戶，不斷共同創造以解決挑戰並改善員工體驗和未來工作。 LumApps 被評為 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 內部網路打包解決方案領導者。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
Deskree
deskree.com
Deskree 是一個雲端平台，可為企業和開發人員簡化和最佳化後端開發和基礎架構管理。
Textellent
textellent.com
Textellents 強大的商業簡訊服務為客戶服務、銷售和行銷簡訊計畫提供簡訊、彩信功能。 Textellent 的商業簡訊解決方案和簡訊行銷使設計、管理、衡量和整合 SMS 和 MMS 活動變得容易。無論是用於客戶服務、銷售還是行銷，Textellent 都能透過易於使用的服務支援您的客戶旅程，該服務可透過文字支援本地業務線並為任何規模的企業提供服務。還提供強大的日程安排和預約提醒，以及透過人工智慧輕鬆選擇加入 TCPA 合規性計畫的關鍵字和短代碼。此外，還可以透過 Textellent Messenger（免費的 Google Chrome 擴充功能）支援直接從任何網路應用程式或網頁發送商務簡訊。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一種一鍵通解決方案，包含智慧型手機應用程式和具有使用者定位、訊息記錄等功能的操作管理軟體。這是一個功能強大的一鍵通 (PTT) 應用程式中的即時通訊。 BiPTT 非常適合擁有需要即時、高效和安全通訊的無辦公桌員工的公司。
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一體化工作空間，適合希望更好地管理團隊溝通、任務、清單、日程安排和工作流程的團隊。從您的手機到桌面，您可以隨時隨地輕鬆存取 Coast。透過讓所有員工在一個地方工作，Coast 提高了團隊的生產力和責任感，並每週節省數小時的時間。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能客戶溝通和團隊協作應用程序，為您的團隊提供一系列功能，包括聊天、語音和視訊通話、會議、螢幕共享、文件共享以及與CRM 和各種其他業務應用程式的無縫整合。 Thirdlane Connect 旨在促進多通路客戶溝通和團隊協作，專為本地和遠端工作人員而設計，支援網頁瀏覽器、iPhone、Android 裝置以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。這項強大的應用程式與 Thirdlane 商務電話系統或 Thirdlane 多租戶 PBX 平台完全整合並由其提供支援。這些平台可以安全地部署在各種環境中，無論是在本地還是在私有雲或公有雲中，從而確保您的通訊基礎架構的靈活性和安全性。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您團隊和工作的平台。為團隊提供的單一解決方案，擁有遠程工作所需的一切。您的所有任務，文件，圖像和對話都位於一個地方，只是唯一的訂閱。團隊使用EDWorking來協調，交流和管理工作。我們的客戶已經從使用許多平台與他們的團隊合作，例如Trello和Jira進行任務管理，Slack和Zoom進行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive轉移文件，以簡單地進行edWorking。這意味著在應用程序之間不再切換！加入我們的社區：https：//t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一個獲得專利的即時協作平台，使多人能夠透過任何裝置或瀏覽器即時互動相同的線上體驗，而無需安裝或編碼。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它也使參與者能夠 (1) 即時上傳分享文件和視頻 (2) 透過 VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天 (3) 編輯敏感輸入欄位或其他螢幕元素 (4) 分享線下內容 (5) 深入分析 (6) 記錄會話 Samesurf 支援多種用例，包括銷售、支援、培訓、遠距醫療和虛擬會議。
Nynja
nynja.io
您網站上的嵌入式會議解決方案每月 9.99 美元，客戶免費！完整的會議解決方案工具平台，上面有您的品牌！您將獲得什麼... 音訊和視訊會議 - 螢幕分享 大檔案傳輸 - 即時一對一和群組聊天 資料儲存磁碟機 - 自動線上聊天翻譯超過 101 種語言。在您的網站 NINJAworkspace.com 上觀看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
