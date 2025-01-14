智慧虛擬助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波多黎各

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
智慧虛擬助理 (IVA)，也稱為虛擬代理和數位員工，使企業能夠以對話方式與其客戶或客戶互動。這些互動模擬類人對話，其特徵是自然流暢。 IVA 和傳統聊天機器人軟體之間的主要區別之一在於其對話能力的複雜性。雖然聊天機器人通常基於預先編寫的回應進行操作，並且很難在單次互動中理解多個意圖，但 IVA 利用先進的自然語言處理 (NLP) 功能來解釋單一話語中的各種意圖。此外，借助機器學習和深度學習演算法，IVA 可以理解尚未明確編程的回應。這使他們能夠不斷增強對各種詞彙（包括口語）的理解，並隨著時間的推移提供更準確和與上下文相關的回應。此外，IVA 可以根據用戶細分或其他提供的資訊自訂回應，從而提供個人化協助。 IVA 通常專門針對特定的工作角色或用例，例如行銷、客戶服務和銷售。他們還具備與現有業務系統（例如 CRM 軟體）整合的能力，使他們能夠利用人工生成的數據作為輸入來更新這些系統。 要被歸類為智慧虛擬助手，產品必須符合以下幾個標準： * NLP 或語音辨識：透過自然語言處理或語音辨識技術來理解對話請求的能力。 * 對話流程編輯：提供使用者編輯對話流程的工具，允許自訂和優化互動。 * 對話分析：提供儀表板或報告等工具來分析對話，使企業能夠深入了解使用者互動並提高效能。 * 人工路由：能夠在必要時將對話路由給人工代理，確保複雜查詢或需要人工幹預的情況無縫升級。 * 人機循環功能：啟用人機循環功能以保持準確性和可行性，允許人工監督或乾預來糾正錯誤或根據需要提高性能。 透過滿足這些標準，IVA 使企業能夠透過對話介面提供更個人化、高效且有吸引力的客戶體驗。
提議新的應用程式
Zowie
getzowie.com
Zowie 讓在線上銷售的公司能夠使用強大的自動化技術轉移門票，透過全通路收件匣關心客戶，並使用增強的客戶環境銷售更多產品。 Zowie 可以充當您的獨立客戶服務系統，也可以透過自動化技術增強您目前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及許多其他工具。 * 免費分析您的自動化潛力 |知道你要買什麼！ * 免費全通路收件匣 |節省技術費用。 * 大量整合 |與 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 連接，將您的自動化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 週內轉移多達 60% 的重複問題，並將解決時間縮短 67%。 2. 關懷－使代理人能夠解決複雜的案件並將 CSAT 提高 12%。 3. 銷售 – 偵測購買意圖並轉換最多 40% 的客戶。
Cuber
cuber.ai
Cuber AI 是一家 SaaS 公司，致力於透過其低成本自動化平台 BotzForce 顛覆超級自動化市場。我們透過下一代生成式人工智慧和自動化解決方案顛覆了提供 IT 服務台、銷售流程自動化和客戶支援的舊方式。 我們的 BotzForce 平台使企業能夠透過對話式 AI、雲端功能和簡單的無程式碼平台等現代解決方案實現基礎設施自動化，從而更有效地管理耗時且重複的任務並降低成本。 Cuber AI 總部位於矽谷，在印度海得拉巴設有辦事處。
bluecap.ai
bluecap.ai
更快、更聰明、大規模地完成工作想像一下近乎即時的摘要，觸發上下文任務並自動填充相關資訊並無縫整合到您的工作流程中：Google Workspace、Microsoft 360、Salesforce、Zoho 等。
Alltius
alltius.ai
Alltius 是一個 GenAI 平台，可輕鬆為企業應用程式、網站和聯絡中心提供支援。借助 Alltius，您可以創建熟練、安全且準確的 AI 助手，可以在幾週內將銷售額提高 2 倍，並將支援成本降低 50%。 現代數位銷售和支援之旅已被打破。儘管為了改進它們投入了大量資金，但客戶仍然需要等待很長時間才能由支援代理解決他們的疑問，而買家則面臨著銷售代理不相關的推銷。 Alltius 透過人工智慧助理改變銷售、支援和客戶互動，幫助銷售代理商銷售更多產品、支援代理商完成訂單以及客戶找到他們需要的資訊。在實施後的幾週內，Alltius 的客戶銷售額增加了 2 倍，自助服務票偏轉增加了 1.9 倍，票證解決時間增加了 5 倍。 Alltius 為保險、金融服務、SaaS、諮詢等領域的最大組織提供支援。 Alltius 以其全面的特性和功能區別於 DIY 專案、傳統聊天機器人和其他人工智慧工具： * 創建人工智慧助理的選項的多功能性知識來源：Alltius 整合了廣泛的來源，包括 API、URL、文件、票證、視訊、結構化資料庫、圖像、圖表等。技能：它能夠執行各種任務，例如回答查詢、建立銷售宣傳、資料比較、寫入資料庫、建立票證、標籤和起草電子郵件。頻道：人工智慧聊天機器人可以部署在各種管道中，包括 API、小部件、Slack 等。 * 價值實現時間：Alltius 在數週內實現投資回報，能夠在幾分鐘內創建和指導人工智慧助手，在一天內進行測試和上線從第一天開始獲取客戶見解、產品改進建議等自動更新您的常見問題等。 * 準確性：使用 Gen AI 助手，透過我們先進的細分和知識技術，消除幻覺。 * 成本效率：以 DIY 專案的 1/10 成本部署 AI 助手，並提供高效緩存、自託管解決方案和非 LLM 工作流程。 * 可擴充性：以企業級規模運行，每天輕鬆管理超過 10 萬個查詢。 * 安全性：極為安全的平台，具有 SOC2 Type 2 和 ISO 認證的解決方案，並可選配私有雲以實現最終的資料保護。 除了該平台之外，alltius 的專家團隊（由來自 CMU、BCG、Google、Meta 等的 AI 專家組成）將與您一起實現 Gen AI 目標。協助每一位潛在客戶或客戶；使用 alltius 即可立即、輕鬆地進行操作。
VOCALLS
vocalls.ai
自動化任何客戶互動。 VOCALLS 是一個企業對話式 AI 平台，可自動實現線上和線下客戶交互，以提升客戶體驗，從而節省資金並增加收入。 我們的人工智慧解決方案旨在有效管理呼入和呼出的重複客戶交互，以便客服人員可以專注於更複雜的任務。人工智慧可以全天候工作，透過語音、聊天和電子郵件快速處理客戶查詢。 * Voicebot：增加呼出和呼入呼叫。 * 聊天機器人：吸引更多客戶。 * Emailbot：重新分配閱讀和分配電子郵件的時間。 * 即時翻譯：即時翻譯，以便客服人員可以幫助每位客戶。 我們的專家與客戶密切合作，設計適合他們需求和當前技術堆疊的解決方案，包括 IVR、CRM、電話和 CCaaS。我們提供持續的支援以確保最佳性能。
ChatrHub
chatrhub.com
有更好的方式來服務您的客戶。簡單且強大的全通路解決方案可快速且經濟高效地吸引客戶。 ChatrHub 是一個全通路人工智慧。聊天機器人和即時代理解決方案。將您的電話、簡訊、網站小部件、社交媒體、電子郵件和團隊聊天整合到一個人和人工智慧中。動力平台。 與 ChatrHub... * 自動與客戶聊天並發送簡訊。 * 使用預先設計或自訂的對話工作流程。 * 開始使用易於安裝的聊天小工具 - 並將其添加到您想要的任何地方！ * 將對話從人工智慧聊天機器人轉移到現場代理。 * 衡量轉換率和解析率，並使用數據進行改進。 * 維護對話的中央儲存庫以供日後參考。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代即時聊天解決方案，結合了人工智慧和人類智慧的力量，透過實現高度個人化的客戶對話來提供終極客戶體驗。 我們的對話式人工智慧既充當第一線自助客戶禮賓員，幫助客戶自助，也充當漂亮的虛擬助理，幫助提高客戶服務代理的效率。 Heyday 直覺的客服中心可在任何裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以取悅客戶。 透過全盛時期，您可以： * 自動回答第一線客戶服務查詢、確定客戶資格並自動分類更複雜的問題，將其回報給合適的客服人員 * 與統一的團隊收件匣合作，提供卓越的客戶體驗 * 借助強大的電子商務集成，直接在聊天中即時創建購物車 * 收集有價值的客戶見解來豐富您的 CRM * 建立範本或利用人工智慧推薦的快速回覆來提高您的效率並節省時間 * 透過訂單追蹤通知、產品追加銷售、顧客滿意度調查等，在高度個人化的層面重新定位客戶。 * 自訂您的代理商通知，讓您不錯過任何一個節拍 * 還有更多！ Heyday 正在開創一個即時聊天的新時代。立即下載，為您的客戶服務團隊提供人工智慧超能力。
babelforce
babelforce.com
babelforce 是結合代理和自動化的可組合語音平台。我們的平台使您能夠使用任何人都可以使用的工具來創建您一直想要的客戶體驗。 如果你能在白板上畫出來，你就可以用 babelforce 來建構它。 * 自動化 90% 的日常任務 * 每 50 個代理席位可節省 100 萬歐元 * 部署 70 多種語言的 VoiceBot * 建立自助服務和工作流程自動化 * 將企業級CCaaS新增至Zendesk和其他解決方案中
Mercury
mercury.ai
Mercury 是一個易於使用、基於人工智慧的訊息傳遞和即時聊天平台，可實現客戶體驗自動化。它使企業能夠在網站聊天、WhatsApp 和 Facebook Messenger 上提供具有影響力的客戶體驗和可衡量的結果。 Mercury 使用對話式 AI 減輕了面向客戶的團隊重複服務請求的負擔，使現場代理商能夠專注於更複雜的用例。與 CRM 提供者、電子商務平台和對話設計工具的無程式碼整合允許與 Mercury 輕鬆連接。它使非技術團隊能夠以最小的設定開銷和快速的上市時間建立複雜的服務自動化，並且無需為即時聊天支援代理按席位付費。
Flip CX
flipcx.com
Flip CX 是一家軟體公司，為企業提供類似 Alexa 的語音 AI 體驗，以優化其電話管道，從而提供更好的客戶服務。 Flip CX 得到了 Amazon Alexa、Ada、Simon、Attentive、Scop Venture Capital、Bullpen 和 Forum Ventures 的支持。
