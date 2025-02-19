即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式 - 查德

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即時通訊服務（通常稱為 IM 服務）使個人能夠即時交換文字訊息、多媒體內容，甚至進行語音或視訊通話，從而徹底改變了即時通訊。這些平台促進了快速、便捷的對話，使用戶能夠在幾秒鐘內與世界各地的朋友、家人和同事建立聯繫。即時通訊服務因群聊、表情符號和多媒體共享等功能而流行，已成為現代通訊不可或缺的一部分，促進個人和專業領域的無縫互動交流。
提議新的應用程式
whatsapp.com
WhatsApp Messenger或簡單的WhatsApp是美國免費軟件，跨平台消息和Facebook，Inc。擁有的IP（VoIP）服務的語音。 ，文檔，用戶位置和其他媒體。 WhatsApp的客戶端應用程序可在移動設備上運行，但也可以從台式計算機訪問，只要用戶的移動設備在使用桌面應用程序時仍將連接到Internet。該服務要求用戶提供一個標準的蜂窩手機號碼，用於在服務上註冊。 2018年1月，WhatsApp發布了針對小型企業主（稱為WhatsApp Business）的獨立業務應用程序，允許公司與使用標準WhatsApp客戶端的客戶進行交流。客戶端應用程序是由加利福尼亞州山景城的Whatsapp Inc .創建的，加利福尼亞州的Whatsapp Inc.於2014年2月被Facebook收購，大約為193億美元。到2015年，它已成為世界上最受歡迎的消息傳遞應用程序，截至2020年2月，全球超過20億用戶。它已成為多個國家和地區的電子通信的主要手段，包括拉丁美洲，印度次大陸，大部分地區以及大部分地區歐洲和非洲。
Telegram
telegram.org
Telegram是一個基於雲的即時消息，錄像帶和IP服務上的語音，僅用於秘密聊天的端到端加密。 Telegram客戶端應用程序可用於Android，iOS，Windows Phone，Windows，MacOS和GNU/Linux，並於2013年起源於俄羅斯。用戶可以發送消息和交換照片，視頻，貼紙，音頻和任何類型的文件。 Telegram的客戶端代碼是免費軟件，而其服務器端代碼是封閉的和專有的。該服務還為獨立開發人員提供了API。截至2020年4月，Telegram每月有4億個活躍用戶。當時的公告包括一個承諾在2020年晚些時候實施安全的組視頻通話。默認消息和媒體在運輸過程中使用客戶端服務器加密。此數據還被靜止地加密，但可以由持有加密密鑰的電報開發人員訪問。此外，電報還提供端到端的加密呼叫和智能手機客戶端兩個在線用戶之間的可選端到端加密“秘密”聊天。但是，桌面客戶端（不包括MacOS客戶端）不具有端到端加密，也不適用於端到端加密，可用於組，超級組或頻道。電報通過聲稱不使用客戶端加密的在線背書是“當前最安全的解決方案”，但捍衛了無處不在的端到端加密，儘管有幾種其他聊天服務，例如Signal，Matrix和WhatsApp在所有平台上提供端到端加密。
Snapchat
snapchat.com
Snapchat 可讓您輕鬆與朋友交談、查看世界各地的故事以及探索「發現」中的新聞。活在當下，生活會更有趣！ Snapchat 是由 Snap Inc.（最初為 Snapchat Inc.）開發的美國多媒體即時通訊應用程式和服務。
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger（通常稱為Messenger）是由Facebook，Inc。開發的美國消息傳遞應用程序和平台。該公司最初於2008年以Facebook聊天開發，該公司於2010年改善了其消息服務，隨後發布了獨立的iOS和Android應用程序，並於2011年8月和Android應用獨立Facebook門戶網站硬件，用於基於Messenger的2018年第四季度。後來，Facebook啟動了一個專用的網站界面（Messenger.com），並將消息傳遞功能與主要Facebook應用程序分開，允許用戶使用Web界面或下載一個獨立應用程序。 2020年4月，Facebook正式發布了Messenger for Desktop，該Messenger在Windows 10和MacOS上得到了支持，分別在Microsoft Store和App Store上分發。 用戶可以發送消息並交換照片，視頻，貼紙，音頻和文件，以及對其他用戶的消息做出反應並與機器人進行交互。該服務還支持語音和視頻通話。獨立應用程序使用多個帳戶支持，可選的端到端加密對話以及玩遊戲。
Google Messages
messages.google.com
Google Messages 是 Google 為其 Android 行動作業系統開發的 SMS 和即時通訊應用程式。也提供網路介面。它於2014 年11 月12 日推出，自2018 年起支援豐富通訊服務(RCS) 訊息。到該功能的開發截至2020 年4 月，該應用程式的安裝量已超過10 億次，這很可能是由於Google 在沒有運營商支援的情況下向許多不同國家/地區廣泛推出了豐富的通訊服務。
Discord
discord.com
Discord是美國專有的免費軟件即時消息傳遞和VoIP應用程序以及數字發行平台，旨在創建從遊戲玩家到教育和業務的社區。 Discord專門研究聊天頻道中用戶之間的文本，圖像，視頻和音頻通信。 Discord在Windows，MacOS，Android，iOS，Linux和Web瀏覽器上運行。截至2019年7月21日，該軟件的用戶超過2.5億。
wechat.com
