內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 羅馬尼亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計劃進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。 。
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括按主題組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款行動應用程式和服務，專為大型團體通訊和工作管理而設計。 Kaizala 可以輕鬆連接和協調整個價值鏈的工作，包括現場員工、供應商、合作夥伴和客戶，無論他們身在何處。借助 Kaizala，您可以有效地分配和追蹤任務或收集個人或大型團體的資料 - 即使他們不在您的組織內。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商業通訊軟體，可促進公司和組織的行動通訊。該訊息應用程式易於使用，不需要電話號碼或電子郵件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需單擊即可聯繫其全體員工、個人接收者和外部合作夥伴。 Threema MDM 允許管理員預先配置應用程式並確保其使用符合公司政策。影片：使用 Threema Work 保護業務訊息傳遞：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Zello 為數千家企業提供服務，在全球擁有超過 1.3 億用戶。目前的客戶包括本田、Restoration Hardware、喜達屋/萬豪酒店、Uniqlo、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《華爾街日報》、《紐約時報》、CBS、CNBC、《今日美國》和 TechCrunch 等知名媒體認可為可靠的通訊解決方案。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud 是一款現代 IRC 用戶端，讓您保持聯繫，沒有任何負擔。無論您身在何處，都可以使用我們的網路和行動應用程式保持同步和通知。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang 曾在Webex 擔任高級工程管理職位思科系統公司和 WebEx。
Chatway
chatway.app
Chatway 透過其網站即時聊天產品改變了線上客戶互動。它提供即時通訊、可自訂的小部件和智慧聊天機器人，增強了用戶體驗。 Chatway 具有跨裝置回應能力，使企業能夠有效地參與、解決問題並轉換潛在客戶。透過 Chatway 提升您的線上形象並建立持久的客戶關係。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商業通訊軟體，可透過有組織的對話和易於找到的資訊來協助簡化和簡化您的通訊。 Cliq 旨在實現混合工作方式，您可以從任何地方透過任何裝置登入並工作。這有助於提高團隊的整體生產力，進而對您的業務績效產生正面影響。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一個開源平台，用於在整個軟體開發生命週期中進行安全協作。全球數十萬開發人員相信 Mattermost 能夠將團隊溝通、任務和專案管理以及工作流程編排整合到一個用於敏捷軟體開發的統一平台中，從而提高他們的生產力。 Mattermost 的開源平台成立於 2016 年，在來自開發者社群的 4,000 多名貢獻者的支持下，為全球超過 80 萬個工作區提供支援。該公司為800 多家客戶提供服務，包括歐洲議會、NASA、納斯達克、三星、SAP、美國空軍和Wealthfront，並獲得了包括Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和YC Continuity 在內的世界級投資者的支持。要了解更多信息，請訪問 www.mattermost.com。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 為受到嚴格監管的組織提供安全協作專為需要更多控制通信的組織而構建，它支持同事、合作夥伴、客戶、社區甚至平台之間的協作，而不會影響數據所有權、自定義或整合。來自 150 多個國家和組織（例如德國鐵路、美國海軍和瑞士信貸）的數千萬用戶每天都信賴 Rocket.Chat，以確保他們的通訊完全私密且安全。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論他們是否使用 Spike。 Spike 是第一個專為有意義的團隊互動而設計的商業電子郵件服務。透過使用您自己的電子郵件網域或從 Spike 購買自訂網域來保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存檔的電子郵件和訊息傳遞，確保溝通順暢。
TextMarks
textmarks.com