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole 可協助開發人員產生 Web/行動應用程式並透過提示執行 Web 自動化。它提供了一個 NPM 包，開發人員可以將其安裝在本機電腦上。我們正在推出一個具有無限上下文和兩個自主人工智慧代理的 CLI。
Kenyt
kenyt.ai
Kenyt.AI 的產品是一個對話式客戶互動平台，幫助企業透過高品質的類人體驗與客戶深度互動。 Kenyt 聊天機器人和語音機器人支援多種語言，並憑藉其先進的人工智慧引擎實現卓越的客戶參與度，準確率高達 95%，遠高於行業平均水平。該系統由多個可重複使用的工作流程組成，例如在電子商務入口網站上選擇商品、處理付款、預訂預約等，同時透過訊息應用程式建立永久的行銷後台管道。 隨著未來幾年計算從觸摸/打字轉向聊天和語音，Kenyt.AI 憑藉其深度對話和工作流程智能，最有能力為全球企業提供高品質的對話體驗，充分利用價值超過 5B 美元的市場機會/年。創始團隊來自IIT Roorkee和IIT Mumbai，兩人皆擁有15年相關產業經驗。
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge 是首選的超級自動化、機器人流程自動化和 IT 自動化解決方案供應商。其高度先進的智慧 RPA 匯集了企業自動化所需的所有基本功能，如人工智慧、機器學習、聊天機器人、ETL、現成的 API 整合和 IT 自動化。 AutomationEdge 已向全球大型跨國公司交付其創新解決方案，例如美國運通、Capita、Coty、ICICI Lombard、HDFC Life、Smart Dubai Government、Mashreq Bank 和 Genpact 等。 AutomationEdge 協助組織跨垂直產業（無論是在人力資源、IT、前台、中台或後台）自動化執行基於規則的重複性任務。 AutomationEdge 已在 Salesforce AppExchange 和 BMC Marketplace 中列出。
Texthub
texthubai.com
正在尋找可以幫助您創建令人驚嘆的程式碼、圖像和文字的工具嗎？ Texthub AI 是您的最佳選擇！我們用戶友好的平台利用人工智慧的力量將您的想法變為現實。立即嘗試 Texthub AI 並開始創作！
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper 是一款人工智慧工具，適合希望增加銷售額並讓顧客滿意的網路商店老闆。 * Upsy的智慧搜尋功能針對行動用戶進行了最佳化，可協助訪客透過圖片快速找到合適的產品。 * AI產品推薦功能鼓勵顧客購買更多商品，增加每次銷售的價值。 * 每日優惠和新品促銷可加快庫存週轉並鼓勵顧客探索您的商店。 * 智慧常見問題解答可以釋放您的客戶服務團隊並減少購物籃遺棄率。 * Upsy 的調查功能收集有價值的客戶回饋，幫助您優化業務
Supervity
supervity.ai
Supervity（原 Techforce.ai）透過其 AI Coach 快速自動化和共享知識工作，使業務團隊能夠更快地取得成果。 如今，超過 12,000 家企業用戶（從成熟企業到快速發展的新創公司）正在使用 Supervity 的無程式碼人工智慧平台，該平台已經改變了工作場所。這些用例因行業和業務功能而異，可協助公司將銷售成果提高高達 30%，並將營運生產力提高高達 70%。 Supervity提供的解決方案可以涵蓋軟體公司及其客戶的業務流程。該解決方案支援基於 UI 和 API 的集成，以便業務團隊實現手動工作的自動化。 該平台以團隊協作為核心構建，供用戶創建無程式碼自動化並與同事和客戶共享作為可重複使用的數位技能。 Supervity 還使產品主導型公司能夠透過 AI Coach 幫助其最終用戶更快地取得成果。它是極少數以白標模型提供嵌入式 RPA、對話式 AI 和 OCR AI 功能「即服務」的公司之一。 目前，該公司正在與畢馬威、IBM 和埃森哲等大型系統整合商合作，在金融服務、醫療保健和聯邦細分市場中建立行業特定解決方案。
Neocom.ai
neocom.ai
我們是 Neocom，一家充滿活力且年輕的 Saas 公司，致力於為每位線上購物者提供令人驚嘆的客戶體驗。我們幫助企業幫助他們的客戶。我們擁有最新技術，是一支擁有豐富經驗的卓越團隊。我們的人工智慧驅動的引導式銷售解決方案可以讓您吸引訪客，讓他們在您的網站上發現他們的完美產品。此外，您可以透過自動電子郵件功能與他們聯繫，並分析您在 Neocom 平台中收集的第一方和零方資料。這會帶來更多的參與度、更高的轉換率、更高的 AOV 和更少的回報。您還可以利用 Neocom 產生的見解來優化行銷或採購等其他部門。