微信（中文：微信；拼音：Wēixìn（聽）；字面上：「微訊息」）是由騰訊開發的中文多功能訊息、社群媒體和行動支付應用程式。它於 2011 年首次發布，並於 2018 年成為全球最大的獨立行動應用程序，每月活躍用戶超過 10 億。微信因其廣泛的功能而被稱為中國的「萬能應用」和「超級應用」。微信審查中國的政治敏感話題。在中國境外註冊的帳戶傳輸的資料會被監視、分析並用於在中國建立審查演算法。為了回應印度和中國之間的邊界爭端，微信於2020 年6 月在印度被禁止。進行“交易”。
Instagram Direct Messenger
instagram.com
透過 Instagram 或 Facebook 向朋友發送訊息、照片和視頻，並附上效果和標題。您也可以發送貼文或透過視訊聊天進行聯繫。
Skype
skype.com
Skype 是一款電信應用程序，專門透過 Internet 在電腦、平板電腦、行動裝置、Xbox One 控制台和智慧手錶之間提供視訊聊天和語音通話。 Skype也提供即時通訊服務。 用戶可以傳輸文字、視訊、音訊和圖像。 Skype 允許視訊電話會議。 截至 2010 年底，全球用戶數超過 6.6 億，截至 2015 年 8 月，估計每月活躍用戶超過 3 億。億人使用，每天有4000 萬人使用。由於 COVID-19 大流行，每日用戶數比上個月增加了 70%。和Toivo Annus 是愛沙尼亞人，他們開發了點對點後端，也用於音樂共享應用程式Kazaa。 2005 年 9 月，eBay 以 26 億美元收購了 Skype。 2009年9月，Silver Lake、Andreessen Horowitz和加拿大退休金計畫投資委員會宣布以19億美元從eBay收購Skype 65%的股份，該企業市值達29.2億美元。微軟於 2011 年 5 月以 85 億美元收購了 Skype。 Skype 的部門總部位於盧森堡，但大多數開發團隊和該部門 44% 的員工仍位於愛沙尼亞的塔林和塔爾圖。 。 Skype 實施免費增值業務模式，Skype 之間的通話免費，而固定電話和行動電話（透過傳統電話網路）的通話則透過稱為 Skype Credit 的基於借記的使用者帳戶系統收費。一些網路管理員禁止 Skype 在企業、政府、家庭和教育網路上使用，理由是資源使用不當、頻寬使用過多和安全問題。自2012 年5 月以來，Skype 完全由微軟營運的超級節點提供支援。年，微軟以一種轉變的方式重新設計了Skype 用戶端。 Windows、iOS、Android、Mac 和 Linux 版 Skype 得到了顯著的重大改進。
GroupMe
groupme.com
GroupMe 是微軟旗下的一款行動群組訊息應用程式。它由私人公司 GroupMe 於 2010 年 5 月推出。 2011 年 8 月，GroupMe 每月發送超過 1 億則訊息，到 2012 年 6 月，數字躍升至 5.5 億則訊息。 2013年，GroupMe擁有超過1,200萬名註冊用戶。
ICQ
icq.com
將音訊訊息轉換為文本，使用智慧回复，即使網路連線不好也能保持線上。
Nicegram
nicegram.app
快速、安全且美觀的訊息傳遞應用程式。想像一下，強大的 Telegram API、精心的程式碼優化和獨特的功能相結合，將帶來您無法拒絕的全新體驗！
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn 訊息傳遞可讓您與您連結的其他 LinkedIn 成員進行通訊。在 LinkedIn 上，您只能免費向一級聯絡人（以及群組頁面內的其他群組成員）發送訊息。如果您未連接，您始終可以選擇向其他 LinkedIn 成員發送 InMail。
Zalo
zalo.me
Zalo是來自越南的訊息應用程序，隨時隨地為用戶提供快速、穩定、方便、私密的連接。 快速穩定 - 訊息、通話、影像、高品質檔案......在任何條件和環境下都能及時、穩定地傳遞。 簡便 - 簡單的介面，易於所有人使用。 - 多功能應用程序，支援簡訊、語音、貼紙、圖片、音訊通話、視訊通話、1-1連接、群組聊天、文件發送、螢幕截圖...適用於各種用例。 - 可透過電話、桌面或網站等多個平台輕鬆存取。 - 在 Zalo 時間軸上與家人、心愛的朋友分享和保存美好時刻
MySMS
mysms.com
mysms 應用程式系列可協助您在任何地方發送短信，並增強您在智慧型手機、平板電腦和電腦上的訊息體驗。
Reddit Chat
reddit.com
Reddit 聊天。
Text Free
textfree.us
取得免費電話號碼，透過 TextFree Web 從舒適的桌面發送無限量的免費簡訊。只需免費註冊，選擇您的免費電話號碼，然後開始免費發送簡訊。
Threema
threema.ch
Threema 是一款適用於 iOS、Android 和 Windows Phone 的端對端加密即時通訊應用程式。使用。透過網頁應用程式“Threema Web”，該服務可以在個人電腦上使用。伺服器位於瑞士，開發位於 Pfäffikon SZ。截至 2017 年 4 月，Threema 擁有 450 萬用戶。截至 2019 年 1 月，商業版 Threema Work 已被 3000 家公司和組織使用。
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger 是一個讓員工互相溝通的平台。用戶可以發送即時訊息、撥打電話以及建立群組聊天。 Yandex Messenger 是一款介面熟悉的安全企業通訊軟體。我們結合了即時通訊工具的重要功能，並加入了企業工作所需的功能—例如邀請團隊或部門進行群組聊天。 當所有同事的聯絡人都集中在一處時，專案工作就會變得更加容易，與家人和朋友的聊天也不會分散對任務的注意力。
X Messages
twitter.com
私訊是 X 的私密部分。