智慧型電子郵件保護軟體 - 最受歡迎的應用程式

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智慧電子郵件保護，也稱為人性化安全，是指旨在保護員工免受複雜的基於電子郵件的網路攻擊的先進軟體解決方案。這些工具利用機器學習來檢查過去的電子郵件互動、使用者行為和電子郵件威脅，以識別風險並建立正常的行為模式。它們的工作原理是過濾傳入的電子郵件，以發現並阻止潛在的網路釣魚嘗試、惡意附件和危險連結。此外，這些解決方案還監控出站電子郵件，以防止意外資料外洩、資料外洩和敏感資訊的濫用。
提議新的應用程式
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity 提供 Microsoft 365 的全方位安全、合規性及備份解決方案，包括電子郵件安全、卓越威脅防護及資料備份。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款網絡安全應用，專注於阻止電子郵件攻擊，包括網絡釣魚和勒索病毒，提供靈活的部署選項和智能檢測功能。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard 是一款 AI 驅動的反釣魚解決方案，提供即時安全培訓與實際釣魚郵件相關的內容，以提升企業安全意識。
Zivver
zivver.com
Zivver是一款電子郵件安全解決方案，提供加密及雙因素身份驗證，簡化敏感信息的安全傳輸過程。
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack 是一款電子郵件安全解決方案，能夠保護用戶免受網絡釣魚、惡意軟件及垃圾郵件等威脅，並提供管理分析工具。