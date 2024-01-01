智慧虛擬助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 喬治亞 最受歡迎 最近新增

智慧虛擬助理 (IVA)，也稱為虛擬代理和數位員工，使企業能夠以對話方式與其客戶或客戶互動。這些互動模擬類人對話，其特徵是自然流暢。 IVA 和傳統聊天機器人軟體之間的主要區別之一在於其對話能力的複雜性。雖然聊天機器人通常基於預先編寫的回應進行操作，並且很難在單次互動中理解多個意圖，但 IVA 利用先進的自然語言處理 (NLP) 功能來解釋單一話語中的各種意圖。此外，借助機器學習和深度學習演算法，IVA 可以理解尚未明確編程的回應。這使他們能夠不斷增強對各種詞彙（包括口語）的理解，並隨著時間的推移提供更準確和與上下文相關的回應。此外，IVA 可以根據用戶細分或其他提供的資訊自訂回應，從而提供個人化協助。 IVA 通常專門針對特定的工作角色或用例，例如行銷、客戶服務和銷售。他們還具備與現有業務系統（例如 CRM 軟體）整合的能力，使他們能夠利用人工生成的數據作為輸入來更新這些系統。 要被歸類為智慧虛擬助手，產品必須符合以下幾個標準： * NLP 或語音辨識：透過自然語言處理或語音辨識技術來理解對話請求的能力。 * 對話流程編輯：提供使用者編輯對話流程的工具，允許自訂和優化互動。 * 對話分析：提供儀表板或報告等工具來分析對話，使企業能夠深入了解使用者互動並提高效能。 * 人工路由：能夠在必要時將對話路由給人工代理，確保複雜查詢或需要人工幹預的情況無縫升級。 * 人機循環功能：啟用人機循環功能以保持準確性和可行性，允許人工監督或乾預來糾正錯誤或根據需要提高性能。 透過滿足這些標準，IVA 使企業能夠透過對話介面提供更個人化、高效且有吸引力的客戶體驗。