智慧虛擬助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瓜地洛普

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
智慧虛擬助理 (IVA)，也稱為虛擬代理和數位員工，使企業能夠以對話方式與其客戶或客戶互動。這些互動模擬類人對話，其特徵是自然流暢。 IVA 和傳統聊天機器人軟體之間的主要區別之一在於其對話能力的複雜性。雖然聊天機器人通常基於預先編寫的回應進行操作，並且很難在單次互動中理解多個意圖，但 IVA 利用先進的自然語言處理 (NLP) 功能來解釋單一話語中的各種意圖。此外，借助機器學習和深度學習演算法，IVA 可以理解尚未明確編程的回應。這使他們能夠不斷增強對各種詞彙（包括口語）的理解，並隨著時間的推移提供更準確和與上下文相關的回應。此外，IVA 可以根據用戶細分或其他提供的資訊自訂回應，從而提供個人化協助。 IVA 通常專門針對特定的工作角色或用例，例如行銷、客戶服務和銷售。他們還具備與現有業務系統（例如 CRM 軟體）整合的能力，使他們能夠利用人工生成的數據作為輸入來更新這些系統。 要被歸類為智慧虛擬助手，產品必須符合以下幾個標準： * NLP 或語音辨識：透過自然語言處理或語音辨識技術來理解對話請求的能力。 * 對話流程編輯：提供使用者編輯對話流程的工具，允許自訂和優化互動。 * 對話分析：提供儀表板或報告等工具來分析對話，使企業能夠深入了解使用者互動並提高效能。 * 人工路由：能夠在必要時將對話路由給人工代理，確保複雜查詢或需要人工幹預的情況無縫升級。 * 人機循環功能：啟用人機循環功能以保持準確性和可行性，允許人工監督或乾預來糾正錯誤或根據需要提高性能。 透過滿足這些標準，IVA 使企業能夠透過對話介面提供更個人化、高效且有吸引力的客戶體驗。
提議新的應用程式
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI 是一個綜合平台，旨在幫助企業建立和管理人工智慧勞動力。它提供了招募人工智慧代理商的工具和解決方案，這些代理商可以自動執行從銷售和行銷到客戶支援和營運的各種任務。該平台提供無程式碼建構器，使任何人都可以輕鬆創建和部署強大的人工智慧代理，而無需高級技術技能。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。懷著創造 21 世紀最引人注目的對話式商務平台的願景，Haptik 的對話式商務平台使品牌能夠設計令人愉悅的體驗，從而提高客戶旅程每個階段的轉換率。 Haptik 的主要客戶和合作夥伴包括肯德基、惠而浦、Starhub、惠普、Reliance Jio、CEAT、Disney Hotstar、OLA 和 Zurich Insurance 等。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
認識你的「類人」人工智慧行銷助理！ 「類人」一體式人工智慧行銷助手，可在幾分鐘內編寫、創建和設計您的所有登陸頁面、促銷影片、廣告、行銷文案、圖形、電子郵件滑動、畫外音、部落格文章、文章、藝術作品等。 在任何利基和任何語言中，只需一個關鍵字即可。 * 沒有任何技術或設計技能 * 無需為複雜的工具支付高昂的費用 * 無需昂貴+浪費時間的自由工作者和代理商 * 隨時可用在您的業務中 * 或出售給您的客戶以獲取巨額利潤 MarketingBlocks AI 產生高級類人行銷資產（文案、設計、影片、圖形等）…與專家行銷人員的工作如此相似，以至於無法區分。 原本需要幾天甚至幾週才能完成的事情，現在...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 讓企業能夠透過我們由人工智慧驅動的生成式客戶服務自動化平台創造令人難忘的客戶對話。我們的願景是推動完全自主的客戶支援的未來，釋放無與倫比的效率並顯著降低營運成本。 Yellow.ai 總部位於聖馬特奧，為1000 多家企業提供服務，包括索尼、Domino's、現代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、現代、大眾、ITC Ltd、OYO 、斯柯達汽車，遍佈超過 85 個國家。 我們的平台建立在多法學碩...
