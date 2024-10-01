智慧型電子郵件保護軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 密克羅尼西亞

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365 Total Protection 是市場上唯一涵蓋Microsoft 365 安全性、合規性和備份各個方面的解決方案。垃圾郵件、病毒、網路釣魚和勒索軟體；加上電子郵件簽名和免責聲明。您還可以受益於高級威脅防護(ATP)，以保護您的用戶免受最複雜的電子郵件攻擊，自動電子郵件連續性以防止意外停機，以及合法合規的電子郵件歸檔以確保所有電子郵件的安全和可搜尋。您甚至可以選擇備份和還原郵件信箱、Teams、OneDrive 和 SharePoint 中的端點和 Microsoft 365 資料。 365 Total Protection 與 Microsoft 365 的客製化整合簡化了您的整個...