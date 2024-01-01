即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式 - 剛果（布拉薩）

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時通訊服務（通常稱為 IM 服務）使個人能夠即時交換文字訊息、多媒體內容，甚至進行語音或視訊通話，從而徹底改變了即時通訊。這些平台促進了快速、便捷的對話，使用戶能夠在幾秒鐘內與世界各地的朋友、家人和同事建立聯繫。即時通訊服務因群聊、表情符號和多媒體共享等功能而流行，已成為現代通訊不可或缺的一部分，促進個人和專業領域的無縫互動交流。
提議新的應用程式
whatsapp.com
WhatsApp Messenger，或簡稱 WhatsApp，是 Facebook, Inc. 擁有的一款美國免費軟體、跨平台訊息傳遞和 IP 語音 (VoIP) 服務。文件、使用者位置和其他媒體。 WhatsApp 的用戶端應用程式在行動裝置上運行，但也可以從桌上型電腦訪問，只要用戶在使用桌面應用程式時行動裝置保持連接到網路即可。該服務要求用戶提供標準蜂窩行動電話號碼以註冊該服務。 2018 年1 月，WhatsApp 發布了一款針對小型企業主的獨立商業應用程序，名為WhatsApp Business，允許企業與使用標準WhatsApp 用戶端的客戶進行溝通。 Inc. 創建，該公司201...
Snapchat
snapchat.com
Snapchat 可讓您輕鬆與朋友交談、查看世界各地的故事以及探索「發現」中的新聞。活在當下，生活會更有趣！ Snapchat 是由 Snap Inc.（最初為 Snapchat Inc.）開發的美國多媒體即時通訊應用程式和服務。
Telegram
telegram.org
Telegram 是一種基於雲端的即時訊息、視訊電話和 IP 語音服務，具有端對端加密功能，僅用於秘密聊天。 Telegram 用戶端應用程式適用於 Android、iOS、Windows Phone、Windows、macOS 和 GNU/Linux，於 2013 年起源於俄羅斯。 Telegram 的用戶端程式碼是免費軟體，而其伺服器端程式碼則是閉源且專有的。該服務還向獨立開發人員提供 API。截至 2020 年 4 月，Telegram 每月有 4 億活躍用戶。當時的公告包括承諾在 2020 年稍後實施安全群組視訊通話。這些資料也是靜態加密的，但持有加密金鑰的 Telegram 開發人...
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger（俗稱Messenger）是一款由Facebook, Inc. 開發的美國訊息應用程式和平台。了獨立的iOS 和Android 應用程序， 2018 年第四季度推出獨立的Facebook Portal 硬件，用於基於Messenger 的通話。應用程式分離，允許使用者使用Web 介面或下載一個的獨立應用程式。 2020 年 4 月，Facebook 正式發表 Messenger for Desktop，支援 Windows 10 和 macOS，並分別在 Microsoft Store 和 App Store 上發布。 用戶可以發送訊息並交換照片、影片、貼...
Google Messages
messages.google.com
Google Messages 是 Google 為其 Android 行動作業系統開發的 SMS 和即時通訊應用程式。也提供網路介面。它於2014 年11 月12 日推出，自2018 年起支援豐富通訊服務(RCS) 訊息。到該功能的開發截至2020 年4 月，該應用程式的安裝量已超過10 億次，這很可能是由於Google 在沒有運營商支援的情況下向許多不同國家/地區廣泛推出了豐富的通訊服務。
Discord
discord.com
Discord 是美國專有的免費軟體即時訊息和 VoIP 應用程式以及數位分發平台，旨在創建從遊戲玩家到教育和企業的社群。 Discord 專注於聊天頻道中使用者之間的文字、圖像、視訊和音訊通訊。 Discord 可在 Windows、macOS、Android、iOS、Linux 和 Web 瀏覽器中運作。截至 2019 年 7 月 21 日，該軟體的使用者超過 2.5 億。
Nicegram
nicegram.app
快速、安全且美觀的訊息傳遞應用程式。想像一下，強大的 Telegram API、精心的程式碼優化和獨特的功能相結合，將帶來您無法拒絕的全新體驗！
Skype
skype.com
Skype 是一款電信應用程序，專門透過 Internet 在電腦、平板電腦、行動裝置、Xbox One 控制台和智慧手錶之間提供視訊聊天和語音通話。 Skype也提供即時通訊服務。 用戶可以傳輸文字、視訊、音訊和圖像。 Skype 允許視訊電話會議。 截至 2010 年底，全球用戶數超過 6.6 億，截至 2015 年 8 月，估計每月活躍用戶超過 3 億。億人使用，每天有4000 萬人使用。由於 COVID-19 大流行，每日用戶數比上個月增加了 70%。和Toivo Annus 是愛沙尼亞人，他們開發了點對點後端，也用於音樂共享應用程式Kazaa。 2005 年 9 月，eBay 以...
