內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

ProofHub

proofhub.com

ProofHub 成立於 2012 年，是一個基於雲端的專案管理和團隊協作平台，供全球團隊使用。 ProofHub 是一款頂級的工作管理應用程序，旨在幫助團隊進行日常工作，全球有超過 85,000 個團隊使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款極為簡單但功能強大的專案管理軟體，可提供任務和進度的綜合視圖。此專案管理軟體允許團隊在任何地方使用任何設備進行工作溝通。這款線上 SaaS 工具將豐富的功能集中在一個位置，旨在幫助企業快速規劃、協調、組織和交付各種規模的專案。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業各種規模的團隊和企業使用。 ProofHub 可以幫助企業建立工作流程，同時節省時間和資源，其功能包括任務管理到時間追蹤、自訂工作流程到線上打樣等等。 ProofHub 提供了大量的協作功能，例如聊天、討論、公告、第三方整合、文件傳輸等。 ProofHub 具有乾淨、簡單的佈局和較低的學習曲線，讓使用者有賓至如歸的感覺。除英語外，ProofHub 還提供德語、西班牙語、葡萄牙語、法語、俄語、義大利語、荷蘭語、中文（台灣）、土耳其語和波蘭語版本。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業的團隊和企業使用。 ProofHub 提供了高效能完成工作所需的所有功能，從建立專案到分配任務、追蹤進度、與團隊互動以及最終按時完成專案。