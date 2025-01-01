分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體使企業能夠為客戶提供透過一系列定期付款購買產品和服務的選擇。這些解決方案嵌入線上商店或與發票軟體集成，提供靈活的付款選項。這種靈活性可以幫助企業吸引新客戶並增加電子商務商店中高價商品的銷售量。 Etsy 和 eBay 等市場提供者也受益於 BNPL，因為它允許賣家分期接收付款。 為了有效發揮作用，這些工具必須與電子商務平台集成，在結帳時提供分期付款選項，並與支付網關集成來處理付款。此外，所有支付資料都需要與財務系統同步，需要與會計軟體整合。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal 是一個數字錢包，允許用戶安全地發送和接收資金，用於在線及店內購買，並提供方便的交易管理方式。
Klarna
klarna.com
克拉納（Klarna）是一款可以將購物分為4期免息付款的應用，支持網上及實體店購物，並提供靈活管理財務的功能。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 是一款分期付款應用，允許用戶將購買金額分為四期無利息付款，適用於線上和實體商店，簡化消費者支付流程。
Affirm
affirm.com
確認是一款金融應用程式，提供透明的分期付款選擇，幫助用戶在不收取額外費用的情況下管理購買與還款。
Zip
zip.co
Zip是一個先買後付應用程式，讓消費者可在任何地方購物並延後付款，商家則立即收到款項。
Sezzle
sezzle.com
Sezzle是一款BNPL應用，允許用戶將購物付款分成四期、六周內無息付款，並提供財務教育與信用建立功能。
Tamara
tamara.co
塔瑪拉（Tamara）是金融科技應用，提供無息分期付款選項，幫助用戶靈活管理購物和支出。
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy個人是一款讓用戶無利息分6期付款的購物應用，支持線上及店內購物，並可管理付款時間表和願望清單。
Zilch
zilch.com
Zilch是一款財務管理應用，允許用戶使用虛擬卡進行線上或實體店購物，並提供靈活的付款選擇和信用建設功能。
Simpl
getsimpl.com
Simpl 是印度的電商結帳平台，提供一鍵結帳、買家保護及延期付款服務，簡化網上購物體驗，增強商家與消費者之間的信任。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless是一個付款平台，簡化銀行帳戶的重複和一次性付款收集，支持多種地區和付款計劃。
Alternative Payments
alternativepayments.io
替代付款是一個B2B支付平台，簡化了付款流程，支持多種支付方式，並自動化發票管理。
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly 讓用戶可以提供客製化的分期付款計畫，幫助客戶管理財務義務，避免滯納金和財務壓力。
Paythen
paythen.co
Paythen是一個簡化付款計劃和訂閱的應用，無需編碼，透過Stripe帳戶可快速開始使用。
Laybuy Merchant
laybuy.com
Laybuy Merchant應用程序幫助商人簡化分期付款，客戶可在六週內無息支付，並即時收到款項。
Vartana
vartana.com
Vartana 是一個一體化的 B2B 銷售和融資平台，簡化銷售人員成交流程，消除買家付款期限的抵觸。
Mondu
mondu.ai
Mondu是一個B2B付款平台，提供靈活的付款條款和主流支付方式，助力企業簡化交易流程，提高客戶滿意度。
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