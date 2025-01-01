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智慧虛擬助理 (IVA)，也稱為虛擬代理和數位員工，使企業能夠以對話方式與其客戶或客戶互動。這些互動模擬類人對話，其特徵是自然流暢。 IVA 和傳統聊天機器人軟體之間的主要區別之一在於其對話能力的複雜性。雖然聊天機器人通常基於預先編寫的回應進行操作，並且很難在單次互動中理解多個意圖，但 IVA 利用先進的自然語言處理 (NLP) 功能來解釋單一話語中的各種意圖。此外，借助機器學習和深度學習演算法，IVA 可以理解尚未明確編程的回應。這使他們能夠不斷增強對各種詞彙（包括口語）的理解，並隨著時間的推移提供更準確和與上下文相關的回應。此外，IVA 可以根據用戶細分或其他提供的資訊自訂回應，從而提供個人化協助。 IVA 通常專門針對特定的工作角色或用例，例如行銷、客戶服務和銷售。他們還具備與現有業務系統（例如 CRM 軟體）整合的能力，使他們能夠利用人工生成的數據作為輸入來更新這些系統。 要被歸類為智慧虛擬助手，產品必須符合以下幾個標準： * NLP 或語音辨識：透過自然語言處理或語音辨識技術來理解對話請求的能力。 * 對話流程編輯：提供使用者編輯對話流程的工具，允許自訂和優化互動。 * 對話分析：提供儀表板或報告等工具來分析對話，使企業能夠深入了解使用者互動並提高效能。 * 人工路由：能夠在必要時將對話路由給人工代理，確保複雜查詢或需要人工幹預的情況無縫升級。 * 人機循環功能：啟用人機循環功能以保持準確性和可行性，允許人工監督或乾預來糾正錯誤或根據需要提高性能。 透過滿足這些標準，IVA 使企業能夠透過對話介面提供更個人化、高效且有吸引力的客戶體驗。
提議新的應用程式
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
Relevance AI
relevanceai.com
相關性AI是一個平台，幫助企業創建和管理AI代理，自動化銷售、營銷和客戶支持等任務，無需編碼技能。
Botpress
botpress.com
Botpress是一個生成性AI平台，用於建立聊天機器人，提供直觀的編輯體驗及多種集成功能，適合各類用戶使用。
Haptik
haptik.ai
Haptik是一個對話AI平台，幫助品牌通過多種渠道提供個性化的客戶互動，提升轉換率和用戶滿意度。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai是一個對話AI平台，幫助企業利用自動化提升客戶服務和互動效果，支持多語言和無代碼搭建。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
Soul Machines
soulmachines.com
靈魂機器是一個利用AI創建數字人類的平台，提供個性化互動和支持，提升客戶體驗。
Kindly
kindly.ai
Kindly 是一個基於AI的聊天機器人平台，自動化客戶支持和銷售，支持多語言並易於客製化。
Texthub
texthubai.com
Texthub是一個多功能平台，透過人工智慧工具協助用戶創建、重寫文章和調整內容語調，以加強寫作體驗。
Cogram
cogram.com
Cogram是一款AI工具，實時轉錄會議、總結對話並識別行動項目，簡化專業人員的筆記和任務管理。
Gladly
gladly.com
Gladly 是一款以客戶為中心的客戶服務軟體，透過整合各種溝通渠道，提供個性化及高效的服務體驗。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
MarketingBlocks是一款AI營銷助手，能快速生成廣告文案、著陸頁、視頻等多種營銷資產，簡化營銷流程，無需技術或設計技能。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird是一個綜合數字通信平台，提供即時聊天、語音和視頻功能，旨在提升用戶間的互動與溝通體驗。
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole 協助開發者通過提示生成網頁/移動應用程式及執行網絡自動化，並提供可安裝的 NPM 包及一個 CLI。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud是一個基於雲的客戶聯繫中心平台，支持全渠道客戶服務和智能自動化，以提升客戶體驗和代理效率。
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是全球領先的客戶支持自動化平台，利用對話式和生成式AI，幫助企業提升客戶服務效率，涵蓋多種通訊渠道。
Verint
verint.com
Verint是一個客戶體驗管理平台，幫助企業收集和分析客戶反饋，以改善客戶滿意度和運營效率。
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First是一個基於AI的聊天機器人平台，提供24/7即時客戶支援與互動，並可輕鬆整合及自訂。
Brainwave
brainwave.so
Brainwave 應用程序透過 AI 自動化客戶互動，簡化潛在客戶收集和會議排程。
Kait
kait.ai
KAIT是科威特首個人工智慧對話平台，可與社交媒體整合，提升客戶服務、行銷及銷售效能。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell是一個移動消息平台，幫助企業通過多渠道與客戶進行安全即時通信和互動。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne是一款集成產品目錄的視覺聊天軟體，提供即時客戶支持和個性化互動，支持人類代理及聊天機器人。
Gupshup
gupshup.io
Gupshup是一款可用於自動化客戶互動的AI工具套件，提供聊天機器人、營銷、客戶支持和多渠道消息傳遞功能。
Dixa
dixa.com
Dixa是一個客戶服務平台，支持多渠道溝通和智能路由，用於優化客戶支持和增強客戶互動。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize是一個對話平台，通過即時互動提升電子商務客戶體驗，支持預售與客服查詢，幫助品牌與客戶建立連結。
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai是一個對話AI平台，使企業能夠創建、部署和管理虛擬助手和聊天機器人，提升客戶參與和運營效率。
Marvin
heymarvin.com
