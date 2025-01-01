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最受歡迎 最近新增 分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體使企業能夠為客戶提供透過一系列定期付款購買產品和服務的選擇。這些解決方案嵌入線上商店或與發票軟體集成，提供靈活的付款選項。這種靈活性可以幫助企業吸引新客戶並增加電子商務商店中高價商品的銷售量。 Etsy 和 eBay 等市場提供者也受益於 BNPL，因為它允許賣家分期接收付款。 為了有效發揮作用，這些工具必須與電子商務平台集成，在結帳時提供分期付款選項，並與支付網關集成來處理付款。此外，所有支付資料都需要與財務系統同步，需要與會計軟體整合。