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius 是由人工智慧驅動的電子商務和零售領域的無程式碼客戶體驗平台。 他們的 AI 解決方案不斷從客戶網路內的每次互動中學習和發展，利用 50 多個預先建置的用例、可自訂的流程和整合來幫助讓客戶滿意。 他們與 ON、Selfridges、G-Star、Volcom、Mytheresa 等世界各地具有前瞻性的電子商務和零售企業合作，以提供更好的線上客戶體驗。 借助 DigitalGenius，他們將： * 為電子商務客戶提供無摩擦的買家旅程 * 透過電子商務人工智慧推動卓越和未來成長 * 自信地管理不可預測的季節性數量高峰 * 在客戶聯繫他們之前主動處理和解決問題 * 線上線下滿足消費者期望 * 大規模實施與使用電子商務自動化 * 使代理商能夠在每個接觸點成功地為客戶提供服務 * 透過積壓自動化快速實現零積壓 他們幫助企業透過以下方式提供卓越的客戶體驗： * 不斷發展和改進的電子商務人工智慧平台，透過與世界各地具有前瞻性思維的電子商務企業的學習而構建 * 50 多個專門針對電子商務的預先建置用例，可輕鬆管理季節性和不可預測的峰值 * 主動互動，提供有關送貨和退貨的最新信息 * 從最具創新性的電子商務公司網路中學到的最佳實踐，實現量身定制的回應和旅程 * 可依客戶要求客製化的整合與流程 輕鬆存取 DigitalGenius： * 雲端技術（SaaS） * 始終在線：24/7 365 * 多種語言可供選擇 * 1 週內完成設置，無需/低程式碼集成 * 管道無關：自助服務、電子郵件、機器人、代理商、主動、售前和語音
Cognigy
cognigy.com
Cognigy 利用市場上最尖端的人工智慧技術，正在徹底改變客戶服務產業。其屢獲殊榮的解決方案 Cognigy.AI 使企業能夠以任何語言、在任何管道提供即時、個人化的卓越服務。透過完美結合生成式人工智慧和對話式人工智慧來創建人工智慧代理，Cognigy 正在塑造客戶服務的未來，提高客戶滿意度並即時支援員工。 Cognigy.AI 以全球領先的對話式 AI 平台為基礎，透過一套交鑰匙解決方案提供下一代客戶服務，包括語音 AI 代理、數位聊天 AI 代理和 Agent Copilot。該平台配備了數十種預先訓練的技能，可與現有企業系統無縫協作，並向您的代理商學習，賦予他們超能力。 全球超過 1000 個品牌信任 Cognigy 及其龐大的合作夥伴網絡，為其業務創建人工智慧客戶服務代理。 Cognigy 令人印象深刻的全球客戶組合包括博世、邊疆航空、漢莎航空集團、梅賽德斯-奔馳和豐田。
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento 是一款適用於企業聯絡中心的人工智慧語音機器人。 Fundamento 的 AI 語音機器人專為企業（尤其是金融服務業）打造，可透過其一流的實體提取模型處理複雜的客戶對話。 Fundamento 是一家由 Google 資助的公司，正在與 Hero FinCorp、IIFL、Paisabazaar 等公司廣泛合作，透過擴大規模和大幅降低成本來實現損益效率的突破性改進。 Fundamento 的客戶受益於： - 短短 12 個月內成本降低高達 60% - 銷售通路優化前所未有的改進 - AHT顯著下降 - 堅定不移地關注 CSAT 和 CX 如何？ Fundamento 的虛擬代理商非常直觀，可以輕鬆克服競爭對手中常見的常見問題，例如延遲、語音轉文字 (STT) 錯誤和語言複雜性。其係統還可以透過翻譯、轉錄和理解客戶意圖，熟練地處理非結構化、複雜的數據。 Fundamento 與企業合作，跨客戶生命週期從簡單到複雜的多個用例： - 客戶服務 - 領導資格 - 漏斗管理 - 收藏品 - 資料驗證
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna 是產權公司的人工智慧虛擬結帳助理！ 她聰明、足智多謀，而且總是樂於助人： * 客戶服務：24/7/365 回答有關 Resware、SoftPro 和 RamQuest 的一般性問題和文件特定問題。 * 訂單輸入：在 Resware 遊戲軟體生產系統中開啟新訂單，24/7。 * 成交：建立買方成交成本估算和賣方淨值表 24/7（僅限 ResWare）。 * 處理：透過 Alanna 智慧表格收集和處理賣家/買家資訊。 * 支援：主動向交易各方發送簡訊和電子郵件。 * 銷售：支援大規模簡訊行銷活動，以實現成交後行銷、客戶保留和新業務。 * 行銷：充當您的品牌大使，引導消費者完成標題流程。
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines 是人工智慧人性化領域的領導者，創造自主動畫的數位人，使組織能夠重新構想當今數位世界和虛擬宇宙中的客戶體驗。 Soul Machines 是唯一擁有數位大腦和自主動畫專利技術的公司，以響應迅速、相關且前所未有的方式提供人機協作的全部功能和優點。
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai 是一種人工智慧工具，可充當虛擬電話代理。它提供全天候呼叫處理功能，確保客戶可以在方便時進行連線。 它的設計考慮到了靈活性，允許用戶自訂系統以有效地滿足他們的特定需求。 Slang.ai 的關鍵價值主張之一是其易於設置，從而可以將該工具快速整合到企業現有的通訊基礎設施中。 該工具的重點是客戶滿意度，旨在透過可靠、及時地滿足客戶的請求和查詢來增強客戶體驗。 Slang.ai 適合各種規模的企業，旨在優化其電信有效性和效率。
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一個由人工智慧驅動的聊天機器人平台，旨在徹底改變客戶支援和參與。我們的人工智慧驅動的聊天機器人 Milly 採用先進的自然語言處理技術，使其能夠 24/7 即時理解並回應客戶詢問。透過與您現有的幫助中心無縫整合並輕鬆客製化，SAAS First 可確保一致的品牌體驗，同時縮短回應時間並提高客戶滿意度。