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專注於開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信對話是建立顧客關係的核心。因此，我們為跨聊天、語音和視訊的行動應用程式建立了世界上最成熟的對話平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行業領導者每月使用 Sendbird 來提高數億用戶的交易量和忠誠度。事實上，Sendbird 為超過 3 億月度活躍用戶的應用程式內對話提供支持，每月向 1200 個全球客戶發送超過 70 億條訊息。示範Sendbird 的實際應用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 總部位於加州聖馬特奧，得到了re ICONIQ Growth、STEADFAST Capit...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參...
Cogram
cogram.com
Cogram 是一款強大的人工智慧驅動工具，旨在簡化虛擬會議，並使專業人士更輕鬆地記筆記和分配行動項目。 該軟體的工作原理是即時轉錄會議、總結對話和識別行動項目，同時確保使用者資料的安全。 Cogram 的功能包括自動會議記錄和摘要、閃電般的快速設定、與 CRM 和企業安全的無縫整合。它還透過不儲存會議的音訊或視訊記錄來確保用戶的隱私。 Cogram 是一款多功能工具，可用於銷售、客戶成功、專案管理和內部會議。最後，Cogram 讓您可以在幾分鐘內輕鬆上手，並提供客戶成功資源和基於客戶的 SLA。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一圍繞人而不是門票構建的客戶服務軟體。 人工智慧正在徹底改變我們的工作和溝通方式。消費者對品牌如何認知和對待他們的期望從未如此之高。同時，品牌面臨著用更少的資源做更多的事情的壓力，必須平衡人工智慧和自動化省錢之間的緊張關係，同時仍然為消費者提供世界一流的體驗。正確的體驗可以創造聯繫、忠誠度和客戶終身價值。 基於票據建構的客戶服務軟體無法解決這種緊張局勢。依賴票務軟體的品牌在這種新經濟中正在失敗。臃腫的技術堆疊。重複的門票。消費者重複和沮喪。特工們笨手笨腳、心慌意亂。兩次糟糕的服務經驗將導致終身失去客戶。 很高興以不同的方式應用人工智慧，幫助商業品牌大規模提供極其個人化的...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Texthub
texthubai.com
正在尋找可以幫助您創建令人驚嘆的程式碼、圖像和文字的工具嗎？ Texthub AI 是您的最佳選擇！我們用戶友好的平台利用人工智慧的力量將您的想法變為現實。立即嘗試 Texthub AI 並開始創作！
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole 可協助開發人員產生 Web/行動應用程式並透過提示執行 Web 自動化。它提供了一個 NPM 包，開發人員可以將其安裝在本機電腦上。我們正在推出一個具有無限上下文和兩個自主人工智慧代理的 CLI。
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是全球領先的客戶支援自動化平台，協助企業透過對話式和生成式人工智慧擴展客戶服務。 作為評論平台 G2 的一貫領導者，我們的尖端技術和以客戶為中心的支援可實現跨所有基於文字的通訊管道的對話式自動化體驗。 由於內部建置和研究的人工智慧以及由 150 名員工組成的專家團隊，Ultimate 的全球客戶群涵蓋了從 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等眾多玩家。這類公司預計可在聊天、電子郵件、訊息等方面達到 60% 的自動化率（支援 109 種語言，24/7）。 我們剛推出的產品 UltimateGPT 使用與 ChatGPT 相同的生成式 AI ...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines 是人工智慧人性化領域的領導者，創造自主動畫的數位人，使組織能夠重新構想當今數位世界和虛擬宇宙中的客戶體驗。 Soul Machines 是唯一擁有數位大腦和自主動畫專利技術的公司，以響應迅速、相關且前所未有的方式提供人機協作的全部功能和優點。
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一個由人工智慧驅動的聊天機器人平台，旨在徹底改變客戶支援和參與。我們的人工智慧驅動的聊天機器人 Milly 採用先進的自然語言處理技術，使其能夠 24/7 即時理解並回應客戶詢問。透過與您現有的幫助中心無縫整合並輕鬆客製化，SAAS First 可確保一致的品牌體驗，同時縮短回應時間並提高客戶滿意度。
