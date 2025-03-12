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在當今的數位環境中，影響者行銷平台為尋求利用社會影響者力量的組織提供全面的解決方案。這些平台簡化了識別影響者、監督內容創建和評估活動有效性的過程。透過利用與名人、內容創作者、小影響者和品牌大使的合作關係，品牌可以探索獲取客戶和產品推廣的新途徑。 影響力行銷平台主要由零售、時尚、美容以及電子商務和直接面向消費者 (DTC) 品牌等消費品行業的行銷和廣告團隊使用，可促進有針對性的推廣和協作。它們充當品牌和影響者之間的橋樑，實現無縫溝通和內容管理。 透過這些平台尋找影響者有兩種主要方法。有些提供廣泛的資料庫，其中包含各種社交網路中經過驗證的影響者的資料，利用人工智慧進行受眾分析。其他人則提供進入選擇與品牌合作的影響者的獨家網絡的機會。無論選擇哪種方法，這些平台都使企業能夠完善其搜尋標準，並與符合其品牌價值和目標人群的影響者建立聯繫。 透過整合的協作工具和內容管理功能，行銷人員可以有效地與影響者聯絡、監督內容創建並評估活動績效。這種全面的方法可確保影響者行銷計劃無縫執行並產生可衡量的結果。
提議新的應用程式
Later
later.com
後來是一個社交媒體管理平台，幫助用戶簡化內容安排、發布和分析，支持多個平台的視覺內容管理。
Impact
impact.com
impact.com是一個全球合作夥伴管理平台，幫助企業發現和管理各類型的合作夥伴關係，包括聯盟、市場營銷者及內容發布者。
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
影響者營銷AI應用程式幫助品牌發現和管理影響者，追蹤廣告活動績效並提供數據分析。
Meltwater
meltwater.com
Meltwater是一個媒體智能和社會監控平台，幫助企業實時追蹤品牌形象和客戶互動，並提供分析和報告工具。
LTK
shopltk.com
LTK是一個連結品牌、影響力創作者與消費者的購物平台，用戶可發現及購買受信賴的產品推薦。
Affable.ai
affable.ai
Affable.ai是一個AI驅動的影響者管理平台，幫助品牌有效策劃和執行影響者營銷活動。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一個幫助企業管理品牌大使計劃的應用，提供影響者追蹤、內容管理和數據分析工具。
Influencer Searcher
influencersearcher.com
影響者搜索器是一款工具，用於根據內容性質識別影響者並分析其受眾，並幫助管理影響者營銷活動。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一個綜合客戶體驗平台，幫助企業管理社交媒體和客戶互動，提供分析和自動化工具以提升業務效能。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack是一個全方位的合作夥伴管理平台，支持會員營銷、推薦和經銷等活動，並提供性能跟踪、資源訪問和付款管理等功能。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是一個用於管理品牌與消費者之間用戶生成內容的綜合平台，支持社交媒體影響者的合作與行銷活動。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole是一款社交媒體監控和分析工具，幫助市場營銷人員衡量、改善和報告其在社交媒體上的影響。
GrowthHero
growthhero.io
Growthero是一款提供會員、影響者和推薦營銷的綜合平台，適合各種企業，有助於管理和優化推廣計劃。
Wowzi
wowzi.co
Wowzi是一個連接創作者、企業及組織的平台，提供財務管理工具以促進創造者驅動的營銷活動。
Lolly
lolly.com
Lolly是一個整合的影響者行銷解決方案，幫助品牌在Instagram、TikTok及YouTube上利用創作者提升品牌曝光度。
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor是一個AI驅動的影響者營銷分析平台，幫助品牌評估和管理社交媒體上的影響者，確保受眾真實性。
Upfluence
upfluence.com
Upfluence是一個影響者營銷平台，提供工具以尋找、管理影響者並追蹤廣告成效，簡化營銷流程。
OkFans
okfans.com
OkFans是一個訂閱平台，內容創作者可透過分享照片、影片及直播，与粉絲互動並獲得收入。
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands是一個影響者與用戶生成內容（UGC）的市場，幫助品牌迅速連接影響者以推廣產品和服務。
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz應用程序幫助內容創作者和品牌與粉絲互動，通過提供專屬內容來實現收益，增強創作者獲利機會。
Julius
juliusworks.com
Julius是一個影響者行銷平台，專注於數據驅動的全漏斗解決方案，幫助企業識別、啟用和評估行銷活動的效果。
GRIN
grin.co
GRIN是一款影響者營銷軟體，為電子商務品牌提供管理夥伴關係、廣告系列及分析等功能。
Influence.co
influence.co
Influence.co是連接品牌與影響者的平台，提供資料管理、廣告活動管理及團隊協作等功能，促進更高效的合作與互動。
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima 是一個領先的影響力發現與分析SaaS平台，擁有全球最大的1.035億名影響者數據庫，支持Instagram、Tiktok、YouTube和Twitter。
#paid
hashtagpaid.com
#PAID 是一個創作者市場，將經過審核的創作者與知名品牌連結，簡化品牌與創作者之間的合作與影響者行銷活動。
Roster
getroster.com
Roster 是一款幫助公司將熱心顧客轉換為品牌大使的應用，提升品牌知名度並增加銷售收入。
