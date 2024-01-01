內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 加彭

Nifty

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Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中到一處 — Nifty 可讓您專注於工作，而不是擺弄各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與...