即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式 - 烏拉圭

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即時通訊服務（通常稱為 IM 服務）使個人能夠即時交換文字訊息、多媒體內容，甚至進行語音或視訊通話，從而徹底改變了即時通訊。這些平台促進了快速、便捷的對話，使用戶能夠在幾秒鐘內與世界各地的朋友、家人和同事建立聯繫。即時通訊服務因群聊、表情符號和多媒體共享等功能而流行，已成為現代通訊不可或缺的一部分，促進個人和專業領域的無縫互動交流。
提議新的應用程式
whatsapp.com
WhatsApp Messenger或簡單的WhatsApp是美國免費軟件，跨平台消息和Facebook，Inc。擁有的IP（VoIP）服務的語音。 ，文檔，用戶位置和其他媒體。 WhatsApp的客戶端應用程序可在移動設備上運行，但也可以從台式計算機訪問，只要用戶的移動設備在使用桌面應用程序時仍將連接到Internet。該服務要求用戶提供一個標準的蜂窩手機號碼，用於在服務上註冊。 2018年1月，WhatsApp發布了針對小型企業主（稱為WhatsApp Business）的獨立業務應用程序，允許公司與使用標準WhatsApp客戶端的客戶進行交流。客戶端應用程序是由加利福尼亞州山景城的Whatsapp Inc .創建的，加利福尼亞州的Whatsapp Inc.於2014年2月被Facebook收購，大約為193億美元。到2015年，它已成為世界上最受歡迎的消息傳遞應用程序，截至2020年2月，全球超過20億用戶。它已成為多個國家和地區的電子通信的主要手段，包括拉丁美洲，印度次大陸，大部分地區以及大部分地區歐洲和非洲。
Telegram
telegram.org
Telegram是一個基於雲的即時消息，錄像帶和IP服務上的語音，僅用於秘密聊天的端到端加密。 Telegram客戶端應用程序可用於Android，iOS，Windows Phone，Windows，MacOS和GNU/Linux，並於2013年起源於俄羅斯。用戶可以發送消息和交換照片，視頻，貼紙，音頻和任何類型的文件。 Telegram的客戶端代碼是免費軟件，而其服務器端代碼是封閉的和專有的。該服務還為獨立開發人員提供了API。截至2020年4月，Telegram每月有4億個活躍用戶。當時的公告包括一個承諾在2020年晚些時候實施安全的組視頻通話。默認消息和媒體在運輸過程中使用客戶端服務器加密。此數據還被靜止地加密，但可以由持有加密密鑰的電報開發人員訪問。此外，電報還提供端到端的加密呼叫和智能手機客戶端兩個在線用戶之間的可選端到端加密“秘密”聊天。但是，桌面客戶端（不包括MacOS客戶端）不具有端到端加密，也不適用於端到端加密，可用於組，超級組或頻道。電報通過聲稱不使用客戶端加密的在線背書是“當前最安全的解決方案”，但捍衛了無處不在的端到端加密，儘管有幾種其他聊天服務，例如Signal，Matrix和WhatsApp在所有平台上提供端到端加密。
Snapchat
snapchat.com
Snapchat可讓您輕鬆與朋友交談，查看來自世界各地的故事，並探索Discover中的新聞。當您生活時，生活會更有趣！ Snapchat是由Snap Inc.開發的美國多媒體即時消息應用程序和服務。SnapchatInc.。Snapchat Inc. Snapchat的主要特徵之一是，圖片和消息通常只能在很短的時間內可用於收件人無法獲得。
Discord
discord.com
Discord是美國專有的免費軟件即時消息傳遞和VoIP應用程序以及數字發行平台，旨在創建從遊戲玩家到教育和業務的社區。 Discord專門研究聊天頻道中用戶之間的文本，圖像，視頻和音頻通信。 Discord在Windows，MacOS，Android，iOS，Linux和Web瀏覽器上運行。截至2019年7月21日，該軟件的用戶超過2.5億。
Instagram Direct Messenger
instagram.com
透過 Instagram 或 Facebook 向朋友發送訊息、照片和視頻，並附上效果和標題。您也可以發送貼文或透過視訊聊天進行聯繫。
Skype
skype.com