Marvin 是一個質性數據分析平台，幫助集中客戶知識，支持用戶中心產品設計，並自動化研究的繁瑣步驟。
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum是一款幫助企業提高效率的應用程式，透過AI助手簡化重複任務，整合數據分析以優化工作流程。
ChatrHub
chatrhub.com
ChatrHub是一個全渠道的聊天機器人和實時客服平台，整合多種通信渠道以提高客戶互動和支持效率。
Zowie
getzowie.com
Zowie是一款AI聊天機器人，旨在自動化客戶服務，支持多渠道整合，提高企業效率與客戶滿意度。
CBOT
cbot.ai
CBOT是一家領先的對話式人工智慧公司，專注於金融、電子商務、電信及客服領域，提供企業級的AI解決方案和聊天機器人。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing是一款語音AI助手，幫助企業自動化客戶通話及互動，提升效率，支持多種業務應用。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson是一個對話AI平台，幫助企業透過數字對話與客戶互動，提供自動支持和人類代理的無縫轉接。
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory對話是一款AI客戶支持助手，幫助自動化客戶通信，提供全天候支持，並簡化跨平台管理對話。
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI是一個企業級對話式AI平台，利用生成性AI提升客戶體驗，支持超過20種語言，擁有超過200萬的活躍用戶。
VOCALLS
vocalls.ai
VOCALLS是一個企業語音AI平台，自動化客戶在線和離線互動，提高客戶體驗並節省成本，增加收入。
Hyro
hyro.ai
Hyro是一個對話式AI平台，通過自然語言處理自動化企業通信，提升客戶體驗並減少等待時間。
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo Developers應用程序是一個用於開發和管理對話AI解決方案的綜合平台，支持多語言、語音機器人和數據分析功能。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks是一個AI生產力平台，幫助公司讓信息對員工更容易訪問和使用，並在Slack等應用中提供即時回答和內容生成。
Comm10
comm100.com
Comm10是一個綜合通信平台，幫助企業利用多渠道進行客戶互動和支持，提供實時聊天、票務系統及分析工具。
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna.ai 是一個 AI 驅動的虛擬結案助手，為房地產公司提供客戶服務、訂單輸入、結案成本估算和行銷支援等功能。
Mav
hiremav.com
Mav 是第一個 AI 驅動的簡訊助手，幫助銷售人員自動化與潛在客戶和客戶的溝通，支援會議排程、潛在客戶篩選和後續跟進。
Alltius
alltius.ai
Alltius是一個生成AI平台，幫助企業應用、網站和客服中心快速部署AI助理，提高銷售效率並降低支持成本。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是一款結合人工智慧與人類智慧的即時聊天應用，可自動化客戶服務，提升顧客服務效率，並提供個性化體驗。
Mercury
mercury.ai
Mercury是一款基於AI的即時聊天平台，幫助企業自動化客戶服務，支持網頁聊天、WhatsApp和Facebook Messenger，並簡化服務請求處理。
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy 購物助手是一款 AI 工具，幫助網店老闆提升銷售、優化顧客服務及獲取顧客反饋。
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai是一個對話式AI平台，通過自動化交流協助企業在電子郵件、網站聊天和簡訊中管理潛在客戶，增強銷售和行銷能力。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype是一個平台，幫助企業構建和管理聊天機器人，提供無縫的客戶互動和個性化的用戶體驗。
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai是一款AI驅動的虛擬電話代理工具，提供全天候接聽及預訂管理，旨在提升客戶互動體驗並簡化商業通訊流程。
Posh AI
posh.ai
Posh AI 是一個對話式人工智慧平台，幫助金融機構改善客戶聯繫與自動化客服工作流程，支持訊息和語音通道。
Mehery
mehery.com
Mehery是一個成立一年的公司，專注於數位解決方案，提供客戶互動簡化及數據管理，助力企業數位轉型。
Automatorr
automatorr.com
Automatorr 提供專業人才招聘、解決方案設計諮詢、全方位軟體管理，並通過線上人才市場連接超過 1000 位專家。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork是一個現代服務管理軟體，透過AI自動化員工支持和服務交付，提升IT、HR等部門的生產力和效率。
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice 是一個 CPaaS 技術公司，提供自動化 AI 解決方案，讓用戶透過雲平台選擇智能虛擬語音代理或定制解決方案。
Flip CX
flipcx.com
Flip CX是一款利用語音AI技術改善企業客戶服務體驗的應用，提供簡化的電話互動與個性化支持。
Neocom.ai
neocom.ai
Neocom.ai 是一款 AI 驅動的銷售引導解決方案，幫助企業提升客戶互動、提高轉換率和分析數據，優化行銷和採購部門。
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius是一個無需編碼的AI客戶體驗平台，專為電子商務和零售業務提供自動化和改善客戶服務流程的解決方案。
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot是一個無代碼的對話式AI平台，幫助金融科技和企業自動化客戶支持及增強用戶體驗。可在多種渠道上開發聊天機器人和語音機器人。
Certainly
certainly.io
Certainly是一個對話式人工智慧平台，幫助企業在電子商務中以對話取代點擊，提供多語言聊天機器人建置與整合服務。
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