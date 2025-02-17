智慧虛擬助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

Dixa

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Dixa 使公司能夠提供應有的客戶服務。 Dixa 幫助客戶服務領導者為客戶和團隊創造輕鬆的體驗，從而提高忠誠度。 Dixa 為團隊提供了所有對話的統一視圖，為客戶提供了透過其首選管道進行聯繫的便利，並為領導者提供了持續改進服務體驗的見解。 Dixa 的對話式客戶服務平台將強大的人工智慧與人性化相結合，提供高度個人化的服務體驗，並隨著您的業務成長而擴展。團隊及其客戶受益於更高的滿意度，而自動化有助於提高服務效率和有效性，最終帶來真正的商業價值。 Dixa 專屬的客戶成功團隊可確保您快速啟動和運行，並與您合作，實現 Dixa 所說的「客戶友誼」。 Dixa 每年支援超過 3000 萬次對話，受到 Interflora、On、Wise、Deezer、Rapha、Too Good to Go、Hello Print 和 Wistia 等領先品牌的信賴。請造訪 dixa.com 以了解更多資訊。 憑藉客戶識別功能，Dixa 可以在客戶聯繫時立即了解他們。 Dixa 透過在時間軸中顯示每位客戶與您的企業的對話歷史記錄以及即時的訂單歷史記錄來實現這一點。這確保團隊擁有更快地解決客戶詢問所需的訊息，同時提供更個人化的支援。 靈活的定價和全球可擴展性使您只需為所需的內容付費，並且無需額外的成本或精力即可擴大或縮小規模。 所有對話類型（電話、電子郵件、聊天、Facebook Messenger、Instagram、Twitter 和 WhatsApp）都被放入隊列中並自動路由到適當的代理，同時對話資料被轉換為即時分析。 Dixa 功能包括 VoIP、IVR、回撥、點擊通話、通話錄音、自動化、快速回應、可自訂的聊天小工具、即時和歷史報告以及進階路由。 Dixa 的使用者友善介面和簡單的設定旨在增強代理體驗，讓團隊專注於客戶而不是軟體。 Dixa 專為世界各地的入站呼叫中心、多通路聯絡中心和小型企業而設計，為座席提供提供卓越客戶服務的工具，從而增強品牌與客戶之間的聯繫。