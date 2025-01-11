內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計劃進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。 。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括按主題組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商業通訊軟體，可透過有組織的對話和易於找到的資訊來協助簡化和簡化您的通訊。 Cliq 旨在實現混合工作方式，您可以從任何地方透過任何裝置登入並工作。這有助於提高團隊的整體生產力，進而對您的業務績效產生正面影響。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud 是一款現代 IRC 用戶端，讓您保持聯繫，沒有任何負擔。無論您身在何處，都可以使用我們的網路和行動應用程式保持同步和通知。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立於 2012 年，是一個基於雲端的專案管理和團隊協作平台，供全球團隊使用。 ProofHub 是一款頂級的工作管理應用程序，旨在幫助團隊進行日常工作，全球有超過 85,000 個團隊使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款極為簡單但功能強大的專案管理軟體，可提供任務和進度的綜合視圖。此專案管理軟體允許團隊在任何地方使用任何設備進行工作溝通。這款線上 SaaS 工具將豐富的功能集中在一個位置，旨在幫助企業快速規劃、協調、組織和交付各種規模的專案。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業各種規模的團隊和企業使用。 ProofHub 可以幫助企業建立工作流程，同時節省時間和資源，其功能包括任務管理到時間追蹤、自訂工作流程到線上打樣等等。 ProofHub 提供了大量的協作功能，例如聊天、討論、公告、第三方整合、文件傳輸等。 ProofHub 具有乾淨、簡單的佈局和較低的學習曲線，讓使用者有賓至如歸的感覺。除英語外，ProofHub 還提供德語、西班牙語、葡萄牙語、法語、俄語、義大利語、荷蘭語、中文（台灣）、土耳其語和波蘭語版本。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業的團隊和企業使用。 ProofHub 提供了高效能完成工作所需的所有功能，從建立專案到分配任務、追蹤進度、與團隊互動以及最終按時完成專案。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
Pumble
pumble.com
Pumble 是一款免費的團隊聊天應用程序，可讓各種規模的團隊進行協作。與其他團隊聊天應用程式不同，Pumble 可供無限數量的免費用戶使用。 Pumble 是一款在瀏覽器中運行的線上網路應用程序，但為了方便起見，您都可以將其安裝在電腦或手機上。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人、物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是隨時隨地與任何人聯繫的有趣、直覺且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論他們是否使用 Spike。 Spike 是第一個專為有意義的團隊互動而設計的商業電子郵件服務。透過使用您自己的電子郵件網域或從 Spike 購買自訂網域來保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存檔的電子郵件和訊息傳遞，確保溝通順暢。
Chanty
chanty.com
Chanty 是一個基於雲端的協作平台，它將通訊、專案管理和自動化結合在一起，幫助團隊更有效地合作。此工具可讓您： · 與您的團隊成員聊天； · 使用群組和一對一音訊/視訊通話進行交流並分享您的螢幕； · 分享即時訊息、文件或任何其他您喜歡的內容； · 直接在 Chanty 中建立、指派、設定截止日期並討論任務； · 將訊息傳遞與各種應用程式集成，例如 Google Drive、Dropbox、Trello、GitHub、Zapier、Jira、Asana 等； · 使用看板追蹤團隊工作流程； · 觀看 YouTube 影片、GIF 和社群媒體內容； · 透過 Teambook 快速存取所有聊天、任務和文件。 Chanty 協助團隊提高生產力和業務溝通。無限的訊息歷史記錄、任務管理、文件共享和強大的通知可以組織並節省您的一天。在一處進行有效協作和溝通。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並分享即時背景- 透過通話時間追蹤、表情符號、舉手等讓會議更具包容性，立即免費試用Vowel！
ChangeEngine
