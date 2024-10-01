內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印度

Assembly

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Assembly 是一個現代人工智慧驅動的參與平台，可簡化整個組織的認可、獎勵、內部溝通和協作。這個單一、便利的中心提供全面且多功能的參與解決方案，包括公告、人工智慧工作場所助理、競賽、調查等。 Assembly 提供廣泛的獎勵，例如禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈，培養員工感到受到重視、讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析功能使管理者能夠深入了解公司情緒，確保創造一個讓員工感到被傾聽和理解的環境。以有意義的方式認可您的團隊將核心價值與認可相結合，以鼓勵團隊每天擁抱。透過禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈等大量獎勵來提高知名度。自動實現里程碑和週年紀念日識別 透過自動自訂的喊話來慶祝...