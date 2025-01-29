智慧型電子郵件保護軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒲隆地

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
智慧電子郵件保護，也稱為人性化安全，是指旨在保護員工免受複雜的基於電子郵件的網路攻擊的先進軟體解決方案。這些工具利用機器學習來檢查過去的電子郵件互動、使用者行為和電子郵件威脅，以識別風險並建立正常的行為模式。它們的工作原理是過濾傳入的電子郵件，以發現並阻止潛在的網路釣魚嘗試、惡意附件和危險連結。此外，這些解決方案還監控出站電子郵件，以防止意外資料外洩、資料外洩和敏感資訊的濫用。
提議新的應用程式
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection 是市場上唯一涵蓋Microsoft 365 安全性、合規性和備份各個方面的解決方案。垃圾郵件、病毒、網路釣魚和勒索軟體；加上電子郵件簽名和免責聲明。您還可以受益於高級威脅防護(ATP)，以保護您的用戶免受最複雜的電子郵件攻擊，自動電子郵件連續性以防止意外停機，以及合法合規的電子郵件歸檔以確保所有電子郵件的安全和可搜尋。您甚至可以選擇備份和還原郵件信箱、Teams、OneDrive 和 SharePoint 中的端點和 Microsoft 365 資料。 365 Total Protection 與 Microsoft 365 的客製化整合簡化了您的整個體驗：從註冊到設置，再到功能和使用者管理。其中央控制台完美融合了資料隱私和易用性，使您能夠做得更多、更少擔心。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard（以前稱為「Retruster」）是唯一一款由人工智慧驅動的反網路釣魚解決方案，可針對您的組織可能收到的實際網路釣魚電子郵件提供情境和即時的安全培訓。我們將解決方案與沉浸式安全培訓計劃相結合，提供持續更新、相關且高度吸引人的內容，這些內容專門用於改變員工行為並在整個企業內促進強大的安全文化。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驅動的高級電子郵件安全可阻止最危險的電子郵件攻擊，從網路釣魚和勒索軟體到社會工程、支付詐欺和冒充。透過 Mimecast 的高級電子郵件安全性，您可以獲得： - 業界最佳的保護：透過人工智慧驅動的業界領先偵測來阻止基於電子郵件的威脅，受到超過 42,000 名客戶的信賴。 - 部署彈性：選擇您的部署選項 - 使用或不使用網關提供電子郵件安全性。 - 人工智慧驅動的世界級檢測：利用人工智慧、機器學習和社交圖譜的力量，使安全變得更加智慧並賦予員工權力。
Zivver
zivver.com
Zivver 是一款輕鬆的電子郵件安全解決方案，讓人們能夠安全、自信地分享和使用資訊。 在智慧機器學習的支援下，透過無與倫比的加密，我們正在改善電子郵件通信，為現有電子郵件用戶端添加隱私層，使員工能夠安全地發送訊息，而不會中斷工作流程。
Mailinblack
mailinblack.com
使用法國領先的電子郵件保護解決方案保護您的企業和員工免受威脅。 Mailinblack 技術結合了人工智慧和人類智能，20 多年來已獲得公司、衛生機構和公共機構的認可。加入我們的 14,000 名客戶，除了世界一流的支援服務外，他們還可以受益於適合其組織的有效且可升級的解決方案。