Posh AI
posh.ai
Posh 是一家由創投支援的對話式人工智慧公司，於 2018 年從麻省理工學院的人工智慧實驗室分拆出來。 我們致力於實現銀行業務的民主化，並加速金融機構負責任地採用人工智慧，改變他們為社區和員工服務的方式。 我們改變金融服務公司與客戶的聯絡方式並實現聯絡中心工作流程自動化。我們的人工智慧平台涵蓋訊息傳遞和語音管道。
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx 是一款基於雲端的產品，它使用對話式人工智慧、機器學習和自然語言處理技術來自動與客戶和員工互動。其 IVA 技術透過業界領先的語音辨識和數位訊息功能提供快速、簡單、個人化的服務，創造積極的互動，從而提高客戶和員工的滿意度。 Mosaicx 讓對話式人工智慧變得異常簡單。
Mehery
mehery.com
Mehery 是一家成立僅一年的年輕公司，致力於在數位領域建立解決方案。 它由一支擁有100多年累積經驗的技術官僚和技術專家團隊創立，在企業系統數位化、大型企業數位轉型之旅以及大規模構建社交媒體管理系統方面擁有豐富的經驗。 Mehery 的誕生源於一個使客戶參與民主化的理念——在組織的所有數位資產中提供資訊、獲取、主動和反應。我們相信，正確數位化並提供在無程式碼、數位行銷驅動的非活動中挖掘數位化的能力，將是企業前進成功的關鍵。 我們的客戶是我們共同成功的合作夥伴。 我們共同的旅程才剛開始。
Mav
hiremav.com
Mav 是首款人工智慧簡訊助手，適用於具有成長意識的銷售代表。透過簡訊自動與您的潛在客戶和客戶進行來回交流。無論是安排會議、篩選潛在客戶或跟進潛在客戶，Mav 都能幫您完成。僱用 Mav，擴展您的業務。
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是全球領先的客戶支援自動化平台，協助企業透過對話式和生成式人工智慧擴展客戶服務。 作為評論平台 G2 的一貫領導者，我們的尖端技術和以客戶為中心的支援可實現跨所有基於文字的通訊管道的對話式自動化體驗。 由於內部建置和研究的人工智慧以及由 150 名員工組成的專家團隊，Ultimate 的全球客戶群涵蓋了從 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等眾多玩家。這類公司預計可在聊天、電子郵件、訊息等方面達到 60% 的自動化率（支援 109 種語言，24/7）。 我們剛推出的產品 UltimateGPT 使用與 ChatGPT 相同的生成式 AI 技術，在短短幾分鐘內提供準確的支援自動化，這進一步增加了我們為企業提供可衡量的投資回報率和成本節約的記錄。
Brainwave
brainwave.so
利用人工智慧改善您的業務。自動化客戶互動。簡化潛在客戶收集和會議安排。
Automatorr
automatorr.com
Automatorr 的服務包括： * 針對永久、合約或臨時職位的專業人才招募。 * 涵蓋解決方案設計、實施和支援各個階段的諮詢、諮詢和實施。 * 我們提供完全託管的軟體解決方案來解決行業特定問題。這些解決方案可以在幾天內部署完畢，既經濟又保證投資回報。 * 透過我們的自由線上人才市場接觸超過 1000 名專家，以填補您組織中的空白或在預算範圍內按時完成專案。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork 是現代服務管理軟體的領先供應商，使 IT 團隊能夠透過人工智慧實現員工支援和服務交付的自動化。 Atomicwork 將您的員工、IT 系統、人力資源營運和業務流程自動化結合在一起，以提高整個組織的生產力。 Atomicwork 透過 AI 優先的工作流程自動化為您的所有業務流程提供數位化企業體驗，從而幫助您提高員工生產力和企業效率。
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum 致力於在後台人工智慧助理 Arcos 和 Archie 的幫助下幫助公司將產能提高 10 倍，並擺脫重複性任務。他們專注於商業價值，熱衷於將人工智慧技術輕鬆、安全且易於存取地整合到中小型企業中。 Arcanum 成立於 2016 年，總部位於紐西蘭惠靈頓。
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice是一家CPaaS技術公司，透過可程式雲端平台提供自動化AI技術解決方案。 Plum Voice 允許客戶從一套智慧虛擬語音代理(IVA) 或客製化解決方案中進行選擇- 互動式語音應答(IVR)、調查、支付處理等- 自動化重複任務、客戶互動和業務流程，以提高成本效率和節省成本。
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI 正是對話式 AI 的意義所在… 我們的企業級平台由生成式人工智慧和專有的大語言模式 (LLM) 驅動，透過自我改進的對話式人工智慧代理徹底改變客戶體驗。 我們的使命是揭開人工智慧的神秘面紗，使其易於使用且易於使用，使企業能夠利用其數據、擴展其營運並提升客戶體驗。 Moveo.AI 與 Viva、Kaizen Gaming、Edenred 和 Allianz 等全球企業合作，已在美國、希臘和巴西建立了穩固的業務。我們的平台覆蓋全球 20 多種語言，目前服務的用戶群每月活躍用戶超過 200 萬。