changeengine.com
提升員工領導者的能力，提供員工最重要的時刻。員工領導者面臨的挑戰是，員工體驗設計流程存在於分散的團隊、不同的人力資源系統中，在許多情況下也存在於電子表格和幻燈片中。一旦人才計畫啟動，就會產生最初的轟動，然後在六十天內被掩蓋，並轉向下一個迫切的需求。創建和執行一流的人才計劃以像對待內部客戶一樣對待員工是極其手動且耗時的，其中包括許多活動部分，例如目標、品牌、內容、溝通、時間表、獎勵和投資回報率。在混合工作場所中，沒有有效的方法來管理這個問題。我們來這裡是為了改變這一現狀——我們的目標是提升各地人才領導者的作用，並幫助他們長期維持人才計畫的利用率。我們幫助他們向領導團隊和董事會展示人才組織的影響，同時幫助他們獲得高階主管支持並在內部釋放更多預算來試驗和運行創新人才計畫。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Hibox
hibox.co
Hibox 是一款任務管理工具，它正在重新構想團隊合作的方式。 Hibox 可讓您建立專案、查看任務狀態、使用日曆檢視視覺化和規劃截止日期、建立子任務和重複任務、接收任務通知等等。 Hibox 將團隊訊息傳遞和視訊會議整合在同一個工具中，因此您可以與同事即時協作，而無需拿起電話或協調面對面會議。 Hibox 擁有適用於 Android 和 iOS 的行動應用程序，因此您可以從任何地方管理您的任務和專案。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一個託管電話平台，提供進階通話功能，為企業提供經濟實惠且可設定的解決方案。我們的平台允許用戶遠端存取他們的辦公室，無縫整合在一個統一的電話系統下。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 成立於 2011 年，提供員工通訊和參與應用程序，幫助組織「加強」內部溝通。我們直覺的內容管理系統使您組織中的任何人都可以負責您的公司通信，創建內容並將其添加到單一員工通信平台，並將其分發到您團隊的行動裝置。我們的客戶範圍從中小型企業到最大的跨國組織，他們都在使用 TheAppBuilder 的平台創建和自訂自己的員工通訊應用程序，以增強內部通訊並進一步吸引分散式團隊。該軟體即服務解決方案使人力資源、行銷、內部通訊、企業通訊、IT 和其他專業人員能夠為他們的「難以接觸」的團隊創建和推廣重要、相關、及時和客製化的訊息。那些無法存取或存取電子郵件受到限制的人。與其他公司不同，我們專注於透過我們的 SaaS 平台以及客戶成功入門和持續支援來激勵和教育客戶的數位轉型之旅。 Thrive 的員工溝通平台被全球多個產業的客戶使用。我們的客戶包括： Carlsberg、SSE、Biffa、Fairchild Medical Center、Air France KLM、Santos Brasil、An Post、SGN 等等。欲了解更多信息，請訪問 www.thrive.app
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的員工倡議平台，可幫助您使員工成為有影響力的人。員工擁護會影響您業務的所有領域，從行銷和銷售到人力資源和招募。因此，無論您是在尋求擴大覆蓋範圍和參與度、增加入站銷售，還是尋找下一位超級明星員工，DSMN8 都能提供解決方案。我們使組織能夠輕鬆地利用員工的影響力，幫助他們的員工成為品牌倡導者和更有效的社交賣家。我們的創新解決方案使您的員工能夠輕鬆找到、創建和分享公司認可的內容。最簡單的形式是其運作方式：第 1 步：將組織的內容集中到自訂動態消息中。步驟 2：為員工提供共享公司批准內容的存取權限。步驟 3： 使用我們行業領先的分析套件來追蹤結果和投資回報率。全球最大的公司信賴DSMN8 為其員工倡導計劃提供支持，其中包括麥肯錫、諾基亞、益普索、阿克蘇諾貝爾、拜耳、雅培、DropBox、Aramex、GroupM 和Snap Inc。工作的動力日，並激勵我們提供尖端的解決方案。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB 連接器，使組織能夠充分利用其IT 投資並提高個人和團隊的生產力。 LumApps 在全球擁有超過 500 萬用戶，不斷共同創造以解決挑戰並改善員工體驗和未來工作。 LumApps 被評為 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 內部網路打包解決方案領導者。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代人工智慧驅動的參與平台，可簡化整個組織的認可、獎勵、內部溝通和協作。這個單一、便利的中心提供全面且多功能的參與解決方案，包括公告、人工智慧工作場所助理、競賽、調查等。 Assembly 提供廣泛的獎勵，例如禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈，培養員工感到受到重視、讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析功能使管理者能夠深入了解公司情緒，確保創造一個讓員工感到被傾聽和理解的環境。以有意義的方式認可您的團隊將核心價值與認可相結合，以鼓勵團隊每天擁抱。