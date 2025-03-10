Alltius

alltius.ai

Alltius 是一個 GenAI 平台，可輕鬆為企業應用程式、網站和聯絡中心提供支援。借助 Alltius，您可以創建熟練、安全且準確的 AI 助手，可以在幾週內將銷售額提高 2 倍，並將支援成本降低 50%。 現代數位銷售和支援之旅已被打破。儘管為了改進它們投入了大量資金，但客戶仍然需要等待很長時間才能由支援代理解決他們的疑問，而買家則面臨著銷售代理不相關的推銷。 Alltius 透過人工智慧助理改變銷售、支援和客戶互動，幫助銷售代理商銷售更多產品、支援代理商完成訂單以及客戶找到他們需要的資訊。在實施後的幾週內，Alltius 的客戶銷售額增加了 2 倍，自助服務票偏轉增加了 1.9 倍，票證解決時間增加了 5 倍。 Alltius 為保險、金融服務、SaaS、諮詢等領域的最大組織提供支援。 Alltius 以其全面的特性和功能區別於 DIY 專案、傳統聊天機器人和其他人工智慧工具： * 創建人工智慧助理的選項的多功能性知識來源：Alltius 整合了廣泛的來源，包括 API、URL、文件、票證、視訊、結構化資料庫、圖像、圖表等。技能：它能夠執行各種任務，例如回答查詢、建立銷售宣傳、資料比較、寫入資料庫、建立票證、標籤和起草電子郵件。頻道：人工智慧聊天機器人可以部署在各種管道中，包括 API、小部件、Slack 等。 * 價值實現時間：Alltius 在數週內實現投資回報，能夠在幾分鐘內創建和指導人工智慧助手，在一天內進行測試和上線從第一天開始獲取客戶見解、產品改進建議等自動更新您的常見問題等。 * 準確性：使用 Gen AI 助手，透過我們先進的細分和知識技術，消除幻覺。 * 成本效率：以 DIY 專案的 1/10 成本部署 AI 助手，並提供高效緩存、自託管解決方案和非 LLM 工作流程。 * 可擴充性：以企業級規模運行，每天輕鬆管理超過 10 萬個查詢。 * 安全性：極為安全的平台，具有 SOC2 Type 2 和 ISO 認證的解決方案，並可選配私有雲以實現最終的資料保護。 與該平台一起，由來自 CMU、BCG、Google、Meta 等機構的 AI 專家組成的 alltius 專家團隊將與您一起實現 Gen AI 目標。協助每一位潛在客戶或客戶；使用 alltius 即可立即、輕鬆地進行操作。