Kait
kait.ai
KAIT 代表科威特人工智慧 (AI) 技術，是科威特和海灣合作委員會第一個由人工智慧驅動的對話平台。 憑藉與社交媒體管道的輕鬆集成，KAIT 可以將您的業務提升到客戶服務、行銷和銷售的新水平。
Verint
verint.com
Verint Messaging™ 是一款專門建置的解決方案，用於將訊息整合到數位客戶旅程中，並透過訊息傳遞和社交管道大規模促進與客戶的對話。 Verint 為訊息傳遞管道提供數位客戶參與解決方案，將代理商和虛擬助理回應與勞動力自動化、解決方案管理、聊天機器人開發和企業級分析相結合。根據Forrester 新浪潮：數位優先客戶服務解決方案研究(2020)，Verint Messaging 支援競爭對手中最廣泛的訊息傳遞和社交管道，透過公共社交媒體和選擇的私人訊息傳遞管道為整個客戶旅程中的對話提供支援： 訊息傳遞• WhatsApp • Messenger • Instagram 訊息• App...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup 是一套由人工智慧驅動的工具，專注於透過對話自動化增強客戶參與度。它包含各種用於創建和管理自動化聊天機器人以實現不同客戶互動的工具。 這些工具旨在自動化客戶參與的各個方面，包括獲取、行銷、商務和支持，所有這些都旨在最大化客戶終身價值並最小化服務成本。 主要功能包括 Conversation Cloud（一種用於客戶體驗管理的高級解決方案）和 ACE LLM（提供生成式 AI 功能）。 Gupshup 還提供多通路訊息工具，包括預先批准的 WhatsApp 模板，促進與客戶的即時雙向對話。 除了聊天機器人工具外，Gupshup 還提供 Campaign Manager、Bot...
Comm10
comm100.com
Comm100 是一家為各種規模的教育、政府和商業組織提供數位全通路客戶互動軟體的全球供應商。借助 Comm100，組織可以透過一個整合式控制台中的可配置、價值驅動的即時聊天、安全訊息傳遞、人工智慧驅動的機器人和自動化來提供卓越的數位客戶體驗。 Comm100 擁有零停機時間、最高安全標準和 AI 自動化，確保客戶隨時隨地獲得答案。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是行動訊息傳遞和聊天商務創新領域的先驅。 Clickatell 聊天商務平台透過便利的訊息、安全且大規模地提供創新、直覺的對話式商務旅程，使品牌能夠與消費者聯繫、互動和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信賴的聊天商務平台來降低成本，同時最大化價值並提升消費者生命週期各個階段的客戶體驗。 Clickatell 總部位於灣區，並在加拿大、南非和奈及利亞設有辦事處。了解更多信息，請訪問 www.clickatell.com。
Dixa
dixa.com
Dixa 使公司能夠提供應有的客戶服務。我們幫助客戶服務領導者為客戶和團隊創造輕鬆的體驗，進而提高忠誠度。 Dixa 為團隊提供了所有對話的統一視圖，為客戶提供了透過其首選管道進行聯繫的便利，並為領導者提供了持續改進服務體驗的見解。 Dixa 的對話式客戶服務平台將強大的人工智慧與人性化相結合，提供高度個人化的服務體驗，並隨著您的業務成長而擴展。團隊及其客戶受益於更高的滿意度，而自動化有助於提高服務效率和有效性，最終帶來真正的商業價值。我們專門的客戶成功團隊確保您快速啟動和運行，並與您合作，實現我們所謂的客戶友誼™。 Dixa 每年支援超過 3000 萬次對話，受到 Interflora、On...
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式 AI 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年，擁有 230 名員工，分佈在波士...
Brainwave
brainwave.so
利用人工智慧改善您的業務。自動化客戶互動。簡化潛在客戶收集和會議安排。
VOCALLS
vocalls.ai
自動化任何客戶互動。 VOCALLS 是一個企業對話式 AI 平台，可自動實現線上和線下客戶交互，以提升客戶體驗，從而節省資金並增加收入。 我們的人工智慧解決方案旨在有效管理呼入和呼出的重複客戶交互，以便客服人員可以專注於更複雜的任務。人工智慧可以全天候工作，透過語音、聊天和電子郵件快速處理客戶查詢。 * Voicebot：增加呼出和呼入呼叫。 * 聊天機器人：吸引更多客戶。 * Emailbot：重新分配閱讀和分配電子郵件的時間。 * 即時翻譯：即時翻譯，以便客服人員可以幫助每位客戶。 我們的專家與客戶密切合作，設計適合他們需求和當前技術堆疊的解決方案，包括 IVR、CRM、電話和 ...
