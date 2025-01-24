內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 沙烏地阿拉伯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計劃進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。 。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括按主題組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款行動應用程式和服務，專為大型團體通訊和工作管理而設計。 Kaizala 可以輕鬆連接和協調整個價值鏈的工作，包括現場員工、供應商、合作夥伴和客戶，無論他們身在何處。借助 Kaizala，您可以有效地分配和追蹤任務或收集個人或大型團體的資料 - 即使他們不在您的組織內。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商業通訊軟體，可透過有組織的對話和易於找到的資訊來協助簡化和簡化您的通訊。 Cliq 旨在實現混合工作方式，您可以從任何地方透過任何裝置登入並工作。這有助於提高團隊的整體生產力，進而對您的業務績效產生正面影響。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是隨時隨地與任何人聯繫的有趣、直覺且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人、物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 運用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧、永續，並提供無縫的人員體驗。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工具並與大多數其他企業和公司工具整合可以節省時間和減少挫折感。帶有您公司品牌的白標，您的團隊可能甚至沒有意識到 MangoApps 是一個外部工具 - 它感覺像是他們日常和工作流程的自然組成部分。如今，太多組織依賴過時的內部網路和通訊工具，將時間和資訊浪費在電子郵件收件匣這個黑洞中。 MangoApps 為您提供了一個獨特的機會，將所有團隊（從第一線員工到公司辦公室）連接到一個中央樞紐，使他們所有人都處於循環狀態並處於遊戲的頂端。
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更聰明、更簡單的商務簡訊應用程式。我們透過專為服務、銷售和支援而建立的易於使用的商務簡訊應用程式幫助各種規模的組織完成工作。 新增簡訊到任何商務電話號碼，包括 VoIP 和固定電話。使用 MessageDesk 的共享團隊 SMS 收件匣和大量文字廣播，在正確的時間向正確的人員發送正確的訊息。透過預定的簡訊、基於關鍵字的自動回覆、自動化和預先儲存的簡訊模板，簡化您的簡訊通訊並節省時間。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立於 2012 年，是一個基於雲端的專案管理和團隊協作平台，供全球團隊使用。 ProofHub 是一款頂級的工作管理應用程序，旨在幫助團隊進行日常工作，全球有超過 85,000 個團隊使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款極為簡單但功能強大的專案管理軟體，可提供任務和進度的綜合視圖。此專案管理軟體允許團隊在任何地方使用任何設備進行工作溝通。這款線上 SaaS 工具將豐富的功能集中在一個位置，旨在幫助企業快速規劃、協調、組織和交付各種規模的專案。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業各種規模的團隊和企業使用。 ProofHub 可以幫助企業建立工作流程，同時節省時間和資源，其功能包括任務管理到時間追蹤、自訂工作流程到線上打樣等等。 ProofHub 提供了大量的協作功能，例如聊天、討論、公告、第三方整合、文件傳輸等。 ProofHub 具有乾淨、簡單的佈局和較低的學習曲線，讓使用者有賓至如歸的感覺。除英語外，ProofHub 還提供德語、西班牙語、葡萄牙語、法語、俄語、義大利語、荷蘭語、中文（台灣）、土耳其語和波蘭語版本。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業的團隊和企業使用。 ProofHub 提供了高效能完成工作所需的所有功能，從建立專案到分配任務、追蹤進度、與團隊互動以及最終按時完成專案。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Zello 為數千家企業提供服務，在全球擁有超過 1.3 億用戶。目前的客戶包括本田、Restoration Hardware、喜達屋/萬豪酒店、Uniqlo、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《華爾街日報》、《紐約時報》、CBS、CNBC、《今日美國》和 TechCrunch 等知名媒體認可為可靠的通訊解決方案。