TextMarks 是一種簡訊服務，可讓企業直接透過手機立即聯繫受眾。 TextMarks 的簡訊平台可以輕鬆地透過簡訊發送和安排大量簡訊、分發訊息和捕獲潛在客戶。自2006 年以來，TextMarks 可靠且值得信賴的SMS 平台已幫助成千上萬的客戶發展業務，提高客戶和員工參與度，並向美國超過1000 萬用戶提供及時信息SMS 產品包括： - 短信營銷- 群發簡訊- 文字-for-Info -SMS 潛在客戶開發 -SMS 用於內部通信
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個領先的基於雲端的通訊平台，支援業務即時訊息以改善團隊協作、提供卓越的客戶服務和行動支付請求。它幫助業務服務部門在正確的時間找到正確的人。 Kimoby 利用企業已掌握的數據和資源，透過即時行銷活動、自動提醒、多媒體文件等，輕鬆提高參與度和銷售量。
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更聰明、更簡單的商務簡訊應用程式。我們透過專為服務、銷售和支援而建立的易於使用的商務簡訊應用程式幫助各種規模的組織完成工作。 新增簡訊到任何商務電話號碼，包括 VoIP 和固定電話。使用 MessageDesk 的共享團隊 SMS 收件匣和大量文字廣播，在正確的時間向正確的人員發送正確的訊息。透過預定的簡訊、基於關鍵字的自動回覆、自動化和預先儲存的簡訊模板，簡化您的簡訊通訊並節省時間。
Nrby
nrby.com
Nrby 是行動團隊更聰明的溝通方式。 Nrby 由擁有數十年經驗的現場操作資深人士創建，旨在方便現場人員、承包商和管理人員在行動裝置、平板電腦和桌上型電腦上輕鬆直觀地使用。該應用程式具有強大的位置智慧功能，為高階主管、董事和經理提供所有專案、專案狀態、任務、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，請訪問：https://nrby.com 或發送電子郵件至 [email protected] 以了解更多資訊。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能客戶溝通和團隊協作應用程序，為您的團隊提供一系列功能，包括聊天、語音和視訊通話、會議、螢幕共享、文件共享以及與CRM 和各種其他業務應用程式的無縫整合。 Thirdlane Connect 旨在促進多通路客戶溝通和團隊協作，專為本地和遠端工作人員而設計，支援網頁瀏覽器、iPhone、Android 裝置以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。這項強大的應用程式與 Thirdlane 商務電話系統或 Thirdlane 多租戶 PBX 平台完全整合並由其提供支援。這些平台可以安全地部署在各種環境中，無論是在本地還是在私有雲或公有雲中，從而確保您的通訊基礎架構的靈活性和安全性。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您團隊和工作的平台。為團隊提供的單一解決方案，擁有遠程工作所需的一切。您的所有任務，文件，圖像和對話都位於一個地方，只是唯一的訂閱。團隊使用EDWorking來協調，交流和管理工作。我們的客戶已經從使用許多平台與他們的團隊合作，例如Trello和Jira進行任務管理，Slack和Zoom進行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive轉移文件，以簡單地進行edWorking。這意味著在應用程序之間不再切換！加入我們的社區：https：//t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一個獲得專利的即時協作平台，使多人能夠透過任何裝置或瀏覽器即時互動相同的線上體驗，而無需安裝或編碼。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它也使參與者能夠 (1) 即時上傳分享文件和視頻 (2) 透過 VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天 (3) 編輯敏感輸入欄位或其他螢幕元素 (4) 分享線下內容 (5) 深入分析 (6) 記錄會話 Samesurf 支援多種用例，包括銷售、支援、培訓、遠距醫療和虛擬會議。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。他們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私人工作空間中提供了一套包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每項功能，包括ERP、CRM、專案管理、通訊、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供即時內部溝通管道，連結所有職能部門、地點和時區的每位員工。它易於部署，並且將為您的組織提供建立和衡量員工敬業度所需的工具。
Cynoia
cynoia.com
團隊厭倦了追蹤資訊流。 Cynoia 整合了一個實現同步通訊的無痛流程。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 簡介：與無辦公桌員工的聯繫是一項重大挑戰，您可能不會感到驚訝。他們分佈在多個地點，不坐在電腦後面，沒有企業電子郵件地址，而且通常只是兼職工作，等等。內部網路、電子郵件群發、紙本指南和公告板等老派方法已經不再有效。他們創造了我們所說的