透過禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈等大量獎勵來提高知名度。自動化里程碑和週年紀念日識別透過自動自訂喊話來慶祝每個隊友的生日或週年紀念日。與 Microsoft Teams 和 Slack 無縫整合 透過安全整合和即時資料更新，在您已經工作的地方無縫參與。一次輸入資料即可跨平台立即同步。提高員工敬業度 利用執行長和高階主管的最新動態、各種員工調查、每週簽到和滿意度調查來提高敬業度。簡化內部溝通 利用 AMA 範本、動態消息、幫助範本、群組來源、破冰活動、創意管理、內部 wiki 和會議工具等工具來增強溝通工作流程。提高團隊生產力使用每日回顧、議程、會議記錄、產品回饋、勝利清單和輕量級銷售 CRM 來提高生產力。簡化人力資源和招募實施員工福利調查、離職面談、eNPS 分數、內部推薦、面試問題和新員工回饋，以及承包商時間追蹤和其他人力資源範本。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中在一處，Nifty 可讓您專注於工作，而不是忙於處理各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與 Google、Outlook 以及文件和文件共用整合。
uShare.to
web.ushare.to
uShare Teams 是您的團隊溝通中心，具有： - 群組聊天和行動訊息 - 視訊和音訊會議 - 共享文件、日曆、任務和筆記 - 團隊工作區 uShare.to CX 允許組織在整個旅程中與客戶互動。它包括： - 客戶工作區 - 網站聊天和音訊/視訊 - 螢幕共享和共同瀏覽 - 通用收件匣和循環
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式開始播客。透過 Podbean，您可以獲得整套服務 - 可靠的播客託管、無限的儲存和頻寬、促銷工具、播客廣告和優質內容。超過 18 萬人選擇 Podbean 來創造他們精彩的播客。立即免費試用。
WorkStep
workstep.com
對於雇主：WorkStep 的軟體可以幫助公司僱用和留住整個供應鏈的第一線員工。對於求職者：針對製造、交付、裝載、維修和完成工作的人員的工作網絡。受聘。學習新技能。開創事業。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一種軟體即服務解決方案，用於端對端加密的企業文件共用和通訊。
Nynja
nynja.io
您網站上的嵌入式會議解決方案每月 9.99 美元，客戶免費！完整的會議解決方案工具平台，上面有您的品牌！您將獲得什麼... 音訊和視訊會議 - 螢幕分享 大檔案傳輸 - 即時一對一和群組聊天 資料儲存磁碟機 - 自動線上聊天翻譯超過 101 種語言。在您的網站 NINJAworkspace.com 上觀看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
強大且集中的工具可讓您的團隊保持專注並讓客戶了解情況。 Jumppl 可以阻止您的團隊資料到處傳播。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一個 SaaS 平台，可協助 CXO 配置獨特的業務解決方案並讓所有利害關係人參與這些解決方案。 Journyz 幫助領導者數位化每個企業（甚至企業內的團隊）特有的業務流程，將使用者與有價值的資訊聯繫起來，領導者將能夠更好地做出數據驅動的決策。領導者可以客製化使用者體驗，透過「劇本」讓團隊參與業務流程，其中包括任務管理、資料輸入表單、聊天、調查、遊戲化挑戰、內部社交媒體等。 Journyz 視圖和儀表板為整個組織建立可見性和資料視覺化。
TIMU
timu.com
聊天、會議、任務和文件儲存全部集中在一個地方。 TIMU 是與同事、供應商和客戶協作和會面的最佳方式。
Tipi
tipihub.com
在您自己的時間、任何地方、經過深思熟慮後做出回應，保留完整的決策歷史記錄。
Unipile
unipile.com
整合電子郵件和訊息傳遞 API，以促進在應用程式中透過 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 進行直接對話，從而提高用戶工作效率和滿意度。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能客戶溝通和團隊協作應用程序，為您的團隊提供一系列功能，包括聊天、語音和視訊通話、會議、螢幕共享、文件共享以及與CRM 和各種其他業務應用程式的無縫整合。 Thirdlane Connect 旨在促進多通路客戶溝通和團隊協作，專為本地和遠端工作人員而設計，支援網頁瀏覽器、iPhone、Android 裝置以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。這項強大的應用程式與 Thirdlane 商務電話系統或 Thirdlane 多租戶 PBX 平台完全整合並由其提供支援。這些平台可以安全地部署在各種環境中，無論是在本地還是在私有雲或公有雲中，從而確保您的通訊基礎架構的靈活性和安全性。