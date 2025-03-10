找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
洞察引擎使用戶能夠探索、發現和分析有組織和無組織的數據。這些工具為員工和客戶提供服務，促進跨內容、文件或原始資料的快速、輕鬆的資訊檢索。這些引擎利用自然語言處理 (NLP) 和機器學習，優化搜尋查詢以獲得精確的結果。使用者可以用自然語言表達搜索，從而產生可比較的結果，而不是編寫 SQL 查詢或使用其他資料庫語言。這些解決方案不斷從使用者互動中學習，微調搜尋準確性。此外，洞察引擎與不同的資料來源無縫集成，涵蓋企業內容管理 (ECM) 系統、大數據處理和分發平台以及資料庫，將所有公司資料整合到一個集中儲存庫中。
提議新的應用程式
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire是一個安全的知識管理平台，幫助團隊快速尋找、共享和利用信息，支持多種格式的內容上傳和實時協作。
Guru
getguru.com
Guru是一個綜合企業AI搜索、內部網和維基的平台，幫助團隊管理和共享知識，無縫整合現有工具。
OpenText
opentext.com
OpenText 是一家加拿大公司，提供企業資訊管理軟體，幫助大型企業、政府機構和專業服務公司管理內容和非結構數據。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 是一個工作中心，整合了維基、項目管理和團隊聊天等工具，幫助團隊在不同地方保持協作和同步。
Yext
yext.com
Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 是一款雲端企業搜索引擎，提供準確的網站搜索結果，幫助用戶自訂搜索體驗，提高轉換率。
Experience.com
experience.com
自2015年以來，Experience.com一直致力於提供世界一流的AI在線聲譽，評論和業務管理解決方案，幫助公司和專業人員增強其在線業務以及客戶和員工的參與度。通過共同的使命，旨在幫助數百萬組織發展和改進，Experience.com的集成SaaS平台繼續領導該行業成為數字營銷創新的最前沿。 Experience.com迎合廣泛的目標市場，包括本地專業人員和多站點品牌，旨在通過AI和客戶反饋的力量來鞏固其在線聲譽。 該平台旨在幫助企業和專業人士提高他們的卓越經驗，從客戶反饋中獲得洞察力，並在受眾中建立堅定不移的信任。它使他們不僅要保持出色的在線聲譽，還可以利用它作為獲得新業務的工具。 多功能解決方案提供了各種規模的企業，提供了各個行業的客戶體驗（CX），員工體驗（EX）和聲譽管理的手段。搜索排名平台還允許專業人員和組織從一個平台控制其整個在線形象，並使用量身定制的工具來攀升搜索等級。
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) 是領先的競爭對手情報平台，使組織能夠更快地做出更明智的決策。它使用人工智慧即時追蹤組織競爭對手的全球數位足跡，並使用市場分析師來整理數據。客戶可以獲得與其組織最相關、最可行的持續見解。他們利用這些見解來驗證和優化策略，獲得競爭優勢並保護和增加收入。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高興認識你。我們是 Marvin，一個定性資料分析平台和研究儲存庫，旨在幫助您集中所有客戶知識並設計以使用者為中心的產品。在先進人工智慧的支援下，我們將繁瑣的研究部分自動化，以便您可以自由地組織、分析、發現和分享豐富的使用者見解。請造訪 heyMarvin.com 預約演示，看看我們的客戶稱之為「令人印象深刻的新功能—使用者體驗研究領域的巨大轉變」。
Raffle
raffle.ai
搜尋變得人性化且易於使用創新公司使用 Raffle 的軟體和 API 來增強其搜尋功能、促進知識共享並深入了解客戶和員工的行為和需求。我們的搜尋解決方案 - 包括網站搜尋、工作場所搜尋和應用程式內搜尋 - 讓公司可以輕鬆組織和優化其現有內容。透過 Raffle Search，您可以簡化搜尋過程並充分利用您的資料。我們使用人工智慧透過追蹤互動並利用行為分析來獲得數據洞察（例如趨勢問題、知識差距和解決率）來提高公司對客戶和員工的理解，從而加強溝通和支援。
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