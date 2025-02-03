內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括按主題組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Zoom
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計劃進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。 。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前稱為 Nimbus）是一款由人工智慧驅動的一體化客戶協作工具，旨在幫助專業服務簡化工作流程並透過客戶入口網站提供出色的客戶體驗。該平台為專業服務提供數百種先進且直觀的功能，用於即時協作、專案和資訊管理，甚至內容創建。透過集中溝通、專案進度追蹤和知識管理的白標客戶門戶，以您的品牌提供服務並提供卓越的個人化客戶體驗。使用創新的拖放文檔產生器來製作具有任何文件格式的互動式超級文檔，並嵌入 2000 多個支援的整合。嘗試使用 FuseBase（以前稱為 Nimbus）團隊工作區中的看板、專案追蹤工具、即時編輯和更多功能來實現高效協作。使用先進的 FuseBase（以前稱為 Nimbus）AI 助理優化日常運營，自動執行內容創建和翻譯等任務，獲取洞察以做出數據驅動的決策，並騰出時間來擴展業務。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是隨時隨地與任何人聯繫的有趣、直覺且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Chatway
chatway.app
Chatway 透過其網站即時聊天產品改變了線上客戶互動。它提供即時通訊、可自訂的小部件和智慧聊天機器人，增強了用戶體驗。 Chatway 具有跨裝置回應能力，使企業能夠有效地參與、解決問題並轉換潛在客戶。透過 Chatway 提升您的線上形象並建立持久的客戶關係。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang 曾在Webex 擔任高級工程管理職位思科系統公司和 WebEx。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式開始播客。透過 Podbean，您可以獲得整套服務 - 可靠的播客託管、無限的儲存和頻寬、促銷工具、播客廣告和優質內容。超過 18 萬人選擇 Podbean 來創造他們精彩的播客。 Podbean 是一項播客發布和貨幣化服務，為個人和企業提供免費和高級託管套餐。 Podbean 提供了一個用戶友好的介面，將發布、管理、聯合和分析工具整合到一個易於使用的播客包中。 這個基於網路的系統允許用戶在點擊式、類似部落格的環境中發布、管理和推廣播客，只需要很少的技術知識。 Podbean 的共享和嵌入工具使發布商可以輕鬆地將播客整合到自己的網站、部落格和社交網路中，包括 Facebook、Twitter、Tumblr、YouTube 和 WordPress。 Podbean 應用程式是 iOS 和 Android 上最受歡迎的播客應用程式之一，也可用於透過 Amazon Alexa 播放播客。對於播客觀眾來說，這是隨時隨地欣賞他們喜愛的播客的絕佳選擇。播客還可以直接從 Podbean 應用程式錄製和發布。
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 為受到嚴格監管的組織提供安全協作專為需要更多控制通信的組織而構建，它支持同事、合作夥伴、客戶、社區甚至平台之間的協作，而不會影響數據所有權、自定義或整合。來自 150 多個國家和組織（例如德國鐵路、美國海軍和瑞士信貸）的數千萬用戶每天都信賴 Rocket.Chat，以確保他們的通訊完全私密且安全。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款行動應用程式和服務，專為大型團體通訊和工作管理而設計。 Kaizala 可以輕鬆連接和協調整個價值鏈的工作，包括現場員工、供應商、合作夥伴和客戶，無論他們身在何處。借助 Kaizala，您可以有效地分配和追蹤任務或收集個人或大型團體的資料 - 即使他們不在您的組織內。
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一個商業簡訊平台，旨在激發客戶參與度。我們針對您的日常通訊問題精心設計了即插即用的訊息解決方案，以便您可以消除噪音並隨時隨地與客戶聯繫。 Text Request 旨在與您一起擴展，從處理幾個對話的一個人到發送數百萬條訊息的數千名員工，再到基於我們的 API 構建的自訂解決方案。請造訪 textrequest.com，詳細了解我們如何透過會話簡訊和客戶參與來幫助像您這樣忙碌的企業領導者。
