即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式 - 查德

Telegram

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Telegram是一個基於雲的即時消息，錄像帶和IP服務上的語音，僅用於秘密聊天的端到端加密。 Telegram客戶端應用程序可用於Android，iOS，Windows Phone，Windows，MacOS和GNU/Linux，並於2013年起源於俄羅斯。用戶可以發送消息和交換照片，視頻，貼紙，音頻和任何類型的文件。 Telegram的客戶端代碼是免費軟件，而其服務器端代碼是封閉的和專有的。該服務還為獨立開發人員提供了API。截至2020年4月，Telegram每月有4億個活躍用戶。當時的公告包括一個承諾在2020年晚些時候實施安全的組視頻通話。默認消息和媒體在運輸過程中使用客戶端服務器加密。此數據還被靜止地加密，但可以由持有加密密鑰的電報開發人員訪問。此外，電報還提供端到端的加密呼叫和智能手機客戶端兩個在線用戶之間的可選端到端加密“秘密”聊天。但是，桌面客戶端（不包括MacOS客戶端）不具有端到端加密，也不適用於端到端加密，可用於組，超級組或頻道。電報通過聲稱不使用客戶端加密的在線背書是“當前最安全的解決方案”，但捍衛了無處不在的端到端加密，儘管有幾種其他聊天服務，例如Signal，Matrix和WhatsApp在所有平台上提供端到端加密。