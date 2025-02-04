互動式應用程式安全測試 (IAST) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖赫勒拿島

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep 是一個為安全工程師和開發人員建置的高度可自訂的應用程式安全平台。 Semgrep 掃描第一方和第三方程式碼以查找組織特有的安全問題，重點是以閃電般的速度呈現可操作、低雜訊且開發人員友好的結果。 Semgrep 專注於置信度評級和可及性，這意味著安全團隊可以放心地讓開發人員直接參與其工作流程（例如，在PR 評論中顯示發現的結果），並且Semgrep 與CI 和SCM 工具無縫集成，以自動化這些策略。借助 Semgrep，安全團隊可以向左移動並擴展其程序，而對開發人員速度的影響為零。憑藉 3400 多個開箱即用的規則以及輕鬆創建自訂規則的能力，Semgrep 加快了實施和擴展一流 AppSec 計劃所需的時間，同時從第一天起就增加了價值。