ChatrHub
chatrhub.com
有更好的方式來服務您的客戶。簡單且強大的全通路解決方案可快速且經濟高效地吸引客戶。 ChatrHub 是一個全通路人工智慧。聊天機器人和即時代理解決方案。將您的電話、簡訊、網站小部件、社交媒體、電子郵件和團隊聊天整合到一個人和人工智慧中。動力平台。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高興認識你。我們是 Marvin，一個定性資料分析平台和研究儲存庫，旨在幫助您集中所有客戶知識並設計以使用者為中心的產品。在先進人工智慧的支援下，我們將繁瑣的研究部分自動化，以便您可以自由地組織、分析、發現和分享豐富的使用者見解。請造訪 heyMarvin.com 預約演示，看看我們的客戶稱之為「令人印象深刻的新功能—使用者體驗研究領域的巨大轉變」。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是商業語音人工智慧助理的領先供應商。 在我們專有的對話式 AI 技術和 OpenAI 的 ChatGPT 的支援下，我們的語音 AI 助理旨在在客戶旅程的任何階段自動進行呼入和呼出客戶互動。 我們幫助企業增加收入、提高營運效率並豐富其數位客戶體驗之旅，而無需大量投資或增加人員。 我們的多語言語音 AI 助理已成功為金融服務、醫療保健、保險、電子商務等多個行業的中小型企業和企業實現數百萬次企業與客戶對話的自動化。 Curious Thing 是唯一支援跨多個用例快速部署的語音 AI 技術 - 支付支援、查詢處理、預約、常見問題解答處理、潛在客戶資格認證等。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一個人工智慧生產力平台，可協助公司讓每位員工都能存取並可操作其資訊。其 Dash AI 知識助理可立即回答與工作相關的問題，產生相關內容，尋找文件、訊息、任務等。除了 Web 介面之外，Dash AI 還具有強大的 Slack 整合。它可以添加到公司 Slack 頻道中，可以自動回覆常見問題。 Dashworks 目前與公司技術堆疊中的 20 多個應用程式整合。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企業對話領域的全球領導者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在內的數百個全球領導品牌使用我們的對話雲端平台安全、負責任地與數百萬消費者互動。我們每月支援十億次對話交互，提供獨特的豐富資料集和安全工具，以釋放生成式人工智慧和大型語言模型的力量，從而實現更好的業務成果。透過 LivePerson 的解決方案，您可以了解客戶的需求、連接到正確的管道、協助您的客服人員並採用人工智慧驅動的自動化——所有這些都是為了服務您的企業和客戶。我們將這種良性循環稱為“對話飛輪”，它是我們所做一切的核心。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是一個自助服務自動化平台，它改變了企業與客戶互動並為其提供支援的方式。我們的數位平台成立於 2015 年，堅信客戶應該得到更好的服務，隨時可以透過任何管道提供卓越的客戶服務。我們為多個行業的客戶提供服務，主要是財富 500 強企業，他們致力於提供積極的客戶體驗。 Pypestream 為保險、醫療保健、旅遊、電信、串流媒體、金融服務和電子商務等各個行業的中型到大型公司提供服務，這些公司致力於提供卓越的客戶體驗。
Mav
hiremav.com
Mav 是首款人工智慧簡訊助手，適用於具有成長意識的銷售代表。透過簡訊自動與您的潛在客戶和客戶進行來回交流。無論是安排會議、篩選潛在客戶或跟進潛在客戶，Mav 都能幫您完成。僱用 Mav，擴展您的業務。
