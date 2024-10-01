分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 以色列

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體使企業能夠為客戶提供透過一系列定期付款購買產品和服務的選擇。這些解決方案嵌入線上商店或與發票軟體集成，提供靈活的付款選項。這種靈活性可以幫助企業吸引新客戶並增加電子商務商店中高價商品的銷售量。 Etsy 和 eBay 等市場提供者也受益於 BNPL，因為它允許賣家分期接收付款。 為了有效發揮作用，這些工具必須與電子商務平台集成，在結帳時提供分期付款選項，並與支付網關集成來處理付款。此外，所有支付資料都需要與財務系統同步，需要與會計軟體整合。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 開創了一種更好的付款方式。客戶現在購物，可在 6 週內付款，無需支付利息。與 Afterpay 合作的商家可以接觸到世界上最大、最忠誠的購物者。全球有超過 1,900 萬活躍客戶使用 Afterpay 進行購物，並且一直位居購物應用程式前 10 名。與 Afterpay 合作並為客戶提供更好的支付方式使商家受益。平均而言，Afterpay 每天向其商家合作夥伴發送超過 100 萬次全球推薦。 Afterpay 提高了平均訂單價值，推動增量銷售，並吸引回頭客。以下是 Afterpay 為您的客戶提供服務的方式： 1. 您的客戶在您的網站上購物或取得 Afterpay 應用程式。...
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Affirm
affirm.com
Affirm 的使命是提供誠實的金融產品來改善生活。透過建立一個基於信任、透明度和以人為本的新型支付網絡，我們使數百萬消費者能夠負責任地消費和儲蓄，並為數千家企業提供推動成長的工具。與大多數信用卡和其他按時間付費選項不同，我們向消費者準確展示他們將預先支付的金額，從不增加該金額，也從不收取任何滯納金或隱藏費用。
Zip
zip.co
Zip（以前稱為 Quadpay）是一家領先的「先買後付」公司，提供公平、無縫的解決方案，簡化人們的支付方式。隨著我們在全球的業務不斷成長，我們的使命是成為隨時隨地的首選支付選擇。我們的存在是為了創造一個人們可以無所畏懼地生活在今天的世界，因為他們知道他們掌控著明天。我們專注於以人為本的產品創新，將客戶和商家的財務福祉置於我們所做的一切的核心。借助 Zip，顧客可以在任何地方購物並稍後付款，而商家則可以預先付款。我們的平台使企業能夠為線上和實體店的客戶提供靈活的支付解決方案，而無需承擔風險。我們用戶友好的解決方案無需 API 即可輕鬆整合。一旦上線，商家就可以向數百萬已經喜愛 Zip 的新消費...
Sezzle
sezzle.com
Sezzle 讓購物者能夠立即購買，並在 6 週內進行 4 次免息付款！提高您的轉換率、AOV 和客戶滿意度。
Laybuy Personal
laybuy.com
立即購買並透過 Laybuy 付款方式支付超過 6 週的免利息分期付款。每天都會添加新品牌，所以請回來查看！
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成為世界銀行支付網路。透過簡單、安全的直接銀行支付解決方案，讓個人和企業擺脫過時支付方式的困擾和成本。收取即時、一次性付款。或自動定期付款。並使用我們的外掛程式自動恢復失敗的付款（平均恢復 70%），並在不影響客戶支付體驗的情況下打擊詐欺。透過 GoCardless，您可以節省時間和金錢、贏得並留住更多客戶、按時收到付款並減輕壓力。全球超過 75,000 家企業信任我們為其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家樂福、挪威難民理事會、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企業。我們使他們能夠從 30 多個國家收...
Tamara
tamara.co
購物應該充滿樂趣，沒有壓力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一種支付手段，不是靠想像；結帳時選擇 Tamara，將您的帳單分為免利息付款
Zilch
zilch.com
現在購買，稍後使用 Zilch 付款。在任何地方在線購物，並在 6 週內分 4 期付款。
Paythen
paythen.co
Paythen 可以輕鬆提供簡單的付款計劃、訂閱等，同時內建的自動化功能可以減少您的繁忙工作。無需程式碼或技術知識。只需連接您的 Stripe 帳戶，一分鐘內即可開始。
Simpl
getsimpl.com
Simpl 是印度領先的一鍵結帳網絡，旨在讓支付變得隱形，讓資金變得聰明。它致力於支付領域數位轉型的簡化和民主化。 作為印度最重要的消費者體驗平台，Simpl 的使命是幫助商家與客戶建立信任關係，一次完成一筆交易。 Simpl 在全印度擁有超過 26,000 家可用商家和數百萬值得信賴的用戶，希望為印度打造包容性的數位支付體驗，增強並培養商家與其客戶之間的信任。 Simpl 為電商轉換提供全端解決方案。它使商家能夠為客戶提供一鍵結帳、買家保護和稍後付款的設施，讓他們在網上購物時感到安全和值得信賴。透過 Simpl，商家可以為消費者提供簡單、安全、直覺的使用者體驗。
Laybuy Merchant
laybuy.com
無限成長， 一個平台。 我們如何為商家工作。 為您的客戶提供更簡單的付款方式。請他們以 6 週無息分期付款的方式付款，同時立即收到您的付款。較低的價格點意味著較短的付款週期，進而為您的品牌帶來回頭客。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一個全方位服務的 B2B 支付平台，可為您和您的客戶簡化和自動化支付。為您的客戶提供一個白標安全平台，透過多種付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付發票。與領先的會計和 PSA 軟體解決方案集成，同步發票並使自動對帳變得輕而易舉。啟用自動付款和自動電子郵件提醒等自動化功能，可以節省您的時間並更快地收集發票，並解鎖數據洞察力，讓您完全了解付款情況並更好地預測現金流。一切都在一個平台上。
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly 讓您為客戶提供客製化、靈活的付款計劃，以便立即開始付款。
Vartana
vartana.com
Vartana 是一款一體化 B2B 企業銷售結帳和融資平台，透過簡化結帳流程並消除付款期限延遲，簡化銷售代表完成交易和買家付款的方式。
Mondu
mondu.ai
Mondu 正在推動 B2B 支付領域的創新。透過讓 B2B 支付達到與 B2C 相同的水平並將客戶置於支付流程的核心，Mondu 確保了無縫且最先進的體驗。 Mondu 的解決方案使商家和市場能夠在線上和線下多通路環境中為歐洲和英國的商業客戶提供最受歡迎的 B2B 支付方式和靈活的支付條款。結果是一個雙贏的故事：企業客戶能夠在需要時購買和付款，這意味著更高的轉換率和平均訂單價值，並最終推動商家和市場的成長。 Mondu GmbH 由企業家 Malte Huffmann、Philipp Povel 和 Gil Danziger 於 2021 年創立，旨在簡化 B2B 支付交易。 Mondu 擁...