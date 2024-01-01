即時通訊服務 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

WeChat

wechat.com

微信（中文：微信；拼音：Wēixìn（聽）；字面上：「微訊息」）是由騰訊開發的中文多功能訊息、社群媒體和行動支付應用程式。它於 2011 年首次發布，並於 2018 年成為全球最大的獨立行動應用程序，每月活躍用戶超過 10 億。微信因其廣泛的功能而被稱為中國的「萬能應用」和「超級應用」。作為中國大規模監控網路的一部分，微信上的用戶活動會根據要求與中國當局進行分析、追蹤和共享。微信審查中國的政治敏感話題。在中國境外註冊的帳戶傳輸的資料會被監視、分析並用於在中國建立審查演算法。為了回應印度和中國之間的邊界爭端，微信於2020 年6 月在印度被禁止。2020 年8 月6 日，美國總統唐納德·川普簽署...