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper 是一款人工智慧工具，適合希望增加銷售額並讓顧客滿意的網路商店老闆。 * Upsy的智慧搜尋功能針對行動用戶進行了最佳化，可協助訪客透過圖片快速找到合適的產品。 * AI產品推薦功能鼓勵顧客購買更多商品，增加每次銷售的價值。 * 每日優惠和新品促銷可加快庫存週轉並鼓勵顧客探索您的商店。 * 智慧常見問題解答可以釋放您的客戶服務團隊並減少購物籃遺棄率。 * Upsy 的調查功能收集有價值的客戶回饋，幫助您優化業務
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在為溝通的新時代鋪平道路，在這個時代，品牌可以以一種無摩擦、有意義且鼓舞人心的方式與客戶進行溝通。 Hubtype 使公司能夠透過對話應用程式大規模地進行簡單、有意義且以客戶為中心的對話；一項超越聊天機器人的新技術，結合了最好的圖形介面（如網站和行動應用程式），提供出色的用戶體驗和最佳的訊息應用程式（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或網路聊天。
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai 是一種人工智慧工具，可充當虛擬電話代理。它提供全天候呼叫處理功能，確保客戶可以在方便時進行連線。 它的設計考慮到了靈活性，允許用戶自訂系統以有效地滿足他們的特定需求。 Slang.ai 的關鍵價值主張之一是其易於設置，從而可以將該工具快速整合到企業現有的通訊基礎設施中。 該工具的重點是客戶滿意度，旨在透過可靠、及時地滿足客戶的請求和查詢來增強客戶體驗。 Slang.ai 適合各種規模的企業，旨在優化其電信有效性和效率。
Automatorr
automatorr.com
Automatorr 的服務包括： * 針對永久、合約或臨時職位的專業人才招募。 * 涵蓋解決方案設計、實施和支援各個階段的諮詢、諮詢和實施。 * 我們提供完全託管的軟體解決方案來解決行業特定問題。這些解決方案可以在幾天內部署完畢，既經濟又保證投資回報。 * 透過我們的自由線上人才市場接觸超過 1000 名專家，以填補您組織中的空白或在預算範圍內按時完成專案。
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice是一家CPaaS技術公司，透過可程式雲端平台提供自動化AI技術解決方案。 Plum Voice 允許客戶從一套智慧虛擬語音代理(IVA) 或客製化解決方案中進行選擇- 互動式語音應答(IVR)、調查、支付處理等- 自動化重複任務、客戶互動和業務流程，以提高成本效率和節省成本。
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI 正是對話式 AI 的意義所在… 我們的企業級平台由生成式人工智慧和專有的大語言模式 (LLM) 驅動，透過自我改進的對話式人工智慧代理徹底改變客戶體驗。 我們的使命是揭開人工智慧的神秘面紗，使其易於使用且易於使用，使企業能夠利用其數據、擴展其營運並提升客戶體驗。 Moveo.AI 與 Viva、Kaizen Gaming、Edenred 和 Allianz 等全球企業合作，已在美國、希臘和巴西建立了穩固的業務。我們的平台覆蓋全球 20 多種語言，目前服務的用戶群每月活躍用戶超過 200 萬。
Alltius
alltius.ai
Alltius 是一個 GenAI 平台，可輕鬆為企業應用程式、網站和聯絡中心提供支援。借助 Alltius，您可以創建熟練、安全且準確的 AI 助手，可以在幾週內將銷售額提高 2 倍，並將支援成本降低 50%。 現代數位銷售和支援之旅已被打破。儘管為了改進它們投入了大量資金，但客戶仍然需要等待很長時間才能由支援代理解決他們的疑問，而買家則面臨著銷售代理不相關的推銷。 Alltius 透過人工智慧助理改變銷售、支援和客戶互動，幫助銷售代理商銷售更多產品、支援代理商完成訂單以及客戶找到他們需要的資訊。在實施後的幾週內，Alltius 的客戶銷售額增加了 2 倍，自助服務票偏轉增加了 1.9 ...