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一個在線市場，讓品牌與經核實的微型和納米影響者聯繫，促進雙方合作，共同創作內容。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua是一個綜合性的零售媒體平台，幫助品牌提升廣告表現，提供跨多平台的工具、自動化及控制功能。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是一個幫助品牌在自己條件下透過影響者商店增加收入的應用程式，允許創作者DIY產品組合並賺取佣金。
Traackr
traackr.com
Traackr是一個影響者營銷平台，提供數據分析、搜尋影響者及管理廣告系列的工具，幫助品牌優化行銷效果。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer是一款影響者營銷軟件，提供影響者發現、活動管理和數據分析，涵蓋YouTube、TikTok和Instagram上的超過2000萬影響者。
inBeat
inbeat.co
Inbeat應用程序幫助企業搜尋及管理TikTok和Instagram影響者，並追蹤其影響者行銷活動的效能。
Audiense
audiense.com
Audiense是一個幫助企業理解目標受眾和優化行銷、社交媒體及內容策略的平台。
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app 是一個創新的影響者行銷平台，支援小型企業與個人創業者，促進影響者與聯盟行銷，提升品牌知名度與投資回報。
Afluencer
afluencer.com
Afluencer是一個連接品牌與影響者的平台，幫助品牌找到合適的內容創作者進行合作與行銷。
Fohr
fohr.co
Fohr是一個影響者營銷平台，幫助品牌尋找和管理影響者，進行營銷活動並提供績效分析。
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous是一個專注於TikTok的影響者行銷平台，利用數據分析與機器學習，協助品牌提升知名度和社交存在感。
Drope.me
drope.me
Drope.me是一個影響者行銷平台，連接遊戲公司、小型主播及其社群，幫助合作進行營銷活動及收入獲利。
Qoruz
qoruz.com
Qoruz是一個連接品牌和創作者的平台，提供找尋影響者、直接溝通、啟動廣告活動等功能，旨在簡化數字行銷管理。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是一個合作夥伴自動化平台，提供管理會員計劃和促進品牌與合作夥伴關係的工具，包括實時跟踪和績效分析。
Tagshop
tagshop.ai
TagShop是一個社交商務平台，幫助電商品牌通過標記產品來整合用戶生成內容，增強購物體驗和提高轉換率。
Favikon
favikon.com
Favikon是一個AI驅動的影響者營銷平台，幫助企業在各大社交媒體上找到合適的創作者並管理廣告系列。
Stellar
stellar.io
Stellar是一款影響者行銷解決方案，幫助行銷人員更有效率地進行活動，包括自動化尋找影響者、排程工作流程及衡量活動回報。
Influencity
influencity.com
影響力是一個AI驅動的影響者營銷平台，幫助品牌快速找到合適的影響者並有效管理營銷活動。
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ是一個影響者營銷平台，簡化影響者發現、管理及分析過程，並提供數據驅動的見解和安全保障。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一個夥伴行銷平台，協助 DTC 品牌在各渠道吸引新客戶並增加銷售。提供完整的數位行銷解決方案，並按銷售付費。
Humanz
humanz.com
Humanz是一個AI驅動的平台，幫助行銷人員和影響者簡化影響者營銷過程，從尋找合作到活動管理都在一個平台上進行。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai是一個影響者行銷平台，幫助品牌和機構管理影響者發現、活動管理及報告，以數據驅動的決策為基礎。
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一個影響者行銷平台，幫助行銷人員和公關公司尋找、管理及追踪社交媒體上的影響者，包括 Instagram 和 TikTok。
Node App
node-app.com
Node是一個私人平台，使企業能藉由經過審核的影響者推廣和取樣其產品，提供用戶生成內容的完整分發權。
Lefty
lefty.io
Lefty是一個完整的影響者行銷平台，幫助生活品牌管理影響者計畫，包括人才發掘、關係管理及效能測量等。
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics 提供影響者營銷分析和解決方案，幫助品牌全方位了解其影響者社群及市場表現，並優化營銷策略。
Tolt
tolt.io
Tolt 提供夥伴行銷軟體，幫助 SaaS 新創公司建立與運營自己的夥伴計畫，支持免費方案，並與 Stripe 和 Paddle 無縫對接。
Modash
modash.io
Modash是一個影響者管理工具，幫助品牌在社交媒體上搜尋、分析和管理影響者，提供詳細的資料和廣告追蹤功能。
SocialBook
socialbook.io
SocialBook 是一款全面的影響者行銷管理工具，提供超過 300 萬位影響者的資料庫查詢、驗證、批量聯繫及競爭對手監測功能。
CisionOne
cision.one
CisionOne是一款媒體關係平台，提供AI驅動的即時媒體見解，幫助公關和傳播團隊管理溝通及提升品牌知名度。
Reditus
getreditus.com
Reditus是一款為B2B SaaS公司提供的會員管理工具，幫助招募新會員並簡化佣金跟踪。
Insense
insense.pro
Insense是一個創作者行銷平台，連接微型影響者與品牌，幫助管理廣告活動及創造用戶生成內容。
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz是一個連接創作者和粉絲的平台，允許粉絲通過獲得獨家內容來與創作者互動，增強社區互動和關係建設。
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