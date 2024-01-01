分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美屬薩摩亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體使企業能夠為客戶提供透過一系列定期付款購買產品和服務的選擇。這些解決方案嵌入線上商店或與發票軟體集成，提供靈活的付款選項。這種靈活性可以幫助企業吸引新客戶並增加電子商務商店中高價商品的銷售量。 Etsy 和 eBay 等市場提供者也受益於 BNPL，因為它允許賣家分期接收付款。 為了有效發揮作用，這些工具必須與電子商務平台集成，在結帳時提供分期付款選項，並與支付網關集成來處理付款。此外，所有支付資料都需要與財務系統同步，需要與會計軟體整合。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。同年晚些時候，PayPal 成為 eBay 的全資子公司，估值達 15 億美元。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 與您最喜歡的所有商店完全整合。像往常一樣購物，然後在結帳時選擇 Afterpay 作為付款方式。首次客戶完成快速註冊，老客戶只需登入即可。
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Affirm
affirm.com
按照您自己的步調付款。當您使用 Affirm 購買時，您始終確切地知道您將欠什麼以及何時完成付款。沒有任何隱藏費用，甚至沒有滯納金。
Zip
zip.co
分 4 期付款，並在接受 Visa、Apple Pay 和 Google 的任何地方在線上或實體店購物。購物更聰明！
Sezzle
sezzle.com
Sezzle 讓購物者能夠立即購買，並在 6 週內進行 4 次免息付款！提高您的轉換率、AOV 和客戶滿意度。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 儀表板中管理客戶、制定計劃並進行直接扣款付款。
Laybuy Personal
laybuy.com
立即購買並透過 Laybuy 付款方式支付超過 6 週的免利息分期付款。每天都會添加新品牌，所以請回來查看！
Tamara
tamara.co
購物應該充滿樂趣，沒有壓力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一種支付手段，不是靠想像；結帳時選擇 Tamara，將您的帳單分為免利息付款
Zilch
zilch.com
現在購買，稍後使用 Zilch 付款。在任何地方在線購物，並在 6 週內分 4 期付款。
Laybuy Merchant
laybuy.com
無限成長， 一個平台。 我們如何為商家工作。 為您的客戶提供更簡單的付款方式。請他們以 6 週無息分期付款的方式付款，同時立即收到您的付款。較低的價格點意味著較短的付款週期，進而為您的品牌帶來回頭客。
Simpl
getsimpl.com
Simpl 是印度領先的一鍵結帳網絡，旨在讓支付變得隱形，讓金錢變得聰明。它致力於支付領域數位轉型的簡化和民主化。 作為印度最重要的消費者體驗平台，Simpl 的使命是幫助商家與客戶建立信任關係，一次完成一筆交易。 Simpl 在全印度擁有超過 26,000 家可用商家和數百萬值得信賴的用戶，希望為印度打造包容性的數位支付體驗，增強並培養商家與其客戶之間的信任。 Simpl 為電商轉換提供全端解決方案。它使商家能夠為客戶提供一鍵結帳、買家保護和稍後付款的設施，讓他們在網上購物時感到安全和值得信賴。透過 Simpl，商家可以為消費者提供簡單、安全、直覺的使用者體驗。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一個全方位服務的 B2B 支付平台，可為您和您的客戶簡化和自動化支付。為您的客戶提供一個白標安全平台，透過多種付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付發票。與領先的會計和 PSA 軟體解決方案集成，同步發票並使自動對帳變得輕而易舉。啟用自動付款和自動電子郵件提醒等自動化功能，可以節省您的時間並更快地收集發票，並解鎖數據洞察力，讓您全面了解付款情況並更好地預測現金流。一切都在一個平台上。
Paythen
paythen.co
Paythen 可以輕鬆提供簡單的付款計劃、訂閱等，同時內建的自動化功能可以減少您的繁忙工作。無需程式碼或技術知識。只需連接您的 Stripe 帳戶，一分鐘內即可開始。
Mondu
mondu.ai
Mondu 正在推動 B2B 支付領域的創新。透過讓 B2B 支付達到與 B2C 相同的水平並將客戶置於支付流程的核心，Mondu 確保了無縫且最先進的體驗。 Mondu 的解決方案使商家和市場能夠在線上和線下多通路環境中為歐洲和英國的商業客戶提供最受歡迎的 B2B 支付方式和靈活的支付條款。結果是一個雙贏的故事：企業客戶能夠在需要時購買和付款，這意味著更高的轉換率和平均訂單價值，並最終推動商家和市場的成長。 Mondu GmbH 由企業家 Malte Huffmann、Philipp Povel 和 Gil Danziger 於 2021 年創立，旨在簡化 B2B 支付交易。 Mondu 擁...
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly 讓您為客戶提供客製化、靈活的付款計劃，以便立即開始付款。
Vartana
vartana.com
Vartana 是一款一體化 B2B 企業銷售結帳和融資平台，透過簡化結帳流程並消除付款期限延遲，簡化銷售代表完成交易和買家付款的方式。