Kait
kait.ai
KAIT 代表科威特人工智慧 (AI) 技術，是科威特和海灣合作委員會第一個由人工智慧驅動的對話平台。 憑藉與社交媒體管道的輕鬆集成，KAIT 可以將您的業務提升到客戶服務、行銷和銷售的新水平。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式人工智慧 (Generative AI) 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年，擁有 230 名員工，分佈在波士頓、巴黎、杜塞爾多夫和南特（總部）。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 讓企業能夠透過我們由人工智慧驅動的生成式客戶服務自動化平台創造令人難忘的客戶對話。我們的願景是推動完全自主的客戶支援的未來，釋放無與倫比的效率並顯著降低營運成本。 Yellow.ai 總部位於聖馬特奧，為1000 多家企業提供服務，包括索尼、Domino's、現代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、現代、大眾、ITC Ltd、OYO 、斯柯達汽車，遍佈超過 85 個國家。 我們的平台建立在多法學碩士架構之上，每年持續接受 16B+ 對話培訓，使企業能夠提供卓越的體驗並建立持久的客戶關係。 Yellow.ai 成立於 2016 年，在六個國家設有辦事處，已從藍籌投資者籌集了超過 1.02 億美元。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一個人工智慧生產力平台，可協助公司讓每位員工都能存取並可操作其資訊。其 Dash AI 知識助理可立即回答與工作相關的問題，產生相關內容，尋找文件、訊息、任務等。除了 Web 介面之外，Dash AI 還具有強大的 Slack 整合。它可以添加到公司 Slack 頻道中，可以自動回覆常見問題。 Dashworks 目前與公司技術堆疊中的 20 多個應用程式整合。
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai 是一個對話式AI 平台，透過對話自動化幫助增強行銷和銷售能力，透過電子郵件、網站聊天和社交媒體進行個人化的雙向對話，以捕獲、參與、對話、限定和安排與大規模潛在客戶的會議。 號 Exceed.ai 利用您現有的管道發現更多收入機會，為您的潛在客戶提供更好的體驗，並讓銷售和行銷團隊有更多時間專注於最具影響力的工作，例如與潛在客戶建立關係、進行有意義的對話和達成交易。 號 Exceed 與您的 CRM 和行銷自動化平台整合。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一圍繞人而不是門票構建的客戶服務軟體。 人工智慧正在徹底改變我們的工作和溝通方式。消費者對品牌如何認知和對待他們的期望從未如此之高。同時，品牌面臨著用更少的資源做更多的事情的壓力，必須平衡人工智慧和自動化省錢之間的緊張關係，同時仍然為消費者提供世界一流的體驗。正確的體驗可以創造聯繫、忠誠度和客戶終身價值。 基於票據建構的客戶服務軟體無法解決這種緊張局勢。依賴票務軟體的品牌在這種新經濟中正在失敗。臃腫的技術堆疊。重複的門票。消費者重複和沮喪。笨手笨腳、慌亂的特工。兩次糟糕的服務經驗將導致終身失去客戶。 很高興以不同的方式應用人工智慧，幫助商業品牌大規模提供極其個人化的禮賓級客戶服務。有了 Gladly，消費者可以在需要時自助，客戶服務代理也可以成為超級英雄，從而提高效率和生產力。 Gladly 中的每一次對話都始於對客戶的即時了解——他們是誰、他們的偏好、他們與品牌的對話和購買歷史、在一個地方的每一次互動。透過原生內建的每個管道（語音、電子郵件、簡訊、聊天、社群訊息、自助服務），品牌可以與客戶建立一個終身對話流。 Gladly 的客戶是世界上最受歡迎的品牌——Allbirds、Bombas、Crate & Barrel、Deckers、Eddie Bauer、FTD、Nordstrom、REI、Ulta Beauty 和 Warby Parker。這些品牌和數百個品牌利用 Gladly 透過深厚的聯繫建立終身忠誠的客戶。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
認識你的「類人」人工智慧行銷助理！ 「類人」一體式人工智慧行銷助手，可在幾分鐘內編寫、創建和設計您的所有登陸頁面、促銷影片、廣告、行銷文案、圖形、電子郵件滑動、畫外音、部落格文章、文章、藝術作品等。 在任何利基和任何語言中，只需一個關鍵字即可。 * 沒有任何技術或設計技能 * 無需為複雜的工具支付高昂的費用 * 無需昂貴+浪費時間的自由工作者和代理商 * 隨時可用在您的業務中 * 或出售給您的客戶以獲取巨額利潤 MarketingBlocks AI 產生高級類人行銷資產（文案、設計、影片、圖形等）…與專家行銷人員的工作如此相似，以至於無法區分。 原本需要幾天甚至幾週才能完成的事情，現在使用 MarketingBlocks AI 只需幾分鐘即可完成。 借助這款革命性的軟體，您只需輸入關鍵字，讓人工智慧為您的業務創建所需的所有內容 - 不僅為您自己，也為您的客戶 - 並向他們收取高價的服務費用。
