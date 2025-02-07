內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

Socxly

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首創的一套自然社群媒體行銷工具可幫助您擴大影響力、在媒體上更好地展示您的內容、追蹤和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可將您共享的連結轉換為智慧連結。 當然，您可以使用 Socxly 縮短連結。但背後還有更多內容：透過編輯和創建更好地呈現。 * 社群卡：社群媒體上的用戶主要點擊您貼文中的圖像。透過在社交媒體上單獨發布圖像和鏈接，您會失去點擊歸因和流量。 Socxly 可讓您使用自己的自訂圖像將圖像發佈為可點擊的社交卡。 * 透過品牌化來擁有連結：不要發布帶有通用網域的鏈接，而是使用您自己的品牌、活動和上下文以及您自己的網域。編輯並更改連結的後半部分，使它們與您所做的分享相關。 * 使用 CTA 橫幅吸引第三方網站的連結：在第三方內容短連結上建立、插入和提供 CTA（號召性用語）橫幅，以提高品牌知名度並將流量重新導向回您的網站或任何登陸頁面。 * 將文件分享給您的受眾：Ppt、Excel、Pdf 等。現在，您可以使用跨所有管道的短連結在社交媒體上分享它們，您的受眾可以從那裡下載它們。 * 有機行銷活動：為您的品牌利益相關者和影響者社群創建和發布有機行銷活動帖子，以便透過他們的電子郵件或內部行銷活動頁面將其分享和擴展到他們的社交關係。