Skype是一個電信應用程序，專門從事計算機，平板電腦，移動設備，Xbox One控制台和智能手錶之間的視頻聊天和語音通話。 Skype還提供即時消息服務。 用戶可以傳輸文本，視頻，音頻和圖像。 Skype允許視頻電話會議。 截至2010年底，全球用戶超過6.6億，截至2015年8月，每月有超過3億個活躍。在2012年2月的某個點，在Skype上同時在線上有3400萬用戶。每月使用1億人每天使用4000萬人。這是由於19日大流行病，上個月的每日用戶數量增加了70％。2003年8月發布的Skype是由瑞典尼克拉斯·Zennström和戴恩·賈努斯·弗里斯（Dane Janus Friis）創建的，與Ahti Heinla合作。 ，Priit Kasesalu，Jaan Tallinn和Toivo Annus，Estonians，他們開發了點對點後端，該後端也用於音樂共享應用程序Kazaa。 2005年9月，eBay以26億美元的價格收購了Skype。 2009年9月，銀湖，安德烈·霍洛維茨（Andreessen Horowitz）和加拿大養老金計劃投資委員會宣布以19億美元從eBay收購了65％的Skype，這歸因於企業的市場價值為29.2億加元。微軟在2011年5月以85億美元的價格購買了Skype。 Skype的部門總部位於盧森堡，但大多數開發團隊和該部門的所有員工中有44％仍位於愛沙尼亞的塔林和塔爾圖。SKYPE允許用戶通過麥克風通過互聯網通過視頻使用視頻來通過互聯網進行交流網絡攝像頭，並通過即時消息傳遞。 Skype通過免費的Skype-to-Skype呼叫實現了免費增值的商業模型，而固定電話和手機（通過傳統電話網絡）的呼叫是通過基於借記的用戶帳戶系統（Skype Credit）收取的。一些網絡管理員禁止使用公司，政府，家庭和教育網絡的Skype，理由是理由不當，過多的帶寬使用情況和安全問題。Skype最初以混合的同伴對per-per-per-peer和客戶端-服務器系統為特色。 Skype自2012年5月以來就完全由Microsoft操作的超節點提供動力。2013年的大規模監視披露顯示，微軟已授予情報機構對超級節點和Skype Communication Content的不受限制的訪問。 Skype從點對點服務到集中的Azure服務，並調整了應用程序的用戶界面，以使基於文本的消息傳遞比語音調用更突出。 Windows，iOS，Android，Mac和Linux的Skype進行了重大的，可見的大修。
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (commonly known as Messenger) is an American messaging app and platform developed by Facebook, Inc. Originally developed as Facebook Chat in 2008, the company revamped its messaging service in 2010, and subsequently released standalone iOS and Android apps in August 2011 and standalone Facebook Portal hardware for Messenger-based calling in Q4 2018. Later on, Facebook has launched a dedicated website interface (Messenger.com), and separated the messaging functionality from the main Facebook app, allowing users to use the web interface or download one of the standalone apps. 2020年4月，Facebook正式發布了Messenger for Desktop，該Messenger在Windows 10和MacOS上得到了支持，分別在Microsoft Store和App Store上分發。 用戶可以發送消息並交換照片，視頻，貼紙，音頻和文件，以及對其他用戶的消息做出反應並與機器人進行交互。該服務還支持語音和視頻通話。獨立應用程序使用多個帳戶支持，可選的端到端加密對話以及玩遊戲。
Nicegram
nicegram.app
快速，安全和不錯的消息傳遞應用程序。想像一下，功能強大的電報API，仔細的代碼優化和獨特功能的組合，可以提供您無法拒絕的全新體驗！