Cogram
cogram.com
Cogram 是一款強大的人工智慧驅動工具，旨在簡化虛擬會議，並使專業人士更輕鬆地記筆記和分配行動項目。 該軟體的工作原理是即時轉錄會議、總結對話和識別行動項目，同時確保使用者資料的安全。 Cogram 的功能包括自動會議記錄和摘要、閃電般的快速設定、與 CRM 和企業安全的無縫整合。它還透過不儲存會議的音訊或視訊記錄來確保用戶的隱私。 Cogram 是一款多功能工具，可用於銷售、客戶成功、專案管理和內部會議。最後，Cogram 讓您可以在幾分鐘內輕鬆上手，並提供客戶成功資源和基於客戶的 SLA。
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI 是一個綜合平台，旨在幫助企業建立和管理人工智慧勞動力。它提供了招募人工智慧代理商的工具和解決方案，這些代理商可以自動執行從銷售和行銷到客戶支援和營運的各種任務。該平台提供無程式碼建構器，使任何人都可以輕鬆創建和部署強大的人工智慧代理，而無需高級技術技能。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參與度、改善客戶互動並提高團隊績效。 * 重新構想重要的體驗 使用 Genesys Cloud CX 作為一體化雲端呼叫中心應用程序，並透過數百個打包整合輕鬆擴展該套件。充分利用具有第三方整合和應用程式的可組合客戶體驗平台，以便您可以隨時透過任何管道接觸客戶。 透過 Genesys Cloud CX 中的一整套數位功能，呼叫中心員工和客戶可以跨聊天、電子郵件、文字和社交媒體等數位管道進行無縫對話。利用機器人和預測性人工智慧 (AI) 增強客戶體驗，並在客戶有更複雜的需求時轉至呼叫中心人工座席。 Genesys 正在透過創新的呼叫中心軟體重新定義客戶體驗。我們屢獲殊榮的 Genesys Cloud CX 可在幾天內完成部署，使用直觀，每週都會進行升級創新。透過即時儀表板、簡單的管理工具和分析，Genesys Cloud CX 為您提供業務營運所需的見解。您將把您的聯絡中心和客戶體驗策略帶入明天—無論您的客服人員位於何處或他們處理哪些管道。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企業對話領域的全球領導者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在內的數百個全球領導品牌使用我們的對話雲端平台安全、負責任地與數百萬消費者互動。我們每月支援十億次對話交互，提供獨特的豐富資料集和安全工具，以釋放生成式人工智慧和大型語言模型的力量，從而實現更好的業務成果。透過 LivePerson 的解決方案，您可以了解客戶的需求、連接到正確的管道、協助您的客服人員並採用人工智慧驅動的自動化——所有這些都是為了服務您的企業和客戶。我們將這種良性循環稱為“對話飛輪”，它是我們所做一切的核心。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。懷著創造 21 世紀最引人注目的對話式商務平台的願景，Haptik 的對話式商務平台使品牌能夠設計令人愉悅的體驗，從而提高客戶旅程每個階段的轉換率。 Haptik 的主要客戶和合作夥伴包括肯德基、惠而浦、Starhub、惠普、Reliance Jio、CEAT、Disney Hotstar、OLA 和 Zurich Insurance 等。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信對話是建立顧客關係的核心。因此，我們為跨聊天、語音和視訊的行動應用程式建立了世界上最成熟的對話平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行業領導者每月使用 Sendbird 來提高數億用戶的交易量和忠誠度。事實上，Sendbird 為超過 3 億月度活躍用戶的應用程式內對話提供支持，每月向 1200 個全球客戶發送超過 70 億條訊息。示範Sendbird 的實際應用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 總部位於加州聖馬特奧，得到了re ICONIQ Growth、STEADFAST Capital Ventures、Tiger Global Management、Meritech Capital、Emergence Capital、Shasta Ventures 的支持。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是一個自助服務自動化平台，它改變了企業與客戶互動並為其提供支援的方式。我們的數位平台成立於 2015 年，堅信客戶應該得到更好的服務，隨時可以透過任何管道提供卓越的客戶服務。我們為多個行業的客戶提供服務，主要是財富 500 強企業，他們致力於提供積極的客戶體驗。 Pypestream 為保險、醫療保健、旅遊、電信、串流媒體、金融服務和電子商務等各個行業的中型到大型公司提供服務，這些公司致力於提供卓越的客戶體驗。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Dixa
