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最受歡迎 最近新增 互動式應用程式安全測試 (IAST) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

互動式應用程式安全測試 (IAST) 軟體在應用程式運行時從內部檢查應用程式的程式碼，以識別安全漏洞。此方法與靜態應用程式安全測試(SAST) 和動態應用程式安全測試(DAST) 形成對比，靜態應用程式安全測試(SAST) 分析程式碼而不執行程式碼，動態應用程式安全測試(DAST) 使用黑盒方法從應用程式外部執行測試。與 SAST 相比，IAST 提供了更快的測試流程，這對於專注於持續交付的團隊來說很有吸引力。然而，IAST 的速度是有代價的：它提供的掃描不如 SAST 全面，因為它只在測試人員定義的特定點評估代碼。 IAST 軟體會在發現漏洞時向測試人員發出警報，並提供修復建議以促進問題解決。