Mercury
mercury.ai
Mercury 是一個易於使用、基於人工智慧的訊息傳遞和即時聊天平台，可實現客戶體驗自動化。它使企業能夠在網站聊天、WhatsApp 和 Facebook Messenger 上提供具有影響力的客戶體驗和可衡量的結果。 Mercury 使用對話式 AI 減輕了面向客戶的團隊重複服務請求的負擔，使現場代理商能夠專注於更複雜的用例。與 CRM 提供者、電子商務平台和對話設計工具的無程式碼整合允許與 Mercury 輕鬆連接。它使非技術團隊能夠以最小的設定開銷和快速的上市時間建立複雜的服務自動化，並且無需為即時聊天支援代理按席位付費。
Flip CX
flipcx.com
Flip CX 是一家軟體公司，為企業提供類似 Alexa 的語音 AI 體驗，以優化其電話管道，從而提供更好的客戶服務。 Flip CX 得到了 Amazon Alexa、Ada、Simon、Attentive、Scop Venture Capital、Bullpen 和 Forum Ventures 的支持。
Neocom.ai
neocom.ai
我們是 Neocom，一家充滿活力且年輕的 Saas 公司，致力於為每位線上購物者提供令人驚嘆的客戶體驗。我們幫助企業幫助他們的客戶。我們擁有最新技術，是一支擁有豐富經驗的卓越團隊。我們的人工智慧驅動的引導式銷售解決方案可以讓您吸引訪客，讓他們在您的網站上發現他們的完美產品。此外，您可以透過自動電子郵件功能與他們聯繫，並分析您在 Neocom 平台中收集的第一方和零方資料。這會帶來更多的參與度、更高的轉換率、更高的 AOV 和更少的回報。您還可以利用 Neocom 產生的見解來優化行銷或採購等其他部門。
Hyro
hyro.ai
Hyro 正在連接世界，一次可進行數千個由人工智慧驅動的對話。作為排名第一的自適應通訊公司，我們正在利用自然語言自動化和計算語言學將複雜的數據轉化為簡單的對話。美國各地的企業，包括 Baptist Health、Mercy Health 和 Rent.com，都相信 Hyro 能夠用簡單、快速且可擴展的自適應對話體驗來取代他們僵化的、基於意圖的聊天機器人和 IVR 系統。我們的願景是在任何對話環境中實現 24/7 自動化數位交互，以便公司能夠輕鬆溝通、轉換更多並在此過程中收集可操作的客戶見解。
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo，對話式 AI 的 SaaS 平台， 是高效團隊的開發和執行環境。在下面找到一些快捷方式： * 語音機器人和聯絡中心 * 多語言機器人 * 即時通訊機器人 * 機器人性能和改進 * 協作和原型設計 * IT/HR 與共享服務機器人
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家領先的會話式人工智慧公司，提供會話式人工智慧和生成式人工智慧的企業級人工智慧解決方案。我們專注於透過基於人工智慧的聊天機器人增強金融服務、電子商務、電信和客戶服務領域的客戶體驗，幫助企業實現提高客戶忠誠度和收入的目標。
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai 是先進人工智慧的領先供應商，在幫助企業透過安全、負責任的使用人工智慧實現商業價值方面擁有十年的經驗。該公司的創新平台、無程式碼工具和解決方案用於提供從自動化到人工輔助的端到端客戶和員工體驗，並建立生成式人工智慧應用程式。 Kore.ai 採用開放式方法，讓公司選擇最能滿足其業務需求的法學碩士和基礎設施。 Kore.ai 受到 200 多家合作夥伴和 400 家財富 2000 強公司的信賴，幫助他們制定人工智慧策略。 該公司在人工智慧領域擁有強大的專利組合，並被頂級分析師認可為領導者和創新者。 Kore.ai 總部位於奧蘭多，擁有一個辦事處網絡，可為印度、英國、中東、日本、韓...
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna 是產權公司的人工智慧虛擬結帳助理！ 她聰明、足智多謀，而且總是樂於助人： * 客戶服務：24/7/365 回答有關 Resware、SoftPro 和 RamQuest 的一般性問題和文件特定問題。 * 訂單輸入：在 Resware 遊戲軟體生產系統中開啟新訂單，24/7。 * 成交：建立買方成交成本估算和賣方淨值表 24/7（僅限 ResWare）。 * 處理：透過 Alanna 智慧表格收集和處理賣家/買家資訊。 * 支援：主動向交易各方發送簡訊和電子郵件。 * 銷售：支援大規模簡訊行銷活動，以實現成交後行銷、客戶保留和新業務。 * 行銷：充當您的品牌大使，引導消費者完成標...
