分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

Zip

zip.co

Zip（以前稱為 Quadpay）是一家領先的「先買後付」公司，提供公平、無縫的解決方案，簡化人們的支付方式。隨著我們在全球的業務不斷成長，我們的使命是成為隨時隨地的首選支付選擇。我們的存在是為了創造一個人們可以無所畏懼地生活在今天的世界，因為他們知道他們掌控著明天。我們專注於以人為本的產品創新，將客戶和商家的財務福祉置於我們所做的一切的核心。借助 Zip，顧客可以在任何地方購物並稍後付款，而商家則可以預先付款。我們的平台使企業能夠為線上和實體店的客戶提供靈活的支付解決方案，而無需承擔風險。我們用戶友好的解決方案無需 API 即可輕鬆整合。一旦上線，商家就可以向數百萬已經喜愛 Zip 的新消費者介紹他們的品牌，從而獲得新客戶並立即提高銷售額。我們是 Zip，而我們才剛開始。