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供業界最具創新性的勞動力管理平台。它使企業能夠同時最大限度地提高勞動效率和員工敬業度。 Legion WFM 平台是智慧、自動化且以員工為中心的。事實證明，它可以透過計劃優化、減少人員流失、提高生產力和營運效率來實現 13 倍的投資回報率。 Legion 透過員工喜愛的易於使用的平台和行動應用程式提供尖端技術。改善規劃： - 策略洞察 - 勞動力預算 - 需求預測 最佳化執行： - 勞動力優化 - 自動排班 - 考勤員工授權： - 一線溝通 - Legion InstantPay - 員工績效和獎勵
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作者最常創建： - 遠距團隊的入職體驗- 安全、健康和保健裝備- 認證準備- 新的學習體驗（混合式、線上） - 數位工作簿- 電子學習課程- 輔導和回饋計劃- 銷售和產品手冊- 團隊參與、樂趣和遊戲 - 日常習慣養成計劃
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持聯繫的個人 CRM。記住您上次停下的地方，設置提醒以進行聯繫，並建立更牢固的關係。
TextMarks
textmarks.com
TextMarks 是一種簡訊服務，可讓企業直接透過手機立即聯繫受眾。 TextMarks 的簡訊平台可以輕鬆地透過簡訊發送和安排大量簡訊、分發訊息和捕獲潛在客戶。自2006 年以來，TextMarks 可靠且值得信賴的SMS 平台已幫助成千上萬的客戶發展業務，提高客戶和員工參與度，並向美國超過1000 萬用戶提供及時信息SMS 產品包括： - 短信營銷- 群發簡訊- 文字-for-Info -SMS 潛在客戶開發 -SMS 用於內部通信
Senter
senterhq.com
Senter 是一款簡單的評論管理和簡訊行銷軟體，可連接到日常應用程式。它易於設定、快速整合且易於發送強大的 SMS 行銷活動。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個領先的基於雲端的通訊平台，支援業務即時訊息以改善團隊協作、提供卓越的客戶服務和行動支付請求。它幫助業務服務部門在正確的時間找到正確的人。 Kimoby 利用企業已掌握的數據和資源，透過即時行銷活動、自動提醒、多媒體文件等，輕鬆提高參與度和銷售量。
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang 曾在Webex 擔任高級工程管理職位思科系統公司和 WebEx。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論他們是否使用 Spike。 Spike 是第一個專為有意義的團隊互動而設計的商業電子郵件服務。透過使用您自己的電子郵件網域或從 Spike 購買自訂網域來保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存檔的電子郵件和訊息傳遞，確保溝通順暢。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一個開源平台，用於在整個軟體開發生命週期中進行安全協作。全球數十萬開發人員相信 Mattermost 能夠將團隊溝通、任務和專案管理以及工作流程編排整合到一個用於敏捷軟體開發的統一平台中，從而提高他們的生產力。 Mattermost 的開源平台成立於 2016 年，在來自開發者社群的 4,000 多名貢獻者的支持下，為全球超過 80 萬個工作區提供支援。該公司為800 多家客戶提供服務，包括歐洲議會、NASA、納斯達克、三星、SAP、美國空軍和Wealthfront，並獲得了包括Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和YC Continuity 在內的世界級投資者的支持。要了解更多信息，請訪問 www.mattermost.com。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web應用程式框架Ruby on Rails最初是為37signals內部使用而創建的，後來於2004年公開發布。為Basecamp，並將公司從 37signals 更名為 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier Hansson 以 37signals 名義出版了多本書。
Unipile
unipile.com
整合電子郵件和訊息傳遞 API，以促進在應用程式中透過 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 進行直接對話，從而提高用戶工作效率和滿意度。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Chanty
chanty.com