Matilda Workspace
matilda.io
適合現代團隊的全新一體式工作空間 Matilda 秉持著統一工作空間的概念，將一套強大的一流應用程式匯集到一個地方，使全球各地的團隊能夠輕鬆地連接、創建、協調和取悅客戶。 Matilda 的使命是簡化技術，幫助組織以更少的資源做更多的事情，使其成為新創公司和財富 500 強公司的重要工具。 主要特點： - 包含強大的應用程式：Matilda 附帶了一套強大的應用程序，包括文件、專案、表格、聊天、客戶和 Copilot，確保團隊擁有成功所需的所有工具。 - 輕鬆創建：借助文檔，團隊可以即時共同編輯，使文檔創建和協調變得無縫。此功能旨在透過提供更整合和高效的體驗來取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 簡化的專案管理：Matilda 的專案功能可以輕鬆管理和追蹤專案的各個方面。憑藉自動計劃等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 進階資料管理：雖然 Tables 即將推出，但它們承諾透過同步數百個來源的資料或建立新的集合來重新定義資料處理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 無縫溝通：聊天將所有團隊溝通整合到一個地方，跨專案、任務和文件集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客戶關係管理：即將發布的客戶功能將允許團隊在簡化的介面中輕鬆追蹤銷售線索並管理客戶交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智慧輔助：Copilot 提供客製化人工智慧助手，協助自動化和簡化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智慧工具。 結論：Matilda Workspace 作為一個包羅萬象的解決方案脫穎而出，不僅承諾簡化團隊的工作方式，而且還以其人工智慧驅動的功能和對永續發展的承諾擁抱未來。無論您是管理專案、與團隊協調、處理客戶關係還是利用 AI 實現自動化，Matilda Workspace 都為各種團隊的蓬勃發展提供了一個直覺、強大且適應性強的平台。立即嘗試 Matilda，體驗未來的工作方式，旨在幫助您每次按時交付專案。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一種軟體即服務解決方案，用於端對端加密的企業文件共用和通訊。
Eko
ekoapp.com
Eko 是一款專為遠端員工企業而設的一體化平台。確保您的員工在家工作時保持聯繫、參與和有效率。借助社區功能、通訊工具、專案管理和知識共享中心，隨時隨地有效地工作和協作。透過Eko，您可以加強溝通和協作（1-1/群組聊天和通話、文件共享、專案管理、全公司公告）、實現培訓和發展（公司知識管理系統）、提高營運效率（數位工作流程、任務委派） ）並實現人員管理現代化（員工資料庫、人力資源表格和流程）。 Eko 是多平台、可自訂且易於整合的。
OurPeople
auth.ourpeople.com
團隊溝通有問題？別再猶豫了，我們的人民將提供您所需的一切！ OurPeople 是一項創新的行動優先技術，可讓中小型企業和企業更好地與每個人溝通。 OurPeople 的平台提供正確受眾的獨家傳遞方法，並帶有標籤以確保每個需要接收訊息的人都能接收到訊息。 OurPeople 提供了許多工具來改善第一線團隊的溝通、參與和培訓。
Unipile
unipile.com
整合電子郵件和訊息傳遞 API，以促進在應用程式中透過 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 進行直接對話，從而提高用戶工作效率和滿意度。
Tipi
tipihub.com
在您自己的時間、任何地方、經過深思熟慮後做出回應，保留完整的決策歷史記錄。
TIMU
timu.com
聊天、會議、任務和文件儲存全部集中在一個地方。 TIMU 是與同事、供應商和客戶協作和會面的最佳方式。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一個 SaaS 平台，可協助 CXO 配置獨特的業務解決方案並讓所有利害關係人參與這些解決方案。 Journyz 幫助領導者數位化每個企業（甚至企業內的團隊）特有的業務流程，將使用者與有價值的資訊聯繫起來，領導者將能夠更好地做出數據驅動的決策。領導者可以客製化使用者體驗，透過「劇本」讓團隊參與業務流程，其中包括任務管理、資料輸入表單、聊天、調查、遊戲化挑戰、內部社交媒體等。 Journyz 視圖和儀表板為整個組織建立可見性和資料視覺化。
Jumppl
jumppl.com
強大且集中的工具可讓您的團隊保持專注並讓客戶了解情況。 Jumppl 可以阻止您的團隊資料到處傳播。
Nynja
nynja.io
