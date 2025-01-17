即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式 - 帛琉

Skype

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Skype 是一款電信應用程序，專門透過 Internet 在電腦、平板電腦、行動裝置、Xbox One 控制台和智慧手錶之間提供視訊聊天和語音通話。 Skype也提供即時通訊服務。 用戶可以傳輸文字、視訊、音訊和圖像。 Skype 允許視訊電話會議。 截至 2010 年底，全球用戶數超過 6.6 億，截至 2015 年 8 月，估計每月活躍用戶超過 3 億。億人使用，每天有4000 萬人使用。由於 COVID-19 大流行，每日用戶數比上個月增加了 70%。和Toivo Annus 是愛沙尼亞人，他們開發了點對點後端，也用於音樂共享應用程式Kazaa。 2005 年 9 月，eBay 以 26 億美元收購了 Skype。 2009年9月，Silver Lake、Andreessen Horowitz和加拿大退休金計畫投資委員會宣布以19億美元從eBay收購Skype 65%的股份，該企業市值達29.2億美元。微軟於 2011 年 5 月以 85 億美元收購了 Skype。 Skype 的部門總部位於盧森堡，但大多數開發團隊和該部門 44% 的員工仍位於愛沙尼亞的塔林和塔爾圖。 。 Skype 實施免費增值業務模式，Skype 之間的通話免費，而固定電話和行動電話（透過傳統電話網路）的通話則透過稱為 Skype Credit 的基於借記的使用者帳戶系統收費。一些網路管理員禁止 Skype 在企業、政府、家庭和教育網路上使用，理由是資源使用不當、頻寬使用過多和安全問題。自2012 年5 月以來，Skype 完全由微軟營運的超級節點提供支援。年，微軟以一種轉變的方式重新設計了Skype 用戶端。 Windows、iOS、Android、Mac 和 Linux 版 Skype 得到了顯著的重大改進。