Zalo
zalo.me
Zalo是來自越南的訊息應用程序，隨時隨地為用戶提供快速、穩定、方便、私密的連接。 快速穩定 - 訊息、通話、影像、高品質檔案......在任何條件和環境下都能及時、穩定地傳遞。 簡便 - 簡單的介面，易於所有人使用。 - 多功能應用程序，支援簡訊、語音、貼紙、圖片、音訊通話、視訊通話、1-1連接、群組聊天、文件發送、螢幕截圖...適用於各種用例。 - 可透過電話、桌面或網站等多個平台輕鬆存取。 - 在 Zalo 時間軸上與家人、心愛的朋友分享和保存美好時刻
Instagram Direct Messenger
instagram.com
透過 Instagram 或 Facebook 向朋友發送訊息、照片和視頻，並附上效果和標題。您也可以發送貼文或透過視訊聊天進行聯繫。
wechat.com
微信（中文：微信；拼音：Wēixìn（聽）；字面上：「微訊息」）是由騰訊開發的中文多功能訊息、社群媒體和行動支付應用程式。它於 2011 年首次發布，並於 2018 年成為全球最大的獨立行動應用程序，每月活躍用戶超過 10 億。微信因其廣泛的功能而被稱為中國的「萬能應用」和「超級應用」。微信審查中國的政治敏感話題。在中國境外註冊的帳戶傳輸的資料會被監視、分析並用於在中國建立審查演算法。為了回應印度和中國之間的邊界爭端，微信於2020 年6 月在印度被禁止。進行“交易”。
Text Free
textfree.us
取得免費電話號碼，透過 TextFree Web 從舒適的桌面發送無限量的免費簡訊。只需免費註冊，選擇您的免費電話號碼，然後開始免費發送簡訊。
GroupMe
groupme.com
GroupMe 是微軟旗下的一款行動群組訊息應用程式。它由私人公司 GroupMe 於 2010 年 5 月推出。 2011 年 8 月，GroupMe 每月發送超過 1 億則訊息，到 2012 年 6 月，數字躍升至 5.5 億則訊息。 2013年，GroupMe擁有超過1,200萬名註冊用戶。
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn 訊息傳遞可讓您與您連結的其他 LinkedIn 成員進行通訊。在 LinkedIn 上，您只能免費向一級聯絡人（以及群組頁面內的其他群組成員）發送訊息。如果您未連接，您始終可以選擇向其他 LinkedIn 成員發送 InMail。
Threema
threema.ch
Threema 是一款適用於 iOS、Android 和 Windows Phone 的端對端加密即時通訊應用程式。使用。透過網頁應用程式“Threema Web”，該服務可以在個人電腦上使用。伺服器位於瑞士，開發位於 Pfäffikon SZ。截至 2017 年 4 月，Threema 擁有 450 萬用戶。截至 2019 年 1 月，商業版 Threema Work 已被 3000 家公司和組織使用。
Reddit Chat
reddit.com
Reddit 聊天。
ICQ
icq.com
將音訊訊息轉換為文本，使用智慧回复，即使網路連線不好也能保持線上。
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger 是一個讓員工互相溝通的平台。用戶可以發送即時訊息、撥打電話以及建立群組聊天。 Yandex Messenger 是一款介面熟悉的安全企業通訊軟體。我們結合了即時通訊工具的重要功能，並加入了企業工作所需的功能—例如邀請團隊或部門進行群組聊天。 當所有同事的聯絡人都集中在一處時，專案工作就會變得更加容易，與家人和朋友的聊天也不會分散對任務的注意力。
MySMS
mysms.com
mysms 應用程式系列可協助您在任何地方發送短信，並增強您在智慧型手機、平板電腦和電腦上的訊息體驗。
X Messages
twitter.com
私訊是 X 的私密部分。