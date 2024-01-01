即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式 - 迦納

Telegram

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Telegram 是一種基於雲端的即時訊息、視訊電話和 IP 語音服務，具有端對端加密功能，僅用於秘密聊天。 Telegram 用戶端應用程式適用於 Android、iOS、Windows Phone、Windows、macOS 和 GNU/Linux，於 2013 年起源於俄羅斯。 Telegram 的用戶端程式碼是免費軟體，而其伺服器端程式碼則是閉源且專有的。該服務還向獨立開發人員提供 API。截至 2020 年 4 月，Telegram 每月有 4 億活躍用戶。當時的公告包括承諾在 2020 年稍後實施安全群組視訊通話。這些資料也是靜態加密的，但持有加密金鑰的 Telegram 開發人...