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn 訊息傳遞可讓您與您連結的其他 LinkedIn 成員進行通訊。在 LinkedIn 上，您只能免費向一級聯絡人（以及群組頁面內的其他群組成員）發送訊息。如果您未連接，您始終可以選擇向其他 LinkedIn 成員發送 InMail。
Zalo
zalo.me
Zalo是來自越南的消息傳遞應用程序，隨時隨地為用戶提供快速，穩定，方便和私人連接。 快速穩定 - 消息，呼叫，圖像，高質量文件...在任何條件和上下文中都迅速穩定。 簡便 - 一個易於使用的簡單接口。 - 一個多功能應用程序支持短信，語音，貼紙，圖片，音頻呼叫，視頻呼叫，1-1連接，組聊天，文件發送，屏幕捕獲...用於各種用例。 - 從電話，桌面或網站等多個平台中易於訪問。 - 喜歡與家人分享和節省美好的時刻，您在Zalo時間軸上的摯愛朋友
GroupMe
groupme.com
GroupMe是Microsoft擁有的移動組消息傳遞應用程序。它是由私人公司GroupMe於2010年5月推出的。 2011年8月，GroupMe每個月發出了超過1億條消息，到2012年6月，這一數字躍升至5.5億。 2013年，GroupMe擁有超過1200萬註冊用戶。
Google Messages
messages.google.com
Google消息是Google為其Android移動操作系統開發的SMS和即時消息傳遞應用程序。也可以使用Web界面。它於2014年11月12日啟動，支持自2018年以來的豐富通信服務（RCS）消息。該應用不支持端到端加密，但是該功能的開發在2020年5月23日的應用程序內部版本中看到.2020年4月，該應用程序的安裝超過十億，這很可能是由於Google在沒有運營商支持的情況下向許多不同國家 /地區提供了豐富的通信服務。
MySMS
mysms.com
mysms 應用程式系列可協助您在任何地方發送短信，並增強您在智慧型手機、平板電腦和電腦上的訊息體驗。
Reddit Chat
reddit.com
聊天。
Text Free
textfree.us
獲取一個免費的電話號碼，以通過TextFree Web從桌面舒適地發送無限的免費文本。只需免費註冊，選擇您的免費電話號碼，然後免費發短信。
Threema
threema.ch
Threema是針對iOS，Android和Windows Phone的端到端加密即時消息應用程序。該軟件基於設計原理的隱私，該服務不需要用戶提供電話號碼或任何其他個人身份信息：可以匿名使用Threema應用程序。在文本消息傳遞中，用戶可以進行語音呼叫，發送多媒體，位置，語音消息和文件。使用Web應用程序“ Threema Web”，該服務可以在PC上使用。Threema由瑞士公司Threema GmbH開發。服務器位於瑞士，開發項目位於PfäffikonSZ。截至2017年4月，Threema擁有450萬用戶。截至2019年1月，3.000家公司和組織使用了業務版Threema Work。
wechat.com
微信（中文：微信; pinyin：wēixìn（聽）;點亮：'Micro-Message'）是Tencent開發的中國多用途消息，社交媒體和移動支付應用程序。它於2011年首次發行，成為2018年全球最大的獨立移動應用程序，每月活躍用戶超過10億。由於其廣泛的功能，微信被描述為中國的“全部應用程序”和“超級應用程序”。作為中國大規模監視網絡的一部分，根據要求對微信進行的活動進行了分析，跟踪和與中國當局共享。微信審查中國政治敏感的話題。在中國境外註冊的帳戶傳輸的數據經過監視，分析和用於在中國建立審查算法。為了應對印度與中國之間的邊界爭端，2020年6月在印度被禁止。2020年8月6日，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）在45天內簽署了一項禁止美國與微信的“交易”的行政命令。
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger是一種允許Embloyees相互交流的知識。用戶可以發送即時消息，撥打電話並創建組聊天。 Yandex Messenger是通常的界面中安全的公司信使。我們已經結合了Messenger的重要功能，並為公司工作添加了必要的機會 - 例如，在小組聊天中邀請命令或部門的邀請。 當在一個地方收集所有同事的聯繫時，更容易在項目上工作，並且與家人和朋友聊天不會分散任務的注意力。
X Messages
twitter.com
直接消息是X的私人方面。您可以使用直接消息與人們就帖子和其他內容進行私人對話。