Chanty 是一個基於雲端的協作平台，它將通訊、專案管理和自動化結合在一起，幫助團隊更有效地合作。此工具可讓您： · 與您的團隊成員聊天； · 使用群組和一對一音訊/視訊通話進行交流並分享您的螢幕； · 分享即時訊息、文件或任何其他您喜歡的內容； · 直接在 Chanty 中建立、指派、設定截止日期並討論任務； · 將訊息傳遞與各種應用程式集成，例如 Google Drive、Dropbox、Trello、GitHub、Zapier、Jira、Asana 等； · 使用看板追蹤團隊工作流程； · 觀看 YouTube 影片、GIF 和社群媒體內容； · 透過 Teambook 快速存取所有聊天、任務和文件。 Chanty 協助團隊提高生產力和業務溝通。無限的訊息歷史記錄、任務管理、文件共享和強大的通知可以組織並節省您的一天。在一處進行有效協作和溝通。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一個託管電話平台，提供進階通話功能，為企業提供經濟實惠且可設定的解決方案。我們的平台允許用戶遠端存取他們的辦公室，無縫整合在一個統一的電話系統下。
Workdeck
workdeck.com
一個人工智慧驅動的平台，用於運行完整的數位化工作場所，並透過一個直觀的接觸點證明現場、遠端和混合團隊可以在任何地方保持高效工作。整合工具用於： • 專案/服務管理• 任務執行• 資源規劃• 財務• 文件儲存庫• 溝通（聊天、即時訊息） • 日曆• 休假管理• 時間記錄• 採購和費用管理• 差旅管理• 與Google整合（ G-Suite）和 Microsoft Office 365 • Web 和智慧型手機應用程式
TruHu
truhu.com
TruHu 是一個易於使用的員工溝通平台，可讓您的員工從辦公室到現場保持聯繫、參與和知情。
Deskree
deskree.com
Deskree 是一個雲端平台，可為企業和開發人員簡化和最佳化後端開發和基礎架構管理。
Textellent
textellent.com
Textellents 強大的商業簡訊服務為客戶服務、銷售和行銷簡訊計畫提供簡訊、彩信功能。 Textellent 的商業簡訊解決方案和簡訊行銷使設計、管理、衡量和整合 SMS 和 MMS 活動變得容易。無論是用於客戶服務、銷售還是行銷，Textellent 都能透過易於使用的服務支援您的客戶旅程，該服務可透過文字支援本地業務線並為任何規模的企業提供服務。還提供強大的日程安排和預約提醒，以及透過人工智慧輕鬆選擇加入 TCPA 合規性計畫的關鍵字和短代碼。此外，還可以透過 Textellent Messenger（免費的 Google Chrome 擴充功能）支援直接從任何網路應用程式或網頁發送商務簡訊。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一種一鍵通解決方案，包含智慧型手機應用程式和具有使用者定位、訊息記錄等功能的操作管理軟體。這是一個功能強大的一鍵通 (PTT) 應用程式中的即時通訊。 BiPTT 非常適合擁有需要即時、高效和安全通訊的無辦公桌員工的公司。
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一體化工作空間，適合希望更好地管理團隊溝通、任務、清單、日程安排和工作流程的團隊。從您的手機到桌面，您可以隨時隨地輕鬆存取 Coast。透過讓所有員工在一個地方工作，Coast 提高了團隊的生產力和責任感，並每週節省數小時的時間。
Nynja
nynja.io
您網站上的嵌入式會議解決方案每月 9.99 美元，客戶免費！完整的會議解決方案工具平台，上面有您的品牌！您將獲得什麼... 音訊和視訊會議 - 螢幕分享 大檔案傳輸 - 即時一對一和群組聊天 資料儲存磁碟機 - 自動線上聊天翻譯超過 101 種語言。在您的網站 NINJAworkspace.com 上觀看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
強大且集中的工具可讓您的團隊保持專注並讓客戶了解情況。 Jumppl 可以阻止您的團隊資料到處傳播。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一個 SaaS 平台，可協助 CXO 配置獨特的業務解決方案並讓所有利害關係人參與這些解決方案。 Journyz 幫助領導者數位化每個企業（甚至企業內的團隊）特有的業務流程，將使用者與有價值的資訊聯繫起來，領導者將能夠更好地做出數據驅動的決策。領導者可以客製化使用者體驗，透過「劇本」讓團隊參與業務流程，其中包括任務管理、資料輸入表單、聊天、調查、遊戲化挑戰、內部社交媒體等。 Journyz 視圖和儀表板為整個組織建立可見性和資料視覺化。
TIMU
timu.com
聊天、會議、任務和文件儲存全部集中在一個地方。 TIMU 是與同事、供應商和客戶協作和會面的最佳方式。
Tipi
tipihub.com