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供業界最具創新性的勞動力管理平台。它使企業能夠同時最大限度地提高勞動效率和員工敬業度。 Legion WFM 平台是智慧、自動化且以員工為中心的。事實證明，它可以透過計劃優化、減少人員流失、提高生產力和營運效率來實現 13 倍的投資回報率。 Legion 透過員工喜愛的易於使用的平台和行動應用程式提供尖端技術。改善規劃： - 策略洞察 - 勞動力預算 - 需求預測 最佳化執行： - 勞動力優化 - 自動排班 - 考勤員工授權： - 一線溝通 - Legion InstantPay - 員工績效和獎勵
Cleary
gocleary.com
歡迎您的員工來到分散式團隊的數位大廳。 Cleary 承擔著幫助世界上最好的公司提供數位化員工體驗最重要組成部分的重任。 - 策劃通訊。管理變革、領導敬業度、減少員工超負荷並透過量身定制的溝通建立信任。 - 互聯文化。透過在數位環境中加強聯繫、減少孤立，建立一種讓每個人都感覺自己是公司一部分的文化。 - 跨團隊效率。提供中央虛擬中心來快速查找和共享最重要的信息，以便團隊可以快速協作。 - 整體而言。在對分散式團隊重要的每一個時刻（從遠端入職等）提供世界一流的數位化員工體驗。 Cleary 成立於 2017 年，總部位於舊金山，正在為矽谷一些知名人士創造工作的未來。我們得到了 Quiet、Crosslink Capital 和其他強大投資者的支持，例如 Twitter 前執行長 Dick Costolo 和 Twilio 營運長 George Hu。欲了解更多信息，請訪問 www.gocleary.com。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商業通訊軟體，可透過有組織的對話和易於找到的資訊來協助簡化和簡化您的通訊。 Cliq 旨在實現混合工作方式，您可以從任何地方透過任何裝置登入並工作。這有助於提高團隊的整體生產力，進而對您的業務績效產生正面影響。
Trillian
trillian.im
Trillian 是個人、企業和醫療保健的現代且安全的即時訊息工具 20 多年來，Trillian 一直致力於幫助人們保持聯繫。現今的 Trillian 為醫療保健專業人員和各種規模的企業帶來了安全（且符合 HIPAA 要求）的訊息傳遞。秉承我們的初衷，如果您只是在尋找免費的即時訊息，我們也可以提供協助！
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Pumble
pumble.com
Pumble 是一款免費的團隊聊天應用程序，可讓各種規模的團隊進行協作。與其他團隊聊天應用程式不同，Pumble 可供無限數量的免費用戶使用。 Pumble 是一款在瀏覽器中運行的線上網路應用程序，但為了方便起見，您都可以將其安裝在電腦或手機上。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一個開源平台，用於在整個軟體開發生命週期中進行安全協作。全球數十萬開發人員相信 Mattermost 能夠將團隊溝通、任務和專案管理以及工作流程編排整合到一個用於敏捷軟體開發的統一平台中，從而提高他們的生產力。 Mattermost 的開源平台成立於 2016 年，在來自開發者社群的 4,000 多名貢獻者的支持下，為全球超過 80 萬個工作區提供支援。該公司為800 多家客戶提供服務，包括歐洲議會、NASA、納斯達克、三星、SAP、美國空軍和Wealthfront，並獲得了包括Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和YC Continuity 在內的世界級投資者的支持。要了解更多信息，請訪問 www.mattermost.com。
Keeper
keepersecurity.com
數百萬人和數千家企業依靠 Keeper 的密碼安全和管理平台來管理、保護和強制執行所有員工登入、應用程式和網站的強密碼。員工可以在所有行動作業系統、桌面和瀏覽器上本地存取 Keeper。借助 Keeper，您的企業可以自動產生高強度密碼、保護加密數位保管庫中的敏感文件、與團隊安全地共享記錄以及與 SSO、LDAP 和 2FA 無縫整合。立即開始 14 天免費試用。
Gitter
gitter.im
Gitter 是一個開源即時訊息和聊天室系統，面向 GitLab 和 GitHub 儲存庫的開發人員和使用者。 Gitter 作為軟體即服務提供，提供免費選項，提供所有基本功能和創建單一私人聊天室的能力，並為個人和組織提供付費訂閱選項，使他們能夠創建任意數量的私人聊天室。 可以為 GitHub 上的各個 git 儲存庫建立單獨的聊天室。聊天室隱私遵循關聯的 GitHub 儲存庫的隱私設定：因此，私有（即僅限會員）GitHub 儲存庫的聊天室對於有權存取該儲存庫的人員也是私有的。然後可以將連結到聊天室的圖形徽章放置在 git 儲存庫的 README 檔案中，以引起專案的所有使用者和開發人員的注意。使用者可以在聊天室中聊天，或透過 GitHub 登入 Gitter（不涉及與 Gitter 共享使用者的 GitHub 密碼）來存取他們有權存取的儲存庫的私人聊天室。 Gitter 與 Slack 類似。與 Slack 一樣，它會自動將所有訊息記錄在雲端。
Tipi
tipihub.com
在您自己的時間、任何地方、經過深思熟慮後做出回應，保留完整的決策歷史記錄。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo 是領先的員工溝通平台，可協助您的員工透過溝通和社群實現目標。 前身為 COYO（德國）、Smarp（芬蘭）和 Jubiwee（法國）
