即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式 - 索馬利亞

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即時通訊服務（通常稱為 IM 服務）使個人能夠即時交換文字訊息、多媒體內容，甚至進行語音或視訊通話，從而徹底改變了即時通訊。這些平台促進了快速、便捷的對話，使用戶能夠在幾秒鐘內與世界各地的朋友、家人和同事建立聯繫。即時通訊服務因群聊、表情符號和多媒體共享等功能而流行，已成為現代通訊不可或缺的一部分，促進個人和專業領域的無縫互動交流。
提議新的應用程式
whatsapp.com
WhatsApp Messenger，或簡稱 WhatsApp，是 Facebook, Inc. 擁有的一款美國免費軟體、跨平台訊息傳遞和 IP 語音 (VoIP) 服務。文件、使用者位置和其他媒體。 WhatsApp 的用戶端應用程式在行動裝置上運行，但也可以從桌上型電腦訪問，只要用戶在使用桌面應用程式時行動裝置保持連接到網路即可。該服務要求用戶提供標準蜂窩行動電話號碼以註冊該服務。 2018 年1 月，WhatsApp 發布了一款針對小型企業主的獨立商業應用程序，名為WhatsApp Business，允許企業與使用標準WhatsApp 用戶端的客戶進行溝通。 Inc. 創建，該公司2014 年 2 月被 Facebook 以約 193 億美元收購。到2015 年，它成為世界上最受歡迎的訊息應用程序，截至2020 年2 月，它在全球擁有超過20 億用戶。次大陸和大部分地區。
Telegram
telegram.org
Telegram 是一種基於雲端的即時訊息、視訊電話和 IP 語音服務，具有端對端加密功能，僅用於秘密聊天。 Telegram 用戶端應用程式適用於 Android、iOS、Windows Phone、Windows、macOS 和 GNU/Linux，於 2013 年起源於俄羅斯。 Telegram 的用戶端程式碼是免費軟體，而其伺服器端程式碼則是閉源且專有的。該服務還向獨立開發人員提供 API。截至 2020 年 4 月，Telegram 每月有 4 億活躍用戶。當時的公告包括承諾在 2020 年稍後實施安全群組視訊通話。這些資料也是靜態加密的，但持有加密金鑰的 Telegram 開發人員可以存取這些資料。此外，Telegram 在智慧型手機用戶端上的兩個線上用戶之間提供端對端加密呼叫和可選的端對端加密「秘密」聊天。但是，桌面用戶端（不包括 macOS 用戶端）不具有端對端加密功能，也不適用於群組、超級群組或頻道。 Telegram 為缺乏普遍存在的端到端加密進行了辯護，聲稱不使用客戶端加密的在線備份是“目前可能的最安全的解決方案”，儘管還有其他幾種聊天服務，例如 Signal、Matrix 和 WhatsApp在所有平台上提供端對端加密。
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger（俗稱Messenger）是一款由Facebook, Inc. 開發的美國訊息應用程式和平台。了獨立的iOS 和Android 應用程序， 2018 年第四季度推出獨立的Facebook Portal 硬件，用於基於Messenger 的通話。應用程式分離，允許使用者使用Web 介面或下載一個的獨立應用程式。 2020 年 4 月，Facebook 正式發表 Messenger for Desktop，支援 Windows 10 和 macOS，並分別在 Microsoft Store 和 App Store 上發布。 用戶可以發送訊息並交換照片、影片、貼紙、音訊和文件，以及對其他用戶的訊息做出反應並與機器人互動。該服務還支援語音和視訊通話。獨立應用程式支援使用多個帳戶、使用可選的端對端加密進行對話以及玩遊戲。
Snapchat
snapchat.com
Snapchat 可讓您輕鬆與朋友交談、查看世界各地的故事以及探索「發現」中的新聞。活在當下，生活會更有趣！ Snapchat 是由 Snap Inc.（最初為 Snapchat Inc.）開發的美國多媒體即時通訊應用程式和服務。
Discord
discord.com
Discord 是美國專有的免費軟體即時訊息和 VoIP 應用程式以及數位分發平台，旨在創建從遊戲玩家到教育和企業的社群。 Discord 專注於聊天頻道中使用者之間的文字、圖像、視訊和音訊通訊。 Discord 可在 Windows、macOS、Android、iOS、Linux 和 Web 瀏覽器中運作。截至 2019 年 7 月 21 日，該軟體的使用者超過 2.5 億。
Nicegram
nicegram.app
快速、安全且美觀的訊息傳遞應用程式。想像一下，強大的 Telegram API、精心的程式碼優化和獨特的功能相結合，將帶來您無法拒絕的全新體驗！
Skype
skype.com
