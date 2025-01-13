即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式 - 聖皮埃與密克隆群島

Telegram

telegram.org

Telegram 是一種基於雲端的即時訊息、視訊電話和 IP 語音服務，具有端對端加密功能，僅用於秘密聊天。 Telegram 用戶端應用程式適用於 Android、iOS、Windows Phone、Windows、macOS 和 GNU/Linux，於 2013 年起源於俄羅斯。 Telegram 的用戶端程式碼是免費軟體，而其伺服器端程式碼則是閉源且專有的。該服務還向獨立開發人員提供 API。截至 2020 年 4 月，Telegram 每月有 4 億活躍用戶。當時的公告包括承諾在 2020 年稍後實施安全群組視訊通話。這些資料也是靜態加密的，但持有加密金鑰的 Telegram 開發人員可以存取這些資料。此外，Telegram 在智慧型手機用戶端上的兩個線上用戶之間提供端對端加密呼叫和可選的端對端加密「秘密」聊天。但是，桌面用戶端（不包括 macOS 用戶端）不具有端對端加密功能，也不適用於群組、超級群組或頻道。 Telegram 為缺乏普遍存在的端到端加密進行了辯護，聲稱不使用客戶端加密的在線備份是“目前可能的最安全的解決方案”，儘管還有其他幾種聊天服務，例如 Signal、Matrix 和 WhatsApp在所有平台上提供端對端加密。