分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 坦尚尼亞

Zip

zip.co

Zip（以前的Quadpay）現在是領先的買入，以後向後來的公司付款，提供公平而無縫的解決方案，以簡化人們的付款方式。隨著全球範圍內的日益增長，我們的使命是每天到處都是第一個付款選擇。我們的存在是為了創造一個世界，人們今天知道自己可以控制明天。專注於使人們進入中心的產品創新，我們將客戶和商人的財務福祉置於我們所做的一切的核心。使用ZIP，客戶可以在任何地方購物並以後付款，而商家則可以預付款。我們的平台使企業能夠為在線和商店提供靈活的付款解決方案而沒有風險。我們的用戶友好解決方案在沒有API的情況下很容易集成。一旦直播，商人就可以將其品牌介紹給數百萬的新消費者，這些新消費者已經熱愛拉鍊，獲取新客戶並立即提高銷售。我們是拉鍊，我們才剛剛開始。