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您團隊和工作的平台。為團隊提供的單一解決方案，擁有遠程工作所需的一切。您的所有任務，文件，圖像和對話都位於一個地方，只是唯一的訂閱。團隊使用EDWorking來協調，交流和管理工作。我們的客戶已經從使用許多平台與他們的團隊合作，例如Trello和Jira進行任務管理，Slack和Zoom進行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive轉移文件，以簡單地進行edWorking。這意味著在應用程序之間不再切換！加入我們的社區：https：//t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一個獲得專利的即時協作平台，使多人能夠透過任何裝置或瀏覽器即時互動相同的線上體驗，而無需安裝或編碼。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它也使參與者能夠 (1) 即時上傳分享文件和視頻 (2) 透過 VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天 (3) 編輯敏感輸入欄位或其他螢幕元素 (4) 分享線下內容 (5) 深入分析 (6) 記錄會話 Samesurf 支援多種用例，包括銷售、支援、培訓、遠距醫療和虛擬會議。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。他們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私人工作空間中提供了一套包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每項功能，包括ERP、CRM、專案管理、通訊、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway 透過其網站即時聊天產品改變了線上客戶互動。它提供即時通訊、可自訂的小部件和智慧聊天機器人，增強了用戶體驗。 Chatway 具有跨裝置回應能力，使企業能夠有效地參與、解決問題並轉換潛在客戶。透過 Chatway 提升您的線上形象並建立持久的客戶關係。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持聯繫的個人 CRM。記住您上次停下的地方，設置提醒以進行聯繫，並建立更牢固的關係。
Matilda Workspace
matilda.io
適合現代團隊的全新一體式工作空間 Matilda 秉持著統一工作空間的概念，將一套強大的一流應用程式匯集到一個地方，使全球各地的團隊能夠輕鬆地連接、創建、協調和取悅客戶。 Matilda 的使命是簡化技術，幫助組織以更少的資源做更多的事情，使其成為新創公司和財富 500 強公司的重要工具。 主要特點： - 包含強大的應用程式：Matilda 附帶了一套強大的應用程序，包括文件、專案、表格、聊天、客戶和 Copilot，確保團隊擁有成功所需的所有工具。 - 輕鬆創建：借助文檔，團隊可以即時共同編輯，使文檔創建和協調變得無縫。此功能旨在透過提供更整合和高效的體驗來取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 簡化的專案管理：Matilda 的專案功能可以輕鬆管理和追蹤專案的各個方面。憑藉自動計劃等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 進階資料管理：雖然 Tables 即將推出，但它們承諾透過同步數百個來源的資料或建立新的集合來重新定義資料處理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 無縫溝通：聊天將所有團隊溝通整合到一個地方，跨專案、任務和文件集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客戶關係管理：即將發布的客戶功能將允許團隊在簡化的介面中輕鬆追蹤銷售線索並管理客戶交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智慧輔助：Copilot 提供客製化人工智慧助手，協助自動化和簡化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智慧工具。 結論：Matilda Workspace 作為一個包羅萬象的解決方案脫穎而出，不僅承諾簡化團隊的工作方式，而且還以其人工智慧驅動的功能和對永續發展的承諾擁抱未來。無論您是管理專案、與團隊協調、處理客戶關係還是利用 AI 實現自動化，Matilda Workspace 都為各種團隊的蓬勃發展提供了一個直覺、強大且適應性強的平台。立即嘗試 Matilda，體驗未來的工作方式，旨在幫助您每次按時交付專案。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 簡介：與無辦公桌員工的聯繫是一項重大挑戰，您可能不會感到驚訝。他們分佈在多個地點，不坐在電腦後面，沒有企業電子郵件地址，而且通常只是兼職工作，等等。內部網路、電子郵件群發、紙本指南和公告板等老派方法已經不再有效。他們創造了我們所說的