您網站上的嵌入式會議解決方案每月 9.99 美元，客戶免費！完整的會議解決方案工具平台，上面有您的品牌！您將獲得什麼... 音訊和視訊會議 - 螢幕分享 大檔案傳輸 - 即時一對一和群組聊天 資料儲存磁碟機 - 自動線上聊天翻譯超過 101 種語言。在您的網站 NINJAworkspace.com 上觀看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一體化工作空間，適合希望更好地管理團隊溝通、任務、清單、日程安排和工作流程的團隊。從您的手機到桌面，您可以隨時隨地輕鬆存取 Coast。透過讓所有員工在一個地方工作，Coast 提高了團隊的生產力和責任感，並每週節省數小時的時間。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一種一鍵通解決方案，包含智慧型手機應用程式和具有使用者定位、訊息記錄等功能的操作管理軟體。這是一個功能強大的一鍵通 (PTT) 應用程式中的即時通訊。 BiPTT 非常適合擁有需要即時、高效和安全通訊的無辦公桌員工的公司。
Textellent
textellent.com
Textellents 強大的商業簡訊服務為客戶服務、銷售和行銷簡訊計畫提供簡訊、彩信功能。 Textellent 的商業簡訊解決方案和簡訊行銷使設計、管理、衡量和整合 SMS 和 MMS 活動變得容易。無論是用於客戶服務、銷售還是行銷，Textellent 都能透過易於使用的服務支援您的客戶旅程，該服務可透過文字支援本地業務線並為任何規模的企業提供服務。還提供強大的日程安排和預約提醒，以及透過人工智慧輕鬆選擇加入 TCPA 合規性計畫的關鍵字和短代碼。此外，還可以透過 Textellent Messenger（免費的 Google Chrome 擴充功能）支援直接從任何網路應用程式或網頁發送商務簡訊。
Deskree
deskree.com
Deskree 是一個雲端平台，可為企業和開發人員簡化和最佳化後端開發和基礎架構管理。
TruHu
truhu.com
TruHu 是一個易於使用的員工溝通平台，可讓您的員工從辦公室到現場保持聯繫、參與和知情。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 將您的 iOS、Android 或 Windows 裝置轉變為強大的銷售、演示和培訓工具包。創建令人驚嘆的互動式簡報，您的同事可以直接從他們的裝置下載、簡報和分享。讓您的內容保持最新、品牌化，並為您遇到的任何遠端銷售簡報或螢幕到螢幕分享做好準備。 - 匯入您現有的銷售和行銷資產並在幾分鐘內開始建立。使用照片、PDF 文件、連結、影片、動畫和互動式表格或計算器建立引人入勝的簡報。 - 下載簡報以離線檢視和簡報 — 再也不用擔心 WiFi 不可靠了！ - 直接從您的裝置發送潛在客戶內容 - 然後追蹤他們何時打開裝置、查看內容以及查看長度。透過針對客戶真正感興趣的內容量身訂製的見解，讓您的後續通話順利進行！ - 每當您更新簡報時，透過推播通知讓您的銷售團隊隨時了解最新情況。不再需要尋找最新版本或讓過時的材料讓客戶感到困惑。 - 透過切換到數位演示，節省列印成本，減少碳足跡，並種植紐西蘭本土樹木。請訪問showcaseworkshop.com 了解更多信息，或訪問bit.ly/my-showcase-demo 索取免費視訊演示。
Socxly
socxo.com
首創的一套自然社群媒體行銷工具可幫助您擴大影響力、在媒體上更好地展示您的內容、追蹤和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可將您共享的連結轉換為智慧連結。 當然，您可以使用 Socxly 縮短連結。但背後還有更多內容：透過編輯和創建更好地呈現。 * 社群卡：社群媒體上的用戶主要點擊您貼文中的圖像。透過在社交媒體上單獨發布圖像和鏈接，您會失去點擊歸因和流量。 Socxly 可讓您使用自己的自訂圖像將圖像發佈為可點擊的社交卡。 * 透過品牌化來擁有連結：不要發布帶有通用網域的鏈接，而是使用您自己的品牌、活動和上下文以及您自己的網域。編輯並更改連結的後半部分，使它們與您所做的分享相關。 * 使用 CTA 橫幅吸引第三方網站的連結：在第三方內容短連結上建立、插入和提供 CTA（號召性用語）橫幅，以提高品牌知名度並將流量重新導向回您的網站或任何登陸頁面。 * 將文件分享給您的受眾：Ppt、Excel、Pdf 等。現在，您可以使用跨所有管道的短連結在社交媒體上分享它們，您的受眾可以從那裡下載它們。 * 有機行銷活動：為您的品牌利益相關者和影響者社群創建和發布有機行銷活動帖子，以便透過他們的電子郵件或內部行銷活動頁面將其分享和擴展到他們的社交關係。
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是創建員工影片的最簡單方法。只需幾分鐘，您就可以建立影片來提升您的人員和通訊計劃，透過挖掘您自己的內在聲音來節省資金，並建立更多的人際關係。無論是內部溝通、DEI、入職、人才品牌、招募或 L&D，Spokn 都簡化了創建真實的品牌影片的過程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 來捕捉真實的員工故事。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人、物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 運用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧、永續，並提供無縫的人員體驗。