強大且集中的工具可讓您的團隊保持專注並讓客戶了解情況。 Jumppl 可以阻止您的團隊資料到處傳播。
Matilda Workspace
matilda.io
適合現代團隊的全新一體式工作空間 Matilda 秉持著統一工作空間的概念，將一套強大的一流應用程式匯集到一個地方，使全球各地的團隊能夠輕鬆地連接、創建、協調和取悅客戶。 Matilda 的使命是簡化技術，幫助組織以更少的資源做更多的事情，使其成為新創公司和財富 500 強公司的重要工具。 主要特點： - 包含強大的應用程式：Matilda 附帶了一套強大的應用程序，包括文件、專案、表格、聊天、客戶和 Copilot，確保團隊擁有成功所需的所有工具。 - 輕鬆創建：借助文檔，團隊可以即時共同編輯，使文檔創建和協調變得無縫。此功能旨在透過提供更整合和高效的體驗來取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 簡化的專案管理：Matilda 的專案功能可以輕鬆管理和追蹤專案的各個方面。憑藉自動計劃等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 進階資料管理：雖然 Tables 即將推出，但它們承諾透過同步數百個來源的資料或建立新的集合來重新定義資料處理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 無縫溝通：聊天將所有團隊溝通整合到一個地方，跨專案、任務和文件集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客戶關係管理：即將發布的客戶功能將允許團隊在簡化的介面中輕鬆追蹤銷售線索並管理客戶交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智慧輔助：Copilot 提供客製化人工智慧助手，協助自動化和簡化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智慧工具。 結論：Matilda Workspace 作為一個包羅萬象的解決方案脫穎而出，不僅承諾簡化團隊的工作方式，而且還以其人工智慧驅動的功能和對永續發展的承諾擁抱未來。無論您是管理專案、與團隊協調、處理客戶關係還是利用 AI 實現自動化，Matilda Workspace 都為各種團隊的蓬勃發展提供了一個直覺、強大且適應性強的平台。立即嘗試 Matilda，體驗未來的工作方式，旨在幫助您每次按時交付專案。
Chatway
chatway.app
Chatway 透過其網站即時聊天產品改變了線上客戶互動。它提供即時通訊、可自訂的小部件和智慧聊天機器人，增強了用戶體驗。 Chatway 具有跨裝置回應能力，使企業能夠有效地參與、解決問題並轉換潛在客戶。透過 Chatway 提升您的線上形象並建立持久的客戶關係。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Superworks
superworks.com
標題：用Superworks HRMS改變您的工作場所：提高生產力和員工幸福 Superworks通過簡化人力資源和操作過程來使企業和中小型企業能夠創建蓬勃發展的富有成效的工作場所。我們全面的超級HRMS套件旨在簡化複雜的任務並提高員工的參與度，從而為您的業務帶來切實的成果。 這是Superworks HRM可以為您做的： *輕鬆的薪資處理：自動化工資單任務，消除錯誤並確保員工的準時付款。 *無縫團隊管理：簡化入職，跟踪性能，促進協作並保持團隊的參與度。 *增強的員工經驗：SuperWorks HRMS通過自助工具和簡化的溝通使您的員工有能力。 *提高效率：通過自動化重複任務並獲得寶貴的見解來騰出寶貴的時間和資源。 *可擴展的增長：超級工人HRMS隨您的業務增長，提供成功所需的靈活性和支持。 為什麼選擇Superworks？ 1。綜合套件：一個滿足您所有人力資源和運營需求的集成平台。 2。用戶友好的界面：易於學習和使用，最大程度地減少培訓時間並最大化採用。 3。可擴展的解決方案：隨著您的業務發展，適應不斷變化的需求。 4。專門的支持：其專家團隊在這里為您提供每一步。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供即時內部溝通管道，連結所有職能部門、地點和時區的每位員工。它易於部署，並且將為您的組織提供建立和衡量員工敬業度所需的工具。
Cynoia
cynoia.com
團隊厭倦了追蹤資訊流。 Cynoia 整合了一個實現同步通訊的無痛流程。
Oneteam
