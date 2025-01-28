互動式應用程式安全測試 (IAST) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布吉納法索

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互動式應用程式安全測試 (IAST) 軟體在應用程式運行時從內部檢查應用程式的程式碼，以識別安全漏洞。此方法與靜態應用程式安全測試(SAST) 和動態應用程式安全測試(DAST) 形成對比，靜態應用程式安全測試(SAST) 分析程式碼而不執行程式碼，動態應用程式安全測試(DAST) 使用黑盒方法從應用程式外部執行測試。與 SAST 相比，IAST 提供了更快的測試流程，這對於專注於持續交付的團隊來說很有吸引力。然而，IAST 的速度是有代價的：它提供的掃描不如 SAST 全面，因為它只在測試人員定義的特定點評估代碼。 IAST 軟體會在發現漏洞時向測試人員發出警報，並提供修復建議以促進問題解決。
提議新的應用程式
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep 是一個為安全工程師和開發人員建置的高度可自訂的應用程式安全平台。 Semgrep 掃描第一方和第三方程式碼以查找組織特有的安全問題，重點是以閃電般的速度呈現可操作、低雜訊且開發人員友好的結果。 Semgrep 專注於置信度評級和可及性，這意味著安全團隊可以放心地讓開發人員直接參與其工作流程（例如，在PR 評論中顯示發現的結果），並且Semgrep 與CI 和SCM 工具無縫集成，以自動化這些策略。借助 Semgrep，安全團隊可以向左移動並擴展其程序，而對開發人員速度的影響為零。憑藉 3400 多個開箱即用的規則以及輕鬆創建自訂規則的能力，Semgrep 加快了實施和擴展一流 AppSec 計劃所需的時間，同時從第一天起就增加了價值。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails 是一個端到端安全平台，讓安全和開發團隊更輕鬆地使用 AppSec。我們掃描、偵測並提供即時指導以儘早修復漏洞。 GuardRails 受到全球數百個團隊的信賴，可以建立更安全的應用程序，它可以無縫整合到開發人員的工作流程中，在編碼時安靜地進行掃描，並展示如何透過即時培訓現場解決安全問題。 GuardRails 致力於保持低噪音，僅報告與您的組織相關的高影響漏洞。 GuardRails 協助組織將安全性轉移到各處並建立強大的 DevSecOps 管道，以便他們可以更快地進入市場，而不會冒安全風險。
Akto
akto.io
Akto 是一個值得信賴的平台，可供應用程式安全和產品安全團隊在整個 DevSecOps 管道中建立企業級 API 安全計畫。我們業界領先的 API 發現、API 安全態勢管理、敏感資料暴露和 API 安全測試解決方案套件使組織能夠了解其 API 安全態勢。全球有 1,000 多個應用程式安全團隊信任 Akto 來滿足他們的 API 安全需求。 Akto 用例： 1. API 發現 2. CI/CD 中的 API 安全測試 3. API 安全態勢管理 4. 驗證與授權測試 5. 敏感資料暴露 6. DevSecOps 中的左移
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest 的解決方案包括完全整合的結算、託管會計、影像、交易管理、設計和數位市場解決方案，可在本地或託管環境中使用