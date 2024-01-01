分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

Simpl

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Simpl 是印度領先的一鍵結帳網絡，旨在讓支付變得隱形，讓金錢變得聰明。它致力於支付領域數位轉型的簡化和民主化。 作為印度最重要的消費者體驗平台，Simpl 的使命是幫助商家與客戶建立信任關係，一次完成一筆交易。 Simpl 在全印度擁有超過 26,000 家可用商家和數百萬值得信賴的用戶，希望為印度打造包容性的數位支付體驗，增強並培養商家與其客戶之間的信任。 Simpl 為電商轉換提供全端解決方案。它使商家能夠為客戶提供一鍵結帳、買家保護和稍後付款的設施，讓他們在網上購物時感到安全和值得信賴。透過 Simpl，商家可以為消費者提供簡單、安全、直覺的使用者體驗。