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即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式

即時通訊服務（通常稱為 IM 服務）使個人能夠即時交換文字訊息、多媒體內容，甚至進行語音或視訊通話，從而徹底改變了即時通訊。這些平台促進了快速、便捷的對話，使用戶能夠在幾秒鐘內與世界各地的朋友、家人和同事建立聯繫。即時通訊服務因群聊、表情符號和多媒體共享等功能而流行，已成為現代通訊不可或缺的一部分，促進個人和專業領域的無縫互動交流。

提議新的應用程式


WhatsApp

WhatsApp

whatsapp.com

WhatsApp是一個跨平台的消息傳遞應用，允許用戶發送短信、語音和視頻通話、共享媒體文件並進行群聊。

Telegram

Telegram

telegram.org

Telegram是一款基於雲的即時消息應用程序，支持文本、語音、視頻通話和文件共享，並提供端到端加密的秘密聊天功能。

Discord

Discord

discord.com

Discord是一款即時消息和語音通話應用程式，專為創建社區而設，支持文本、圖像、音頻和視頻交流。

Snapchat

Snapchat

snapchat.com

Snapchat是一個多媒體即時消息應用，使用者可以通過照片及視頻與朋友分享瞬間，並探索全球故事和新聞。

Messenger

Messenger

messenger.com

Messenger是Facebook推出的即時消息應用，允許用戶發送信息、進行音視頻通話、分享媒體，並與機器人互動。

Google Messages

Google Messages

messages.google.com

Google Messages 是由谷歌開發的短信及即時消息應用程式，支持豐富通信服務（RCS），具備多種自定義選項。

Nicegram

Nicegram

nicegram.app

Nicegram是一款基於Telegram的消息應用，支持多帳戶管理、隱私保護及可自定義界面，增強用戶的通訊體驗。

Skype

Skype

skype.com

Skype是一個通訊應用程式，提供語音和視頻通話、即時消息及文件傳輸，支援多平台使用，適用於個人及商業交流。

Zalo

Zalo

zalo.me

Zalo是一款來自越南的消息應用，提供快速、穩定的通訊服務，支援文字、語音、視頻通話及檔案共享，保障用戶隱私和安全。

Text Free

Text Free

textfree.us

Text Free是一個提供免費美國電話號碼的應用，讓用戶發送無限免費簡訊和撥打電話，支持多平台使用。

WeChat

WeChat

wechat.com

微信是一款中國的多功能消息、社交媒體與移動支付應用，提供文本、語音、視頻通訊及多種社交與實用功能。

Instagram Direct Messenger

Instagram Direct Messenger

instagram.com

Instagram Direct Messenger允許用戶在Instagram或Facebook上發送消息、照片和視頻，並進行視訊聊天，支持個人隱私對話。

GroupMe

GroupMe

groupme.com

GroupMe是一款由微軟擁有的手機群組訊息應用，方便用戶在朋友、家人或小型團隊之間進行非正式溝通。

LinkedIn Messaging

LinkedIn Messaging

linkedin.com

LinkedIn消息傳遞允許您與已連接的LinkedIn成員免費交流，並可通過InMail聯繫其他成員。

Threema

Threema

threema.ch

Threema是一款端對端加密的即時消息應用，支持匿名使用、文本、語音、視頻通話及文件傳輸，適用於多個平台。

Reddit Chat

Reddit Chat

reddit.com

Reddit聊天應用允許用戶在社區內實時交流，並在不同專題的子列表中分享想法和參與討論。

X Messages

X Messages

twitter.com

X消息應用程序允許用戶進行私密對話，包括發送短信、圖像和視頻，並確保信息安全。

Yandex Messenger

Yandex Messenger

yandex.com

Yandex Messenger是一個企業通訊平台，支持即時消息、通話與團隊聊天，方便員工之間的合作與交流。

MySMS

MySMS

mysms.com

MySMS是一款多功能消息應用程序，允許您在多個設備上發送和接收短信並同步消息歷史。

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