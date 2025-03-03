即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式 - 台灣

Skype

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Skype是一個電信應用程序，專門從事計算機，平板電腦，移動設備，Xbox One控制台和智能手錶之間的視頻聊天和語音通話。 Skype還提供即時消息服務。 用戶可以傳輸文本，視頻，音頻和圖像。 Skype允許視頻電話會議。 截至2010年底，全球用戶超過6.6億，截至2015年8月，每月有超過3億個活躍。在2012年2月的某個點，在Skype上同時在線上有3400萬用戶。每月使用1億人每天使用4000萬人。這是由於19日大流行病，上個月的每日用戶數量增加了70％。2003年8月發布的Skype是由瑞典尼克拉斯·Zennström和戴恩·賈努斯·弗里斯（Dane Janus Friis）創建的，與Ahti Heinla合作。 ，Priit Kasesalu，Jaan Tallinn和Toivo Annus，Estonians，他們開發了點對點後端，該後端也用於音樂共享應用程序Kazaa。 2005年9月，eBay以26億美元的價格收購了Skype。 2009年9月，銀湖，安德烈·霍洛維茨（Andreessen Horowitz）和加拿大養老金計劃投資委員會宣布以19億美元從eBay收購了65％的Skype，這歸因於企業的市場價值為29.2億加元。微軟在2011年5月以85億美元的價格購買了Skype。 Skype的部門總部位於盧森堡，但大多數開發團隊和該部門的所有員工中有44％仍位於愛沙尼亞的塔林和塔爾圖。SKYPE允許用戶通過麥克風通過互聯網通過視頻使用視頻來通過互聯網進行交流網絡攝像頭，並通過即時消息傳遞。 Skype通過免費的Skype-to-Skype呼叫實現了免費增值的商業模型，而固定電話和手機（通過傳統電話網絡）的呼叫是通過基於借記的用戶帳戶系統（Skype Credit）收取的。一些網絡管理員禁止使用公司，政府，家庭和教育網絡的Skype，理由是理由不當，過多的帶寬使用情況和安全問題。Skype最初以混合的同伴對per-per-per-peer和客戶端-服務器系統為特色。 Skype自2012年5月以來就完全由Microsoft操作的超節點提供動力。2013年的大規模監視披露顯示，微軟已授予情報機構對超級節點和Skype Communication Content的不受限制的訪問。 Skype從點對點服務到集中的Azure服務，並調整了應用程序的用戶界面，以使基於文本的消息傳遞比語音調用更突出。 Windows，iOS，Android，Mac和Linux的Skype進行了重大的，可見的大修。