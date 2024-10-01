洞察引擎軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 諾福克島

Bloomfire

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Bloomfire 是一個安全的知識參與平台，讓團隊能夠快速找到資訊。透過隨時隨地為您的團隊提供所需的知識，消除拍肩、瘋狂的 Slack 請求和重複的問題。使用者可以上傳任何格式的內容（包括Word文件、PDF、影片、錄音和投影片）或直接在基於雲端的平台中建立新內容。 Bloomfire 對每個檔案中的每個單字（包括影片中所說的單字）進行深度索引，以便用戶可以快速找到他們想要的內容。無論您是希望在整個公司還是在部門內共享知識，Bloomfire 都可以幫助打破孤島，讓每個需要的人都可以存取資訊。 Bloomfire 目前正在為 FedEx、Jackson Hewitt、Delta Fauce...