Skype 是一款電信應用程序，專門透過 Internet 在電腦、平板電腦、行動裝置、Xbox One 控制台和智慧手錶之間提供視訊聊天和語音通話。 Skype也提供即時通訊服務。 用戶可以傳輸文字、視訊、音訊和圖像。 Skype 允許視訊電話會議。 截至 2010 年底，全球用戶數超過 6.6 億，截至 2015 年 8 月，估計每月活躍用戶超過 3 億。億人使用，每天有4000 萬人使用。由於 COVID-19 大流行，每日用戶數比上個月增加了 70%。和Toivo Annus 是愛沙尼亞人，他們開發了點對點後端，也用於音樂共享應用程式Kazaa。 2005 年 9 月，eBay 以 26 億美元收購了 Skype。 2009年9月，Silver Lake、Andreessen Horowitz和加拿大退休金計畫投資委員會宣布以19億美元從eBay收購Skype 65%的股份，該企業市值達29.2億美元。微軟於 2011 年 5 月以 85 億美元收購了 Skype。 Skype 的部門總部位於盧森堡，但大多數開發團隊和該部門 44% 的員工仍位於愛沙尼亞的塔林和塔爾圖。 。 Skype 實施免費增值業務模式，Skype 之間的通話免費，而固定電話和行動電話（透過傳統電話網路）的通話則透過稱為 Skype Credit 的基於借記的使用者帳戶系統收費。一些網路管理員禁止 Skype 在企業、政府、家庭和教育網路上使用，理由是資源使用不當、頻寬使用過多和安全問題。自2012 年5 月以來，Skype 完全由微軟營運的超級節點提供支援。年，微軟以一種轉變的方式重新設計了Skype 用戶端。 Windows、iOS、Android、Mac 和 Linux 版 Skype 得到了顯著的重大改進。
Google Messages
messages.google.com
Google Messages 是 Google 為其 Android 行動作業系統開發的 SMS 和即時通訊應用程式。也提供網路介面。它於2014 年11 月12 日推出，自2018 年起支援豐富通訊服務(RCS) 訊息。到該功能的開發截至2020 年4 月，該應用程式的安裝量已超過10 億次，這很可能是由於Google 在沒有運營商支援的情況下向許多不同國家/地區廣泛推出了豐富的通訊服務。
wechat.com
微信（中文：微信；拼音：Wēixìn（聽）；字面上：「微訊息」）是由騰訊開發的中文多功能訊息、社群媒體和行動支付應用程式。它於 2011 年首次發布，並於 2018 年成為全球最大的獨立行動應用程序，每月活躍用戶超過 10 億。微信因其廣泛的功能而被稱為中國的「萬能應用」和「超級應用」。微信審查中國的政治敏感話題。在中國境外註冊的帳戶傳輸的資料會被監視、分析並用於在中國建立審查演算法。為了回應印度和中國之間的邊界爭端，微信於2020 年6 月在印度被禁止。進行“交易”。
Instagram Direct Messenger
instagram.com
透過 Instagram 或 Facebook 向朋友發送訊息、照片和視頻，並附上效果和標題。您也可以發送貼文或透過視訊聊天進行聯繫。
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn 訊息傳遞可讓您與您連結的其他 LinkedIn 成員進行通訊。在 LinkedIn 上，您只能免費向一級聯絡人（以及群組頁面內的其他群組成員）發送訊息。如果您未連接，您始終可以選擇向其他 LinkedIn 成員發送 InMail。
MySMS
mysms.com
mysms 應用程式系列可協助您在任何地方發送短信，並增強您在智慧型手機、平板電腦和電腦上的訊息體驗。
Text Free
textfree.us
取得免費電話號碼，透過 TextFree Web 從舒適的桌面發送無限量的免費簡訊。只需免費註冊，選擇您的免費電話號碼，然後開始免費發送簡訊。
Zalo
zalo.me
Zalo是來自越南的訊息應用程序，隨時隨地為用戶提供快速、穩定、方便、私密的連接。 快速穩定 - 訊息、通話、影像、高品質檔案......在任何條件和環境下都能及時、穩定地傳遞。 簡便 - 簡單的介面，易於所有人使用。 - 多功能應用程序，支援簡訊、語音、貼紙、圖片、音訊通話、視訊通話、1-1連接、群組聊天、文件發送、螢幕截圖...適用於各種用例。 - 可透過電話、桌面或網站等多個平台輕鬆存取。 - 在 Zalo 時間軸上與家人、心愛的朋友分享和保存美好時刻
ICQ
icq.com
將音訊訊息轉換為文本，使用智慧回复，即使網路連線不好也能保持線上。
GroupMe
groupme.com
GroupMe 是微軟旗下的一款行動群組訊息應用程式。它由私人公司 GroupMe 於 2010 年 5 月推出。 2011 年 8 月，GroupMe 每月發送超過 1 億則訊息，到 2012 年 6 月，數字躍升至 5.5 億則訊息。 2013年，GroupMe擁有超過1,200萬名註冊用戶。
Reddit Chat
reddit.com
Reddit 聊天。
Threema
threema.ch
Threema 是一款適用於 iOS、Android 和 Windows Phone 的端對端加密即時通訊應用程式。使用。透過網頁應用程式“Threema Web”，該服務可以在個人電腦上使用。伺服器位於瑞士，開發位於 Pfäffikon SZ。截至 2017 年 4 月，Threema 擁有 450 萬用戶。截至 2019 年 1 月，商業版 Threema Work 已被 3000 家公司和組織使用。
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger 是一個讓員工互相溝通的平台。用戶可以發送即時訊息、撥打電話以及建立群組聊天。 Yandex Messenger 是一款介面熟悉的安全企業通訊軟體。我們結合了即時通訊工具的重要功能，並加入了企業工作所需的功能—例如邀請團隊或部門進行群組聊天。 當所有同事的聯絡人都集中在一處時，專案工作就會變得更加容易，與家人和朋友的聊天也不會分散對任務的注意力。
X Messages
twitter.com
私訊是 X 的私密部分。