oneteam.io
與您的無桌員工建立聯繫是一個重大挑戰，可能並不感到驚訝。它們分佈在多個位置，不要坐在計算機後面，沒有商務電子郵件地址，而且通常只有兼職工作，僅此而已。 老式的方法，例如Intranet，電子郵件爆炸，紙質指南和公告板，只是不再削減它了。他們創建了我們配音“無桌子差距”。猜猜是什麼？這一差距可以消除團隊的參與，忠誠度和成功，從而將您的最佳才能推開，並對您的業務增長產生負面影響。 在Oneteam，我們製作了最終的應用程序來彌合這一差距。將其視為您的多合一工具包：無縫的溝通，平穩的入職，交互式電子學習，有見地的調查和方便的清單：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam試圖釋放全球無家可歸的工人的全部潛力，並且已經取得了成功，在為H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等組織彌合無桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用戶友好型員工中心使每個人都可以輕鬆地訪問旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好處： •用於溝通，培訓和參與的內置應用程序功能 •完全自定義您的組織需求 •易於實施和管理
OurPeople
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團隊溝通問題？別無所求 - iOrpeople將提供所需的東西！ Ourpeople是一項創新的移動優先技術，使中小型企業能夠與所有人進行更好的溝通。該平台提供了針對合適受眾的獨家交付方法，並使用標籤來確保每個需要接收消息的人都可以。 Ourpeople提供了許多工具來增強前線團隊的溝通，參與度和培訓。 為什麼要使用我們的人？ *重要的更新，直接給您。用戶可以告別滾動並向目標消息打招呼。沒有更多無盡的電子郵件“向所有人”，只需了解什麼相關。緊急會議通知或關鍵安全更新將立即交付到其選擇的手機或設備上。 *即時聊天。用戶可以通過團隊或個人的團隊聊天來直接獲得所需的答案，該團體或個人考慮忙碌的人。聊天可以在手機上僅幾秒鐘內按位置，項目或團隊進行組織 - 只是下載並開始聊天。 *一切都在一個地方。用戶可以從任何工作的地方找到並共享文件。通過手機訪問我們的知識中心，提供了重要視頻，PDF，文本文檔等的最新版本。一切都觸手可及，不需要桌子或計算機。 *表格和清單。簡化日常任務，使用戶可以快速記錄重要信息。該平台消除了紙質混亂，丟失的文件和較差的文件。團隊每天都以相同的方式使用相同的表格，只是填寫表格並完成工作。 *交換從手機轉移。用戶可以在不查看電子郵件的情況下保持最大的變化和互換。 Ourpeople的開放式班次功能使整個團隊可以記錄，跟踪和蓋上換檔。他們可以預訂，確認並已記錄 - 可以從任何設備中獲取。
TIMU
timu.com
聊天、會議、任務和文件儲存全部集中在一個地方。 TIMU 是與同事、供應商和客戶協作和會面的最佳方式。
Tipi
tipihub.com
在您自己的時間、任何地方、經過深思熟慮後做出回應，保留完整的決策歷史記錄。
Unipile
unipile.com
整合電子郵件和訊息傳遞 API，以促進在應用程式中透過 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 進行直接對話，從而提高用戶工作效率和滿意度。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。他們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私人工作空間中提供了一套包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每項功能，包括ERP、CRM、專案管理、通訊、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一種軟體即服務解決方案，用於端對端加密的企業文件共用和通訊。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一個 SaaS 平台，可協助 CXO 配置獨特的業務解決方案並讓所有利害關係人參與這些解決方案。 Journyz 幫助領導者數位化每個企業（甚至企業內的團隊）特有的業務流程，將使用者與有價值的資訊聯繫起來，領導者將能夠更好地做出數據驅動的決策。領導者可以客製化使用者體驗，透過「劇本」讓團隊參與業務流程，其中包括任務管理、資料輸入表單、聊天、調查、遊戲化挑戰、內部社交媒體等。 Journyz 視圖和儀表板為整個組織建立可見性和資料視覺化。