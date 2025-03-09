分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體使企業能夠為客戶提供透過一系列定期付款購買產品和服務的選擇。這些解決方案嵌入線上商店或與發票軟體集成，提供靈活的付款選項。這種靈活性可以幫助企業吸引新客戶並增加電子商務商店中高價商品的銷售量。 Etsy 和 eBay 等市場提供者也受益於 BNPL，因為它允許賣家分期接收付款。 為了有效發揮作用，這些工具必須與電子商務平台集成，在結帳時提供分期付款選項，並與支付網關集成來處理付款。此外，所有支付資料都需要與財務系統同步，需要與會計軟體整合。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal 是一個數字錢包，允許用戶安全地發送和接收資金，用於在線及店內購買，並提供方便的交易管理方式。
Zip
zip.co
Zip（以前的Quadpay）現在是領先的買入，以後向後來的公司付款，提供公平而無縫的解決方案，以簡化人們的付款方式。隨著全球範圍內的日益增長，我們的使命是每天到處都是第一個付款選擇。我們的存在是為了創造一個世界，人們今天知道自己可以控制明天。專注於使人們進入中心的產品創新，我們將客戶和商人的財務福祉置於我們所做的一切的核心。使用ZIP，客戶可以在任何地方購物並以後付款，而商家則可以預付款。我們的平台使企業能夠為在線和商店提供靈活的付款解決方案而沒有風險。我們的用戶友好解決方案在沒有API的情況下很容易集成。一旦直播，商人就可以將其品牌介紹給數百萬的新消費者，這些新消費者已經熱愛拉鍊，獲取新客戶並立即提高銷售。我們是拉鍊，我們才剛剛開始。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一個全方位服務的 B2B 支付平台，可為您和您的客戶簡化和自動化支付。為您的客戶提供一個白標安全平台，透過多種付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付發票。與領先的會計和 PSA 軟體解決方案集成，同步發票並使自動對帳變得輕而易舉。啟用自動付款和自動電子郵件提醒等自動化功能，可以節省您的時間並更快地收集發票，並解鎖數據洞察力，讓您全面了解付款情況並更好地預測現金流。一切都在一個平台上。
Sezzle
sezzle.com
Sezzle是一款BNPL應用，允許用戶將購物付款分成四期、六周內無息付款，並提供財務教育與信用建立功能。
Paythen
paythen.co
Paythen 可以輕鬆提供簡單的付款計劃、訂閱等，同時內建的自動化功能可以減少您的繁忙工作。無需程式碼或技術知識。只需連接您的 Stripe 帳戶，一分鐘內即可開始。
Mondu
mondu.ai
Mondu 正在推動 B2B 支付領域的創新。透過讓 B2B 支付達到與 B2C 相同的水平並將客戶置於支付流程的核心，Mondu 確保了無縫且最先進的體驗。 Mondu 的解決方案使商家和市場能夠在線上和線下多通路環境中為歐洲和英國的商業客戶提供最受歡迎的 B2B 支付方式和靈活的支付條款。結果是一個雙贏的故事：企業客戶能夠在需要時購買和付款，這意味著更高的轉換率和平均訂單價值，並最終推動商家和市場的成長。 Mondu GmbH 由企業家 Malte Huffmann、Philipp Povel 和 Gil Danziger 於 2021 年創立，旨在簡化 B2B 支付交易。 Mondu 擁有一支由超過 140 名才華橫溢的專業人士組成的團隊，他們來自不同的背景，並擁有來自科技和其他領域最好的公司的經驗。 Mondu 已從主要投資者 Valar Ventures、Cherry Ventures、FinTech Collective 和 VVRB 銀行籌集了 9,000 萬美元的股權和債務融資。
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly 讓您為客戶提供客製化、靈活的付款計劃，以便立即開始付款。
Simpl
getsimpl.com
簡單是印度領先的1-TAP結帳網絡，旨在使付款不可見且聰明。它致力於簡化和民主化在付款領域的數字化轉型。 作為印度最重要的消費者體驗平台，簡單的使命是使商人一次與客戶建立可信賴的關係，一次交易。 Simpl設想有超過26,000多家可用的商人和數百萬可信賴的用戶Pan-India，為印度創造了包容性的數字支付體驗，從而賦予了商人及其客戶之間的信任。 Simpl為電子商務轉換提供了全堆棧解決方案。它使商人能夠為客戶提供1-TAP結帳，買方保護和薪資培訓設施，以使他們在網上購物時感到安全和值得信賴。通過簡單，商人可以為消費者提供簡單，安全和直觀的用戶體驗。
Vartana
vartana.com
Vartana 是一款一體化 B2B 企業銷售結帳和融資平台，透過簡化結帳流程並消除付款期限延遲，簡化銷售代表完成交易和買家付款的方式。
Tamara
tamara.co
塔瑪拉（Tamara）是金融科技應用，提供無息分期付款選項，幫助用戶靈活管理購物和支出。
Zilch
zilch.com
Zilch是一款財務管理應用，允許用戶使用虛擬卡進行線上或實體店購物，並提供靈活的付款選擇和信用建設功能。
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy個人是一款讓用戶無利息分6期付款的購物應用，支持線上及店內購物，並可管理付款時間表和願望清單。
Laybuy Merchant
laybuy.com
無限生長， 一個平台。 我們如何為商人工作。 為您的客戶提供更簡單的付款方式。讓他們在每週6次免費分期付款中付款，同時立即收到您的付款。較低的價格點意味著您品牌的付款週期和轉向倒計時的客戶。
Klarna
klarna.com
克拉納（Klarna）是一款可以將購物分為4期免息付款的應用，支持網上及實體店購物，並提供靈活管理財務的功能。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless是一個付款平台，簡化銀行帳戶的重複和一次性付款收集，支持多種地區和付款計劃。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 是一款分期付款應用，允許用戶將購買金額分為四期無利息付款，適用於線上和實體商店，簡化消費者支付流程。
Affirm
affirm.com
確認是一款金融應用程式，提供透明的分期付款選擇，幫助用戶在不收取額外費用的情況下管理購買與還款。