在您自己的時間、任何地方、經過深思熟慮後做出回應，保留完整的決策歷史記錄。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您團隊和工作的平台。為團隊提供的單一解決方案，擁有遠程工作所需的一切。您的所有任務，文件，圖像和對話都位於一個地方，只是唯一的訂閱。團隊使用EDWorking來協調，交流和管理工作。我們的客戶已經從使用許多平台與他們的團隊合作，例如Trello和Jira進行任務管理，Slack和Zoom進行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive轉移文件，以簡單地進行edWorking。這意味著在應用程序之間不再切換！加入我們的社區：https：//t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一個獲得專利的即時協作平台，使多人能夠透過任何裝置或瀏覽器即時互動相同的線上體驗，而無需安裝或編碼。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它也使參與者能夠 (1) 即時上傳分享文件和視頻 (2) 透過 VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天 (3) 編輯敏感輸入欄位或其他螢幕元素 (4) 分享線下內容 (5) 深入分析 (6) 記錄會話 Samesurf 支援多種用例，包括銷售、支援、培訓、遠距醫療和虛擬會議。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。他們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私人工作空間中提供了一套包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每項功能，包括ERP、CRM、專案管理、通訊、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway 透過其網站即時聊天產品改變了線上客戶互動。它提供即時通訊、可自訂的小部件和智慧聊天機器人，增強了用戶體驗。 Chatway 具有跨裝置回應能力，使企業能夠有效地參與、解決問題並轉換潛在客戶。透過 Chatway 提升您的線上形象並建立持久的客戶關係。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Matilda Workspace
matilda.io
適合現代團隊的全新一體式工作空間 Matilda 秉持著統一工作空間的概念，將一套強大的一流應用程式匯集到一個地方，使全球各地的團隊能夠輕鬆地連接、創建、協調和取悅客戶。 Matilda 的使命是簡化技術，幫助組織以更少的資源做更多的事情，使其成為新創公司和財富 500 強公司的重要工具。 主要特點： - 包含強大的應用程式：Matilda 附帶了一套強大的應用程序，包括文件、專案、表格、聊天、客戶和 Copilot，確保團隊擁有成功所需的所有工具。 - 輕鬆創建：借助文檔，團隊可以即時共同編輯，使文檔創建和協調變得無縫。此功能旨在透過提供更整合和高效的體驗來取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 簡化的專案管理：Matilda 的專案功能可以輕鬆管理和追蹤專案的各個方面。憑藉自動計劃等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 進階資料管理：雖然 Tables 即將推出，但它們承諾透過同步數百個來源的資料或建立新的集合來重新定義資料處理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 無縫溝通：聊天將所有團隊溝通整合到一個地方，跨專案、任務和文件集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客戶關係管理：即將發布的客戶功能將允許團隊在簡化的介面中輕鬆追蹤銷售線索並管理客戶交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智慧輔助：Copilot 提供客製化人工智慧助手，協助自動化和簡化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智慧工具。 結論：Matilda Workspace 作為一個包羅萬象的解決方案脫穎而出，不僅承諾簡化團隊的工作方式，而且還以其人工智慧驅動的功能和對永續發展的承諾擁抱未來。無論您是管理專案、與團隊協調、處理客戶關係還是利用 AI 實現自動化，Matilda Workspace 都為各種團隊的蓬勃發展提供了一個直覺、強大且適應性強的平台。立即嘗試 Matilda，體驗未來的工作方式，旨在幫助您每次按時交付專案。
OurPeople
auth.ourpeople.com
團隊溝通有問題？別再猶豫了，我們的人民將提供您所需的一切！ OurPeople 是一項創新的行動優先技術，可讓中小型企業和企業更好地與每個人溝通。 OurPeople 的平台提供正確受眾的獨家傳遞方法，並帶有標籤以確保每個需要接收訊息的人都能接收到訊息。 OurPeople 提供了許多工具來改善第一線團隊的溝通、參與和培訓。
Eko
ekoapp.com
Eko 是一款專為遠端員工企業而設的一體化平台。確保您的員工在家工作時保持聯繫、參與和有效率。借助社區功能、通訊工具、專案管理和知識共享中心，隨時隨地有效地工作和協作。透過Eko，您可以加強溝通和協作（1-1/群組聊天和通話、文件共享、專案管理、全公司公告）、實現培訓和發展（公司知識管理系統）、提高營運效率（數位工作流程、任務委派） ）並實現人員管理現代化（員工資料庫、人力資源表格和流程）。 Eko 是多平台、可自訂且易於整合的。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一種軟體即服務解決方案，用於端對端加密的企業文件共用和通訊。