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持聯繫的個人 CRM。記住您上次停下的地方，設置提醒以進行聯繫，並建立更牢固的關係。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一個託管電話平台，提供進階通話功能，為企業提供經濟實惠且可設定的解決方案。我們的平台允許用戶遠端存取他們的辦公室，無縫整合在一個統一的電話系統下。
Workdeck
workdeck.com
一個人工智慧驅動的平台，用於運行完整的數位化工作場所，並透過一個直觀的接觸點證明現場、遠端和混合團隊可以在任何地方保持高效工作。整合工具用於： • 專案/服務管理• 任務執行• 資源規劃• 財務• 文件儲存庫• 溝通（聊天、即時訊息） • 日曆• 休假管理• 時間記錄• 採購和費用管理• 差旅管理• 與Google整合（ G-Suite）和 Microsoft Office 365 • Web 和智慧型手機應用程式
TruHu
truhu.com
TruHu 是一個易於使用的員工溝通平台，可讓您的員工從辦公室到現場保持聯繫、參與和知情。
Deskree
deskree.com
Deskree 是一個雲端平台，可為企業和開發人員簡化和最佳化後端開發和基礎架構管理。
Textellent
textellent.com
Textellents 強大的商業簡訊服務為客戶服務、銷售和行銷簡訊計畫提供簡訊、彩信功能。 Textellent 的商業簡訊解決方案和簡訊行銷使設計、管理、衡量和整合 SMS 和 MMS 活動變得容易。無論是用於客戶服務、銷售還是行銷，Textellent 都能透過易於使用的服務支援您的客戶旅程，該服務可透過文字支援本地業務線並為任何規模的企業提供服務。還提供強大的日程安排和預約提醒，以及透過人工智慧輕鬆選擇加入 TCPA 合規性計畫的關鍵字和短代碼。此外，還可以透過 Textellent Messenger（免費的 Google Chrome 擴充功能）支援直接從任何網路應用程式或網頁發送商務簡訊。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一種一鍵通解決方案，包含智慧型手機應用程式和具有使用者定位、訊息記錄等功能的操作管理軟體。這是一個功能強大的一鍵通 (PTT) 應用程式中的即時通訊。 BiPTT 非常適合擁有需要即時、高效和安全通訊的無辦公桌員工的公司。
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一體化工作空間，適合希望更好地管理團隊溝通、任務、清單、日程安排和工作流程的團隊。從您的手機到桌面，您可以隨時隨地輕鬆存取 Coast。透過讓所有員工在一個地方工作，Coast 提高了團隊的生產力和責任感，並每週節省數小時的時間。
Nynja
nynja.io
您網站上的嵌入式會議解決方案每月 9.99 美元，客戶免費！完整的會議解決方案工具平台，上面有您的品牌！您將獲得什麼... 音訊和視訊會議 - 螢幕分享 大檔案傳輸 - 即時一對一和群組聊天 資料儲存磁碟機 - 自動線上聊天翻譯超過 101 種語言。在您的網站 NINJAworkspace.com 上觀看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
強大且集中的工具可讓您的團隊保持專注並讓客戶了解情況。 Jumppl 可以阻止您的團隊資料到處傳播。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一個 SaaS 平台，可協助 CXO 配置獨特的業務解決方案並讓所有利害關係人參與這些解決方案。 Journyz 幫助領導者數位化每個企業（甚至企業內的團隊）特有的業務流程，將使用者與有價值的資訊聯繫起來，領導者將能夠更好地做出數據驅動的決策。領導者可以客製化使用者體驗，透過「劇本」讓團隊參與業務流程，其中包括任務管理、資料輸入表單、聊天、調查、遊戲化挑戰、內部社交媒體等。 Journyz 視圖和儀表板為整個組織建立可見性和資料視覺化。
TIMU
timu.com
聊天、會議、任務和文件儲存全部集中在一個地方。 TIMU 是與同事、供應商和客戶協作和會面的最佳方式。
Cynoia
cynoia.com
團隊厭倦了追蹤資訊流。 Cynoia 整合了一個實現同步通訊的無痛流程。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。他們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私人工作空間中提供了一套包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每項功能，包括ERP、CRM、專案管理、通訊、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供即時內部溝通管道，連結所有職能部門、地點和時區的每位員工。它易於部署，並且將為您的組織提供建立和衡量員工敬業度所需的工具。
OurPeople
auth.ourpeople.com
團隊溝通有問題？別再猶豫了，我們的人民將提供您所需的一切！ OurPeople 是一項創新的行動優先技術，可讓中小型企業和企業更好地與每個人溝通。 OurPeople 的平台提供正確受眾的獨家傳遞方法，並帶有標籤以確保每個需要接收訊息的人都能接收到訊息。 OurPeople 提供了許多工具來改善第一線團隊的溝通、參與和培訓。