dixa.com
Dixa 使公司能夠提供應有的客戶服務。 Dixa 幫助客戶服務領導者為客戶和團隊創造輕鬆的體驗，從而提高忠誠度。 Dixa 為團隊提供了所有對話的統一視圖，為客戶提供了透過其首選管道進行聯繫的便利，並為領導者提供了持續改進服務體驗的見解。 Dixa 的對話式客戶服務平台將強大的人工智慧與人性化相結合，提供高度個人化的服務體驗，並隨著您的業務成長而擴展。團隊及其客戶受益於更高的滿意度，而自動化有助於提高服務效率和有效性，最終帶來真正的商業價值。 Dixa 專屬的客戶成功團隊可確保您快速啟動和運行，並與您合作，實現 Dixa 所說的「客戶友誼」。 Dixa 每年支援超過 3000 萬次對話，受到 Interflora、On、Wise、Deezer、Rapha、Too Good to Go、Hello Print 和 Wistia 等領先品牌的信賴。請造訪 dixa.com 以了解更多資訊。 憑藉客戶識別功能，Dixa 使您能夠在客戶聯繫時立即了解他們。 Dixa 透過在時間軸中顯示每位客戶與您的企業的對話歷史記錄以及即時的訂單歷史記錄來實現這一點。這確保團隊擁有更快地解決客戶詢問所需的訊息，同時提供更個人化的支援。 靈活的定價和全球可擴展性使您只需為所需的內容付費，並且無需額外的成本或精力即可擴大或縮小規模。 所有對話類型（電話、電子郵件、聊天、Facebook Messenger、Instagram、Twitter 和 WhatsApp）都被放入佇列中，並自動路由到適當的代理，同時對話資料被轉換為即時分析。 Dixa 功能包括 VoIP、IVR、回撥、點擊通話、通話錄音、自動化、快速回應、可自訂的聊天小工具、即時和歷史報告以及進階路由。 Dixa 的使用者友善介面和簡單的設定旨在增強代理體驗，讓團隊專注於客戶而不是軟體。 Dixa 專為世界各地的入站呼叫中心、多通路聯絡中心和小型企業而設計，為代理商提供了提供卓越客戶服務的工具，從而增強了品牌與客戶之間的聯繫。
Comm10
comm100.com
Comm100 是一家為各種規模的教育、政府和商業組織提供數位全通路客戶互動軟體的全球供應商。借助 Comm100，組織可以透過一個整合式控制台中的可配置、價值驅動的即時聊天、安全訊息傳遞、人工智慧驅動的機器人和自動化來提供卓越的數位客戶體驗。 Comm100 擁有零停機時間、最高安全標準和 AI 自動化，確保客戶隨時隨地獲得答案。
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai 是先進人工智慧的領先供應商，在幫助企業透過安全、負責任的使用人工智慧實現商業價值方面擁有十年的經驗。該公司的創新平台、無程式碼工具和解決方案用於提供從自動化到人工輔助的端到端客戶和員工體驗，並建立生成式人工智慧應用程式。 Kore.ai 採用開放式方法，讓公司選擇最能滿足其業務需求的法學碩士和基礎設施。 Kore.ai 受到 200 多家合作夥伴和 400 家財富 2000 強公司的信賴，幫助他們制定人工智慧策略。 該公司在人工智慧領域擁有強大的專利組合，並被頂級分析師認可為領導者和創新者。 Kore.ai 總部位於奧蘭多，擁有一個辦事處網絡，可為印度、英國、中東、日本、韓國和歐洲等地的客戶提供支援。
Boost.ai
boost.ai
Boost.ai 致力於提供卓越的客戶體驗，處於企業級對話式 AI 的前沿。 Boost.ai 致力於實現人與組織之間無與倫比的互動，利用尖端技術負責任地突破人工智慧的界限。其專有的自學習人工智慧平台使企業能夠大規模自動化交互，提高效率並推動積極成果。 Boost.ai 的虛擬代理深受各行業企業的信賴，始終將解決率保持在 90% 以上，每天自動執行數千次互動。 Boost.ai 成立於 2016 年，由 Nordic Capital 支持，總部位於挪威桑內斯，在洛杉磯、哥本哈根和倫敦等城市設有全球辦事處。
Espressive
espressive.com
Espressive 提供企業級數位工作場所協助，從第一天起就可以降低成本，同時提高員工體驗、生產力和滿意度。 Espressive Barista 是我們為企業提供的虛擬支援代理 (VSA)，它將數位體驗、智慧和自動化完美結合，為員工提供超越人類能力的自助服務，從而提昇在工作中獲得幫助的體驗。 咖啡師扮演服務代理的角色，用最好的人工智慧帶來最好的人類體驗。利用專有且特定於領域的大語言模型 (LLM)、員工語言雲以及與通用 LLM 的集成，Barista 透過個性化體驗自動解決員工的疑問、問題和請求，從而使 80 至 85 名員工採用% 並將幫助台呼叫量減少50% 至70%。
Hyro
hyro.ai
Hyro 正在連接世界，一次可進行數千個由人工智慧驅動的對話。作為排名第一的自適應通訊公司，我們正在利用自然語言自動化和計算語言學將複雜的數據轉化為簡單的對話。美國各地的企業，包括 Baptist Health、Mercy Health 和 Rent.com，都相信 Hyro 能夠用簡單、快速且可擴展的自適應對話體驗來取代他們僵化的、基於意圖的聊天機器人和 IVR 系統。我們的願景是在任何對話環境中實現 24/7 自動化數位交互，以便公司能夠輕鬆溝通、轉換更多並在此過程中收集可操作的客戶見解。