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最受歡迎 最近新增 智慧型電子郵件保護軟體 - 最受歡迎的應用程式

智慧電子郵件保護，也稱為人性化安全，是指旨在保護員工免受複雜的基於電子郵件的網路攻擊的先進軟體解決方案。這些工具利用機器學習來檢查過去的電子郵件互動、使用者行為和電子郵件威脅，以識別風險並建立正常的行為模式。它們的工作原理是過濾傳入的電子郵件，以發現並阻止潛在的網路釣魚嘗試、惡意附件和危險連結。此外，這些解決方案還監控出站電子郵件，以防止意外資料外洩、資料外洩和敏感資訊的濫用。