Posh AI
posh.ai
Posh 是一家由創投支援的對話式人工智慧公司，於 2018 年從麻省理工學院的人工智慧實驗室分拆出來。 我們致力於實現銀行業務的民主化，並加速金融機構負責任地採用人工智慧，改變他們為社區和員工服務的方式。 我們改變金融服務公司與客戶的聯絡方式並實現聯絡中心工作流程自動化。我們的人工智慧平台涵蓋訊息傳遞和語音管道。
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx 是一款基於雲端的產品，它使用對話式人工智慧、機器學習和自然語言處理技術來自動與客戶和員工互動。其 IVA 技術透過業界領先的語音辨識和數位訊息功能提供快速、簡單、個人化的服務，創造積極的互動，從而提高客戶和員工的滿意度。 Mosaicx 讓對話式人工智慧變得異常簡單。
Mehery
mehery.com
Mehery 是一家成立僅一年的年輕公司，致力於在數位領域建立解決方案。 它由一支擁有100多年累積經驗的技術官僚和技術專家團隊創立，在企業系統數位化、大型企業數位轉型之旅以及大規模構建社交媒體管理系統方面擁有豐富的經驗。 Mehery 的誕生源於一個使客戶參與民主化的理念——在組織的所有數位資產中提供資訊、獲取、主動和反應。我們相信，正確數位化並提供在無程式碼、數位行銷驅動的非活動中挖掘數位化的能力，將是企業前進成功的關鍵。 我們的客戶是我們共同成功的合作夥伴。 我們共同的旅程才剛開始。
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento 是一款由 AI 提供支援、以企業為中心的聯絡中心自動化解決方案，可確保企業透過減少 AHT、縮短爬坡時間並節省成本，持續實現卓越的業務成果。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork 將您的員工、IT 系統、人力資源營運和業務流程自動化結合在一起，以提高整個組織的生產力。 我們透過人工智慧優先的工作流程自動化為您的所有業務流程提供數位化企業體驗，從而幫助您提高員工生產力和企業效率。
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum 致力於在後台人工智慧助理 Arcos 和 Archie 的幫助下幫助公司將產能提高 10 倍，並擺脫重複性任務。他們專注於商業價值，熱衷於將人工智慧技術輕鬆、安全且易於存取地整合到中小型企業中。 Arcanum 成立於 2016 年，總部位於紐西蘭惠靈頓。
Cuber
cuber.ai
Cuber AI 是一家 SaaS 公司，致力於透過其低成本自動化平台 BotzForce 顛覆超級自動化市場。我們透過下一代生成式人工智慧和自動化解決方案顛覆了提供 IT 服務台、銷售流程自動化和客戶支援的舊方式。 我們的 BotzForce 平台使企業能夠透過對話式 AI、雲端功能和簡單的無程式碼平台等現代解決方案實現基礎設施自動化，從而更有效地管理耗時且重複的任務並降低成本。 Cuber AI 總部位於矽谷，在印度海得拉巴設有辦事處。
bluecap.ai
bluecap.ai
更快、更聰明、大規模地完成工作想像一下近乎即時的摘要，觸發上下文任務並自動填充相關資訊並無縫整合到您的工作流程中：Google Workspace、Microsoft 360、Salesforce、Zoho 等。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代即時聊天解決方案，結合了人工智慧和人類智慧的力量，透過實現高度個人化的客戶對話來提供終極客戶體驗。 我們的對話式人工智慧既充當第一線自助客戶禮賓員，幫助客戶自助，也充當漂亮的虛擬助理，幫助提高客戶服務代理的效率。 Heyday 直覺的客服中心可在任何裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以取悅客戶。 透過全盛時期，您可以： * 自動回答第一線客戶服務查詢、確定客戶資格並自動分類更複雜的問題，將其回報給合適的客服人員 * 與統一的團隊收件匣合作，提供卓越的客戶體驗 * 借助強大的電子商務集成，直接在聊天中即時創建購物車 * 收集有價值的客戶見解來豐富您的...
babelforce
babelforce.com
babelforce 是結合代理和自動化的可組合語音平台。我們的平台使您能夠使用任何人都可以使用的工具來創建您一直想要的客戶體驗。 如果你能在白板上畫出來，你就可以用 babelforce 來建構它。 * 自動化 90% 的日常任務 * 每 50 個代理席位可節省 100 萬歐元 * 部署 70 多種語言的 VoiceBot * 建立自助服務和工作流程自動化 * 將企業級CCaaS新增至Zendesk和其他解決方案中